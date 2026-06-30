'Cara al show' con Marc Giró anuncia a sus dos invitados de hoy en laSexta para hacer frente a la dura competencia del Mundial

Con 'Al cielo con ella' de nuevo fuera de la programación de La 1 con motivo de otra cita del Mundial de fútbol, Marc Giró pondrá una semana más en pausa su guerra por la audiencia con Henar Álvarez, enfrentándose con 'Cara al show' al Francia-Suecia que TVE emitirá este martes tras 'La Revuelta'. Y ante la difícil tarea, el presentador se ha rearmado con un plantel de invitados de primera y el regreso de una querida colaboradora.

Ante el cambiante puzzle que está suponiendo encajar los partidos del Mundial de fútbol en la programación de La 1, 'La Revuelta' de David Broncano será el formato afortunado que esta semana conserve su emisión en la noche de los martes, eso sí, acortando su tiempo de emisión, pues arrancará a las 21:45 h. para dar paso a las 22:40 h. al partido entre Francia y Suecia, uno de los choques más potentes de los dieciseisavos de final del Mundial. Al contrario que la semana pasada, en esta ocasión será Henar Álvarez quién renuncie a una nueva entrega.

Antonio Orozco e Isa Calderón, los invitados de este martes 30 de junio de Marc Giró en 'Cara al show'

Por su parte, Marc Giró recibirá esta semana a Antonio Orozco, que se sincerará sobre la travesía en alta mar que ha tenido que atravesar hasta llegar a su primera cita con 'Cara al show', además de reflexionar sobre el éxito de sus recientes proyectos, entre ellos su gira de conciertos 'La gira de tu vida'. Asimismo, presentará ante el público a Lulu, la última incorporación a su familia.

Mañana MARTES en #CaraAlShow con Marc Giró:



Antonio Orozco (@antoniorozco), Isa Calderón (@IsaCalderonPB) y Yolanda Ramos ✨



📍23:00h en @laSextaTV y en @atresplayer

pic.twitter.com/RW1jrBjdRH — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) June 29, 2026

La segunda en pasar por el sofá de Marc Giró esta semana será Isa Calderón. La comunicadora, guionista y ganadora de dos premios Ondas por su exitoso podcast 'Deforme Semanal Ideal Total' visitará el espacio de La Sexta para hacer un repaso de los más de diez años de trayectoria del espacio. Sin embargo, el motivo de su visita es presentar la serie 'Millennial Mal', una comedia universitaria en la que ha protagonizado su debut como actriz.

Y si bien Nacho Duato regresó la semana pasada a 'Cara al show' para pasar de invitado a colaborador estrenando su sección en el espacio de La Sexta, este martes el catalán recupera a uno de sus rostros estrella trayendo de vuelta a Yolanda Ramos, que acudirá una semana más al programa de entrevistas con su hilarante sección y un nuevo invento que probará ante la audiencia: el test del amor.