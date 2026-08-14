Telecinco calienta el posible regreso de Belén Esteban y Juls Janeiro irrumpe por sorpresa en 'De lunes a viernes'

Hace más de tres años que 'Sálvame' se fue de viaje y pasó a ser un tema tabú en los programas de Telecinco. Ni se podía nombrar al programa ni a sus colaboradores estrella. Pero eso pasó. Y para muestra como Belén Esteban ha vuelto a ser la gran protagonista de los magacines de Mediaset este viernes con motivo de su guerra con Juls Janeiro.

Así, tanto 'Vamos a ver' como 'El verano se mueve' y 'De lunes a viernes' han explotado esta enfrentamiento abierto entre la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario con la madre de su hermana. Todos los programas han abordado las declaraciones de Juls llamando "meme televisivo" a Belén y asegurando que si hay alguien que ha vivido a la sombra de Jesulín es ella después de que la colaboradora subiera un story para ensalzar a su hija asegurando que ella no era una "nepobaby" pese a ser hija de dos personajes famosos.

Pero si ha habido un programa que ha dado la campanada este viernes ha sido 'De lunes a viernes'. Y es que el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona ha pillado a Juls Janeiro en pleno directo al salir de su casa y ha conseguido que se pusiera el pinganillo para saludar a los presentadores aunque posteriormente ha preferido guardar silencio y no echar más leña al fuego, al menos por ahora.

Juls Janeiro entra en 'De lunes a viernes': "Yo ya he dicho lo que tenía que decir"

Juls Janeiro entra en 'De lunes a viernes'

"Estamos en directo con Juls Janeiro. Te tenemos que preguntar por las declaraciones que han causado un poco de revuelo", ha empezado diciendo el reportero de 'De lunes a viernes'. "Yo me mantengo en lo que he dicho ni tengo que añadir ni rectificar nada", ha recalcado la hija de Jesulín al ser preguntada por la prensa y negándose de primeras a entrar en directo en el programa de Telecinco.

Justo después, el reportero de 'De lunes a viernes' le ha preguntado a Juls Janeiro por una visita que hizo hace unos años a casa de Belén Esteban. "Sí, eso es verdad. Fui a llevar a Andrea porque habíamos quedado mi padre y yo para verla", ha aclarado al respecto Juls. "¿Qué opinan tus padres de estas declaraciones?", ha tratado de saber Óscar Beunza. "¿Por qué no les preguntas a ellos?", ha respondido la influencer echando balones fuera.

Tras ello, Óscar ha conseguido ponerle el pinganillo a Juls Janeiro para que tanto Santi Acosta como Beatriz Archidona le saludaran en directo. Eso sí, tras darles las buenas tardes, la joven se ha quitado el aparato y se ha marchado sin querer entrar en más discusiones. "Solo os digo hola y adiós, no tengo nada más que decir", ha recalcado la hija de Jesulín y Campanario con muy buena actitud.