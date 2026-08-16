'La Promesa', avance semanal del 17 al 21 de agosto en RTVE: La marcha de Manuel y Julieta y la noticia que dará un giro a Curro

Después de una semana convulsa con solo dos episodios de estreno, 'La Promesa' volverá a la normalidad esta próxima semana. Así, tras faltar a su cita con los fans el miércoles por la cobertura del eclipse solar y ofrecer dos capítulos especiales recopilatorios sobre algunas tramas el jueves y el viernes, la ficción retomará su emisión diaria este lunes 17 de agosto.

En El Televisero te avanzamos todo lo que pasará esta semana en 'La Promesa' del lunes 17 al viernes 21 de agosto en su horario habitual a partir de las 18:35 horas tras 'Valle Salvaje':

Avance de 'La Promesa' del capítulo 885 del lunes 17 de agosto

Julio le pide al marqués que le deje dirigir la cocina y Alonso acepta sin saber que, con esa decisión, está condenando a las cocineras. Julieta le cuenta a Manuel que Lorenzo casi la golpea, y él se enfrenta al capitán. María se ha dado cuenta de la tristeza de Carlo y le promete que se casarán pronto. Máximo exige a Alonso que despida a Cristóbal, pero tras escucharle, Alonso toma una decisión: no lo hará.

Petra le confiesa a Pía que en el pasado le hizo algo malo a Tomasa. ¿De qué se trata? Curro intenta propiciar un acercamiento entre Ángela y Máximo, pero el duque lo echa por tierra con sus comentarios. Carlo se encara con Samuel acusándolo de haberle mentido: sigue queriendo a María, y lo peor es que ella quiere al cura.

Máximo, finalmente, cede y acepta reconocer a Ángela, pero a su ritmo. Sin embargo, ella no quiere que lo haga. Julieta le dice a Manuel que se está planteando marcharse para que Ciro vaya tras ella y lo deje a él en paz. Por su parte, Jacobo le pide explicaciones a Adriano tras descubrir su traición con Martina y… ¡está a punto de golpearle!

Avance de 'La Promesa' del capítulo 886 del martes 18 de agosto

Jacobo se contiene en el último momento y no golpea a Adriano. Este se lo cuenta a Martina: los enamorados se sienten perdidos, no saben qué hacer. Manuel intenta convencer a Julieta de que no se marche de La Promesa. Le recuerda el pacto de afrontar juntos las dificultades. La joven teme que Ciro use su amor para hundirlo.

Curro trata de que Ángela acepte el reconocimiento de Máximo, pero ella se niega: prefiere lidiar con un escándalo antes que deber nada a un padre que la repudia. Julio encarga a Simona y Candela un postre dificilísimo y con poco tiempo. ¡Solo por fastidiar! Samuel asegura a Carlo que el beso con María fue un impulso y que ella se apartó, pero Carlo no le cree. Manuel pretende mandar a Ciro unos días fuera para que Julieta descanse de él.

Ángela pide a Máximo hablar como adultos y le exige, sin rodeos, que se marche de La Promesa. ¿Aceptará sin rechistar? Lorenzo espolea a Ciro a visitar personalmente las empresas reticentes a comprar el manual: si se las gana, podrán robar a Manuel sin dejar rastro.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 887 del miércoles 19 de agosto

Máximo acepta marcharse de La Promesa y dejar a Ángela en paz, sin rencores. Ciro informa a Julieta de que se va de viaje unos días y quiere que ella lo acompañe. ¿Conseguirá librarse la muchacha? Pía encara a Tomasa y le pregunta qué le está haciendo a Petra. Ella se niega a responder.

Martina y Adriano no saben cómo proceder con Jacobo. Concluyen que en el corazón no se manda y que no deben buscar excusas. La guerra de Julio contra las cocineras sigue. Samuel advierte a María de que Carlo está al tanto del beso y le insiste en que debe hablar con él para arreglarlo. Martina finge ante Ciro que Julieta se encuentra fatal. Él tiene la deferencia de marcharse al día siguiente sin ella, para que descanse.

Leocadia y Lorenzo preguntan a Jacobo por su distanciamiento con Adriano y Martina, pero él no suelta prenda. Máximo confirma a los señores que se irá. Contra todo pronóstico, Leocadia se lo reprocha con dureza, le acusa de huir y de no haber hecho ningún esfuerzo por su hija. Cristóbal interrumpe la discusión con una carta de la Casa Real para Curro. ¿Qué noticias traerá?

Avance de 'La Promesa' del capítulo 888 del jueves 20 de agosto

Curro lee la carta del rey: es la ratificación oficial del condado de Linaja, pero eso no es todo. Hay una noticia más que cambiará su vida para siempre. ¿De qué se trata? Julio sigue presionando a las cocineras. Ellas, que no pueden más con la situación, sienten verdadero alivio cuando se enteran de que se van.

Manuel tiene planes para Julieta mientras Ciro está de viaje: fingirá que se marchan a lugares distintos para escaparse juntos. María intenta explicarle a Carlo lo del beso con Samuel, pero él no atiende a razones. Martina y Adriano intentan apaciguar a Jacobo, pero él sigue enfadado y no acepta sus excusas.

Pía insiste en saber qué le ocurre a Petra con su hermana. La señora Arcos rompe a llorar y confiesa que le hizo a Tomasa algo horrible, de lo peor que se le puede hacer a una hermana, y que en el fondo aún espera ganarse su perdón. Pía intuye que lo peor está por contar.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 889 del viernes 21 de agosto

Petra cuenta a Pía que ella misma provocó que mandaran a Tomasa a trabajar con los Buenaventura, pero… ¡aún oculta algo más grave! Pía intercede ahora por María Fernández ante Carlo para que la entienda y puedan reconciliarse. Manuel y Julieta llegan al lugar de su escapada. Ella se siente mal por la situación; él solo quiere que se evada de sus problemas. María y Carlo tienen un acercamiento, pero acaban reprochándose mutuamente que terminaran juntos de manera fortuita.

Cristóbal y Teresa se enzarzan con Julio por su rigidez con las cocineras. Tomasa les informa de que, finalmente, no se van. La guerra contra las cocineras se recrudece y Leocadia recrimina a Cristóbal los desajustes en la casa. Él los atribuye a la maldad de los nuevos, pero a ella le da igual. Jacobo lanza un órdago: pretende llamar a toda la familia y contarles cómo Martina y Adriano lo han traicionado.

Manuel ha reservado dos habitaciones en el hotel, solo desea que Julieta descanse. Conmovida, Julieta lo besa apasionadamente. ¡Es una escapada mágica!