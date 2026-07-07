"No me pagaron": Jon Sistiaga revive en 'La Revuelta' su secuestro en Serbia y la respuesta de Telecinco tras su rescate

Jon Sistiaga ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este martes para presentar su nuevo documental 'Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo'. Y durante su encuentro con David Broncano, el periodista no ha dudado en sincerarse sobre una de sus experiencias más extremas, narrando cuando fue secuestrado mientras trabajaba para Telecinco. Y el invitado ha sorprendido al desvelar cómo respondió Mediaset tras su liberación.

"Por la naturaleza de lo que haces... Tus temas no son cualquier cosa, entonces yo tengo mis limitaciones pero intentaré entrevistarte lo mejor que pueda", ha comenzado destacando David Broncano nada más recibir al periodista especializado en zonas de conflicto, aplaudiendo junto al público su arriesgada labor. "O te entrevisto yo a ti", ha bromeado el invitado.

Jon Sistiaga rememora su secuestro durante la guerra de Kosovo cuando trabajaba para Telecinco: "Estuve retenido seis días"

"Yo te agradezco antes de nada que después de cubrir tantos conflictos hayas decidido venir a este programa que es de tonterías", ha insistido el conductor de 'La Revuelta' mientras Jon Sistiaga lamentaba no haber acudido con un regalo como el resto de invitados hace habitualmente. "Me he enterado justo antes de salir de casa que aquí la gente suele traer regalos", ha lamentado el comunicador.

La vida de un corresponsal de guerra como la de Jon Sistiaga da para 10 programas. La de Jon Sistiaga no te la acabas. #LaRevuelta @jsistiaga pic.twitter.com/SYJF208kOP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 7, 2026

Ha sido entonces cuando ha empezado a rememorar algunas de sus experiencias más duras durante sus coberturas en zonas de conflicto. "Me han disparado, me han secuestrado... Sufrí una retención ilegal de seis días en la guerra de Kosovo", ha confesado el periodista causando impresión entre el público. "Fue fallo mío, arriesgué un poco más en el sitio en el que estábamos grabando y todo era muy volátil, las zonas cambiaron", ha añadido.

"Entonces te dicen: bienvenido a Serbia eres prisionero de guerra", ha continuado explicando Jon Sistiaga, relatando su secuestro cuando estaba cubriendo la guerra de Kosovo en 1999. "Entonces estuve allí seis días y al final estoy convencido de que me liberaron por lo que llamo la diplomacia del fútbol", ha advertido antes de desvelar cómo se fraguó su surrealista rescate.

"El entrenador del Atleti de entonces, Radomir Antić, el jugador del Real Madrid que era montenegrino, toda esta gente se puso a llamar al Ministerio de Deportes de allí, al Ministerio de Cultura a decir este es buen chaval...", ha recordado el invitado, asegurando que las llamadas de la élite deportiva surtieron efecto inmediato. "Vinieron dos bigardos me dieron cuatro hostias, me dijeron eres libre y me llevaron hasta la frontera", ha recordado.

Entonces, ha explicado lo que sucedió en su vuelta a España, cuando regresó a las instalaciones de Mediaset para discutir cómo iban a incluir todo el material de su secuestro en la pieza que preparaban. "La cosa es que cuando yo regreso me dice mi jefe 'tómate unas vacaciones de una semana en Tenerife'. Y digo 'espera, quiero hablar con Recursos Humanos', de mi empresa, que era entonces Telecinco", ha adelantado.

"Le dije, yo sé que esto es inusual pero, si yo estoy trabajando para esta cadena, cumpliendo mis ocho horas que siempre son doce y me retienen, me paso una semana... ¿Esto se cobra como horas extra?", ha rememorado Jon Sistiaga entre risas, explicando que desde la empresa se negaron a reconocer sus horas de trabajo. "Empezó a hacer cuentas y dijo no podemos", ha asegurado. "No me pagaron", terminaba denunciando el invitado de 'La Revuelta'.

Así, a la hora de sincerarse sobre su patrimonio, Broncano le recordaba al periodista el dinero que "se le adeuda" en Telecinco y este se ha sincerado sobre su situación financiera real. "No tengo el dinero que debería tener para haber perdido ya cinco o seis de las siete vidas que se supone que tenemos", ha lamentado Jon Sistiaga. "Tengo que seguir trabajando para llegar a mi jubilación. Tengo 58, pero tengo muy poca pasta", confesaba antes de pronunciarse sobre su vida sexual.

"He hecho los deberes", ha confesado entre risas. "Sabía que me ibas a hacer esta pregunta y yo soy un tío serio que no me gusta mentir", añadía para después ofrecer una cifra. "Los últimos 30 días yo creo que 5 o 6", ha señalado dudando sobre a qué se refiere el presentador con petting. "Es muy buen mes, es para estar orgulloso, no tienes nada de qué arrepentirte", sentenciaba el presentador entre aplausos.