'Valle Salvaje', avance del capítulo 466 del lunes 17 de agosto con la doble amenaza de Dámaso en la serie de RTVE

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Dámaso le deja claro a Victoria que no teme a nada ni a nadie y que conociendo a José Luis sabe que su silencio es porque está tramando algo.

Atanasio y Nicolás le muestran a Mercedes y a Enriqueta el resultado de la colonia que han creado. Pero parece que a Enriqueta no le hace demasiada gracia ni la colonia ni la actitud de Nicolás.

José Luis le asegura a don Hernando que no quiere declararle la guerra a su hijo pero tampoco está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y no luchar por lo que es suyo.

Mercedes trata de hacerle ver a Dámaso que nadie está tratando de engañarle pero él se encara y le responde que sabe que Rafael no les necesita y que está haciendo sus negocios por su cuenta y que su sobrino está jugando sucio y que o se lo toma en serio o todo va a acabar fatal.

Martín empieza a sospechar que Amadeo se inventó lo de su enfermedad para conseguir que su hijo Francisco regresara al Valle de inmediato tras su espantada.

Dámaso llega a la cabaña de las parteras y le advierte a Pura de que les da tres días para que tengan preparado al hijo de Adriana para llevárselo. Mientras, Luisa le dice a Bárbara de que no deberían dejar a solas a Victoria con el bebé.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', tras el regreso de Francisco, Pepa le reconocía que se sintió abrumada por el asunto de la boda y le confesaba sus sentimientos hacia Martín.

Bárbara le pedía a Luisa tener cautela con el asunto del hijo de Adriana y confirmar al 100% que lo que les contaron las parteras sobre que fue Victoria quién encargó su robo es verdad.

Dámaso intentaba seguir ganándose a Mercedes mientras ella seguía conspirando junto a Victoria en su contra. Además, la mujer se sentía culpable de estar engañando a sus sobrinos con respecto a Dámaso.

Además, cuando la Salcedo descubría al bebé que Bárbara y Luisa ocultaban, ocurría algo inesperado: ¿acaso se ha encariñado con el que es su sobrino nieto?

Alejo le pedía perdón a Luisa porque Manuela se haya interesado por ella y por su relación a raíz de leer su novela y después la criada se mostraba algo celosa de la relación de su ex pareja con la joven.

Por último, José Luis hacía a Rafael una petición capaz de cambiar el destino de todos y con la que se cumpliría el gran sueño que tenía su madre: que le devuelva el ducado de Valle Salvaje.