Telecinco calienta el posible regreso de Belén Esteban y Juls Janeiro irrumpe por sorpresa en 'De lunes a viernes'

Hace más de tres años que 'Sálvame' se fue de viaje y pasó a ser un tema tabú en los programas de Telecinco. Ni se podía nombrar al programa ni a sus colaboradores estrella. Pero eso pasó. Y para muestra como Belén Esteban ha vuelto a ser la gran protagonista de los magacines de Mediaset este viernes con motivo de su guerra con Juls Janeiro.
Así, tanto 'Vamos a ver' como 'El verano se mueve' y 'De lunes a viernes' han explotado esta enfrentamiento abierto entre la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario con la madre de su hermana. Todos los programas han abordado las declaraciones de Juls llamando "meme televisivo" a Belén y asegurando que si hay alguien que ha vivido a la sombra de Jesulín es ella después de que la colaboradora subiera un story para ensalzar a su hija asegurando que ella no era una "nepobaby" pese a ser hija de dos personajes famosos.
Pero si ha habido un programa que ha dado la campanada este viernes ha sido 'De lunes a viernes'. Y es que el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona ha pillado a Juls Janeiro en pleno directo al salir de su casa y ha conseguido que se pusiera el pinganillo para saludar a los presentadores aunque posteriormente ha preferido guardar silencio y no echar más leña al fuego, al menos por ahora.
Juls Janeiro entra en 'De lunes a viernes': "Yo ya he dicho lo que tenía que decir"
"Estamos en directo con Juls Janeiro. Te tenemos que preguntar por las declaraciones que han causado un poco de revuelo", ha empezado diciendo el reportero de 'De lunes a viernes'. "Yo me mantengo en lo que he dicho ni tengo que añadir ni rectificar nada", ha recalcado la hija de Jesulín al ser preguntada por la prensa y negándose de primeras a entrar en directo en el programa de Telecinco.
Justo después, el reportero de 'De lunes a viernes' le ha preguntado a Juls Janeiro por una visita que hizo hace unos años a casa de Belén Esteban. "Sí, eso es verdad. Fui a llevar a Andrea porque habíamos quedado mi padre y yo para verla", ha aclarado al respecto Juls. "¿Qué opinan tus padres de estas declaraciones?", ha tratado de saber Óscar Beunza. "¿Por qué no les preguntas a ellos?", ha respondido la influencer echando balones fuera.
Tras ello, Óscar ha conseguido ponerle el pinganillo a Juls Janeiro para que tanto Santi Acosta como Beatriz Archidona le saludaran en directo. Eso sí, tras darles las buenas tardes, la joven se ha quitado el aparato y se ha marchado sin querer entrar en más discusiones. "Solo os digo hola y adiós, no tengo nada más que decir", ha recalcado la hija de Jesulín y Campanario con muy buena actitud.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.