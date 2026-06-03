'El Hormiguero' tiene atada su continuidad en Atresmedia: Pablo Motos seguirá en la parrilla tras el bulo de su salida

En las últimas horas los rumores sobre una posible marcha de Pablo Motos y 'El Hormiguero' de Antena 3 han corrido como la pólvora en redes sociales. Sin embargo, desde El Televisero podemos confirmar que son simples dimes y diretes sin fundamento y que la continuidad del programa de entretenimiento más visto de la televisión está garantizado.

Todo empezó a raíz de un comentario del periodista Siro López en una tertulia a cuenta de la visita de Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, a 'El Hormiguero' este miércoles. "No hablemos de como se mueven los hilos en este país, no nos hagas hablar de como funciona este puto país o por qué el señor Pablo Motos el viernes pasado les comunicaba a los que mandan en Atresmedia que el año que viene 'El Hormiguero' se dejaba de hacer en Atresmedia", soltaba el periodista.

Así, según este periodista deportivo, desde Atresmedia supuestamente habrían presionado a Pablo Motos para que Enrique Riquelme no acudiera a 'El Hormiguero' este miércoles y tras sentirse coaccionado habría amenazado con llevarse el programa líder de Antena 3.

Pues todo se trata de un simple bulo. Tal y como ha verificado El Televisero, no hay ningún movimiento para que Pablo Motos se lleve 'El Hormiguero' fuera de Atresmedia ni tampoco ha habido un golpe encima de la mesa del presentador ante sus jefes.

'El Hormiguero' de Pablo Motos ha renovado su contrato con Atresmedia

Asimismo, desde El Televisero hemos podido confirmar que aunque no se haya comunicado oficialmente, la renovación de 'El Hormiguero' por Atresmedia está totalmente cerrada y, por tanto, el programa de access prime time continuará con normalidad la próxima temporada en Antena 3, pues es uno de los programas clave para el liderazgo diario de la cadena junto a 'Pasapalabra'. Y precisamente ahora que se enfrentarán al desafío de quedarse sin El Rosco, Atresmedia no puede permitirse perder otro de sus grandes formatos.

En este sentido hay que recordar que 'El Hormiguero' cerró la temporada pasada como el programa más visto de la televisión y siendo la oferta líder de su franja por duodécimo año consecutivo. Algo que se ha repetido este año y ha cerrado de hecho este mes como el formato con más espectadores únicos de la televisión a diario, con más de 4 millones de media cada día de mayo.

Por otro lado, cabe decir que la relación de Atresmedia y 7 y Acción la productora de Pablo Motos va mucho más allá de 'El Hormiguero'. Entre ambas compañías hay una gran sintonía pues trabajan en otros formatos como 'El Desafío' y 'Cazadores de imágenes', que ya tienen garantizadas sus nuevas temporadas.