Óscar Puente desmiente de un plumazo el bulo difundido por 'En boca de todos' sobre Pedro Sánchez y el eclipse

Este miércoles, 12 de agosto, los españoles hemos sido testigos de un acontecimiento histórico: un eclipse total de sol. Esto ha servido a 'En boca de todos' para difundir un nuevo bulo contra Pedro Sánchez, que Óscar Puente no ha tardado en desmentir.

Según el programa presentado por David Alemán durante las vacaciones de Nacho Abad, Pedro Sánchez iba a contemplar el eclipse desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara), donde el Ministerio de Ciencia e Innovación preparó un evento especial. Sin embargo, esto no es cierto, ya que nunca se contempló que el presidente del Gobierno se desplazara hasta la ciudad castellano manchega, como así ha dejado claro el ministro de Transporte, Óscar Puente.

'En boca de todos' habló en directo con Chani Pérez Henares, periodista y vecino de Guadalajara, muy crítico con la visita de Sánchez. "Un tipo que tiene una emergencia nacional brutal viene a ver un eclipse, cuando es el presidente de una nación que se ha visto invadida y violadas sus fronteras, que tiene una ciudad en emergencia absoluta", aseguró haciendo referencia a lo ocurrido en Ceuta.

Además, el hombre denunció las consecuencias que, según él, tendrá el dispositivo de seguridad para quienes tendrían previsto acudir al Observatorio. "Había gente que estaba apuntada desde hace tiempo para ver ese eclipse y les han dicho que no. Van a cortar carreteras, está todo lleno de la Guardia Civil", criticó Chani en el programa de Cuatro.

Por el contrario, otra vecina sí que defendió la presencia del presidente en Yebes: "¿Dónde va a ir? Si tenemos aquí el Observatorio, aquí es donde tiene que estar". Además, dejó claro que el cierre no supone ningún problema para los vecinos: "Si yo no puedo entrar no me importa porque lo veo desde otro lado". Finalmente, Pedro Sánchez no vio el eclipse desde Yebes, sino que lo hizo desde La Mareta, la residencia oficial situada en Lanzarote donde suele pasar sus vacaciones junto a su familia.

Óscar Puente desmiente el bulo de 'En boca de todos' sobre Pedro Sánchez

Durante la entrevista de 'En boca de todos' a los vecinos de la localidad, un espontáneo grito "¡Pedro Sánchez, hijo de p***!", como así compartió el medio 'El Debate'. Esto, a su vez, fue compartido por Óscar Puente para dejar claro que lo difundido por el programa de Cuatro era un "bulo", para, una vez más, dejar mal al líder de los socialistas, por supuestamente ir a Yebes a ver el eclipse y no desplazarse a Ceuta ante la crisis migratoria.

Pero el ministro de Transporte no solo tuvo para 'En boca de todos', sino también para 'Malas Lenguas'. Y es que el programa de TVE abordó el tuit que Óscar Puente dedicó a Rosa Díez. Esta acusó a Sánchez de cerrar el Observatorio de Yebes para ver el fenómeno histórico y viajar hasta allí en el Falcon. Algo que el ministro socialista desmintió, acusando a Díez de estar "como las maracas de Machín".

Marta Gómez Montero criticó en 'Malas Lenguas' el tuit de Puente: "Estuvo muy mal por parte de ella, pero siempre pongo algo más de responsabilidad en un ministro, porque eres un ministro que representa a todos los españoles. Puedes utilizar otro lenguaje. Tiene que tener un poquito de formas. Puedes descalificar igual guardando las formas".

Este fragmento del programa de TVE ha sido compartido por Óscar Puente en su cuenta de X, al que ha añadido lo siguiente: "¿Los palanganeros de la derecha convocados a este programa se escandalizan porque yo desvele que Sánchez jamás contempló ir a ver el eclipse? Noooo. Porque el bulo es ya la moneda de curso legal de los medios. Lo que les escandaliza es que diga que Rosa Díez está como las marcas de Machín. He dicho dos verdades como dos tempos. Y ambas en defensa propia", sentencia.