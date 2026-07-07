Exclusiva: Atresmedia despeja el futuro de Marc Giró en La Sexta tras poner fin a la primera temporada de 'Cara al Show'

Marc Giró tiene todo preparado para arrancar sus vacaciones de verano poniendo punto y final a su primera temporada en laSexta con la última emisión de 'Cara al show'. Será este martes 7 de julio cuando el presentador y humorista se despida de la audiencia tras once entregas con un provocador monólogo final y un plantel de tres potentes invitados con los que cerrar el telón hasta su regreso en septiembre.

Este martes se producirá también su última guerra de audiencias de la temporada contra Henar Álvarez, que también despedirá 'Al cielo con ella' por todo lo alto recibiendo a Ana Torroja y Lola Lolita tras confirmar su renovación en TVE para la siguiente temporada. Así, el espacio de entrevistas de La 1 y el de laSexta retomarán su habitual duelo de espectadores que ha vivido numerosas pausas este mes con motivo del Mundial de fútbol y los ajustes de programación en la cadena pública.

Con el final de temporada de 'Cara al show' quedaba por saber si el programa volverá la próxima temporada a La Sexta, pese a haber llegado a marcar incluso mínimo histórico la semana pasada con un 3,7% y 318.000 espectadores. Pues bien, tal y como ha podido conocer El Televisero en exclusiva, La Sexta sigue confiando en el formato y Marc Giró regresará en otoño a la cadena. En este sentido, cabe aclarar que 'Cara al show' no está pensando como un programa que se renueva por temporadas, sino como un formato con continuidad que ahora cesa sus emisiones por el verano, pero que volverá tras el periodo estival.

Roberto Leal, Quim Gutiérrez y Joan Pradells, los últimos invitados de Marc Giró en el cierre de temporada de 'Cara al show'

Para su despedida, Marc Giró recibirá este martes a Roberto Leal, que cambiará el plató de 'Pasapalabra' por el de 'Cara al show' por primera vez para presentar su primera novela 'El sótano' y repasar cómo se han adaptado desde el concurso de Antena 3 a la nueva prueba final 'AlaZ' tras la pérdida del rosco. Además, se sincerará sobre algunos aspectos de su vida personal más desconocidos para el gran público.

✨ La que has liado, @RobertoLealG, llamando guapo, elegante y pelazo a Marc Giró... Ahora cualquiera le tose 😅



Último #CaraAlShow de la temporada, mañana martes 7 de julio, San Fermín, a las 23:00h en @laSextaTV y en @atresplayer pic.twitter.com/CjpP4kvXN7 — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) July 6, 2026

El catalán también recibirá al actor Quim Gutiérrez, que hace parada en el espacio de laSexta casi una semana después de cerrar la temporada de 'El Hormiguero' junto a Antonio Resines con el mismo motivo: promocionar la nueva película que protagonizan juntos, 'Haciendo amigos', una comedia dirigida por Santiago Segura que invita a la audiencia a cuestionar los prejuicios y tener empatía.

Para finalizar la noche y la última entrega de la temporada de 'Cara al show', Marc Giró recibirá al Joan Pradells, todo un referente del culturismo en nuestro país conocido por sus habituales apariciones en 'La Revuelta' y su contenido en redes sociales. El joven se sincerará por primera vez con el rostro de laSexta sobre su meteórico ascenso en el mundo de la creación de contenido y cómo ha conseguido establecerse con el paso de los años.

Sin conocer las audiencias de su última cita de la temporada en laSexta, el espacio de entrevistas que prometía tomar el relevo de 'Late Xou' en La 1 trasladando sus cifras de espectadores a la cadena de Atresmedia se despedirá con un 5,8% de cuota de pantalla y 465.000 espectadores de media. Unas cifras que no casan con las grandes expectativas que había tras su salida de TVE, y que se han traducido a menudo en victorias de 'Al cielo con ella' en La 1.

Audiencias de la primera temporada de 'Cara al show' en La Sexta: