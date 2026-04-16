Óscar Puente da la puntilla al señalamiento de Pablo Motos a Sonsoles y pone en la diana a 'Cuarto milenio'

El pasado martes, durante la visita de Sonsoles Ónega a 'El Hormiguero', Pablo Motos y ella criticaron el excesivo IVA que se aplica a los libros. Sin embargo, dieron un dato incorrecto, pues aseguraron que el IVA que se aplica a los libros es del 21% cuando, en realidad, es apenas del 4%. Tal fue la polémica generada, que ambos se vieron obligados a disculparse con la audiencia.

"Hay una cosa que me gustaría comentar contigo: el IVA de los libros. O sea, el cine lo bajaron al 10%, el de los libros sigue creciendo el 21%... lo mismo que un paquete de Ducados", empezó diciendo Pablo Motos. Un dato erróneo que corroboró Sonsoles Ónega: "Sí, es correcto". "¿Se entiende un 21% de IVA en un libro?", formuló el conductor de 'El Hormiguero'. A lo que su invitada contestó: "Oye, es un dinero. Son 23 eurillos y eso es mucho porque yo quiero que la gente compre muchos libros. Hay que leer, hay que comprar muchos libros y hay que mover la industria. Una idea, si puede ser, es que bajemos el IVA de los libros".

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Antes de poner fin a este debate, Pablo Motos no desaprovechó la ocasión para lanzar un dardo a Pedro Sánchez: "Lo que pasa es que el presidente del Gobierno está en China…". "No se entera. Bueno, por si algún día somos presidentes del Gobierno", añadió la escritora. "La idea es que lo escuchen y que alguien lo valore", sentenció el valenciano. Este fragmento de la entrevista corrió como la pólvora por las redes sociales, donde los usuarios de X criticaron que en un programa en prime time se cometa un error de ese calibre.

Pablo Motos responsabilizó a Sonsoles Ónega del error sobre el IVA y Óscar Puente le contesta

Un día después, este miércoles 15 de abril, ambos han entonado el mea culpa, pero 'echando balones fuera'. En el caso del presentador, ha culpado directamente a su invitada por haberles dado ese dato incorrecto: "Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Os cuento lo que pasó. Sonsoles Ónega nos propuso, al equipo, hablar del IVA de los libros porque le parecía excesivo un 21%. Nosotros le dijimos que sí, y nadie comprobó el dato".

"Es un error. Resulta que el IVA de los libros es un 4%. Siempre somos rigurosos, pero ayer metimos la pata. Os pido mil disculpas y os garantizo que no volverá a pasar", concluyó Pablo Motos. Una justificación que, sin embargo, no convenció a la audiencia. Así como tampoco al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien a través de sus redes sociales ha tirado de ironía para contestar al conductor de 'El Hormiguero'.

"'Nos propone hablar de un tema y nadie comprueba el dato'. Mira, como en 'Cuarto Milenio'", escribió Óscar Puente en su cuenta de X. Un 'zasca' en toda regla que ha sido muy aplaudido por todos sus seguidores.