Raphael rompe su silencio en 'El Hormiguero' sobre su ictus en 'La Revuelta': "Fue un golpetazo"

Raphael ha regresado este jueves a 'El Hormiguero' para presentar su nueva gira de conciertos 'Raphaelísimo Tour 2026', con la que se encuentra recorriendo la geografía española. Y durante su encuentro, Pablo Motos no ha evitado recordar que se trata de su primera aparición en televisión desde su revés de salud a finales de 2024. Así, el cantante ha terminado sincerándose sobre el percance que le mantuvo ingresado durante diez días.

Nada más recibir al veterano artista, el presentador no ha tardado en remontarse a diciembre de 2024, recordando cómo el jiennense sufrió un ictus durante la grabación del especial de Navidad de 'La Revuelta', mencionando de lleno al espacio de David Broncano. "No llegué a grabar", ha puntualizado el invitado, tumbando los rumores que apuntaban a que sufrió el episodio en plena grabación.

Raphael se sincera sobre el ictus que truncó su aparición en el especial de 'La Revuelta': "Fue un golpetazo, pero muy corto"

"Estaba a punto de entrar. Creo que alguna palabra intenté decir, no me acuerdo bien, pero creo que no", ha tratado de explicar Raphael, remontándose a su desafortunado revés de salud. "Lo recuerdo todo, pero es muy difícil de explicar, no sé si fueron minutos o segundos", ha explicado el artista sobre el linfoma cerebral que truncó su visita al espacio de TVE y que le llevó hasta el hospital.

.@RAPHAELartista tras el susto de salud que sufrió: "Nunca tuve dudas de que iba a volver" #RaphaelEH pic.twitter.com/MJc4BWM1or — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 4, 2026

Sin embargo, según ha confesado al conductor de 'El Hormiguero', el creía "encontrarse bien" tras el incidente. "Yo ya estaba normal, estaba bien para mí, pero naturalmente me llevaron a un hospital y ya después ha ido todo muy rápido, todo mejor. Estos médicos son maravillosos todos", ha señalado el cantante mostrando su agradecimiento al personal del Hospital 12 de octubre, donde permaneció ingresado.

"Es que no sé decirte exactamente cómo estaba, pero yo ya me sentía muy bien", ha retirado el intérprete ante la insistencia de Pablo Motos de que describiese cómo se sintió durante el episodio. "¿Pero tú eras consciente de que querías encontrar las palabras pero no salían?", le ha preguntado de nuevo el presentador. "Por su puesto, pero en ese momento no caía en eso, pasaba por mi imaginación diciendo '¿qué intentas decir?", ha recordado Raphael

A su vez, ha retirado que fue "muy corto" y que previamente recibió señales de alerta, sin saber que finalmente desencadenaría en eso. "Los médicos me iban diciendo, pero yo en ese momento no estaba en mis cabales para decir me pasa esto, o lo voy a arreglar así... Fue un golpetazo, pero muy corto", ha sentenciado el intérprete.