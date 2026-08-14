La brutal discusión de Lydia Lozano y Terelu Campos por el fin de 'Sálvame' acaba de la forma menos pensada en 'De lunes a viernes'

El plató de 'De lunes a viernes' ha sido testigo este jueves, 13 de agosto, de un fuerte encontronazo entre dos de sus colaboradoras, Lydia Lozano y Terelu Campos. Todo comenzó cuando el programa de Telecinco mostró unas imágenes de las disputas que han mantenido ambas durante los días anteriores. Aunque nada que ver con el que han protagonizado en la tarde de este jueves.

Para empezar, Lydia Lozano le echaba a en cara a su compañera no haber parado los pies a Rosa Benito cuando esta la llamó "yonki de la televisión". Además, la periodista le reprochó a Terelu Campos otras palabras que ha dicho sobre ella, como cuando dijo que se fue "con la cabeza bien alta" de 'Sálvame', algo que le ha sonado a "pullita": "Cuando tú te fuiste como yo, vestidita de blanco. Y nos fuimos por la puerta de atrás, porque cuando echan, te echan".

Por su parte, la hermana de Carmen Borrego cree que Lydia está mezclando las cosas: "Un día fue cuando yo me quité el micrófono y me fui de 'Sálvame', que yo no considero que me fuera ni por la puerta de atrás, ni con la cabeza agachada. Durante esos tres años a mí se me estuvo llamando cada 3 meses para volver y yo lo rechacé". Mientras intentaba explicarse, su compañera le interrumpía, algo que a ella no le hizo ninguna gracia: "Déjame, porque yo te he respetado al 100%".

Acto seguido, ha contado cómo fue su marcha del programa y cuando decidió regresar a Mediaset: "Volví cuando consideré que lo que me ofrecían era diferente de lo que estaba haciendo". "¿Alguna vez te he cuestionado yo a ti porqué te quedaste?", le lanzó a Lydia.

🔥 RIFIRRAFE entre Terelu y Lydia Lozano por cómo terminó la etapa de cada una en Sálvame.



Dos salidas, dos versiones… y ninguna dispuesta a quedarse callada. 👀



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El encontrazo entre Lydia Lozano y Terelu Campos acabó en abrazo

Poco a poco, la tensión entre ambas colaboradoras iba aumentando. Lydia Lozano le pedía insistentemente explicaciones por sus declaraciones sobre su salida de 'Sálvame'. Esto molestó a Terelu Campos, quien le espetó: "La sensación que dieron tus palabras es que las personas que decidimos irnos de ese programa lo habíamos hecho indignamente. Tan digno es irse como quedarse, no hay más". "Habla claro", le pedía su compañera.

A continuación era Ángela Portero la que intervenía para recordarle a Terelu unas palabras que pronunció el día anterior: "Ayer lo que dijiste también nos llamó mucho la atención, que tú ibas dopada a trabajar". Algo que ella ha reiterado. En ese momento, Óscar Repo tomaba la palabra para aclarar un tema que afectaba directamente a Rosa Benito: "Quien lanza la pulla de forma muy chunga a Terelu no se la lanza Lydia, se la lanza Rosa Benito, porque Rosa dice "Y yo dije 'ahora es tarde, señora' y otras", y te señaló a ti, "dijeron que sí volvían"".

"Yo eso no lo escuché", reconoció Terelu, aunque "me sorprendería, porque no fui yo la única que se fue de 'Sálvame' y volvió, es que fueron muchas personas lo que lo hicieron a lo largo de los años. Si Rosa dijo eso, yo no me doy por aludida", asegura la hija de María Teresa Campos.

Finalmente, Lydia Lozano y Terelu Campos se reconciliaban en directo. "Lydia sabe que yo en la vida le he criticado ni he cuestionado que se quedara. Es más, tienes todo mi respeto e incluso mi admiración", le confesaba la madre de Alejandra Rubio. "Al final la tengo que besar", le respondió su compañera, al tiempo que se levantaba para darle un cariñoso abrazo, provocando un sonoro aplauso del público presente en el plató.