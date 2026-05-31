El poder de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' en audiencias ante su endiablado futuro: 6 puntos y casi 1 millón de espectadores claves

No nos vamos a engañar: la guerra judicial por 'El Rosco' de 'Pasapalabra' se ha convertido en una noticia verdaderamente apasionante para quienes nos dedicamos a informar del sector televisivo. Por si hay algún despistado que aún no conoce uno de los 'culebrones' del momento, el Tribunal Supremo ha ratificado la condena a Atresmedia e ITV Studios que obliga al cese de la emisión de la prueba nuclear del concurso.

Los magistrados del Alto Tribunal han avalado finalmente que los derechos pertenecen a MC&F, la compañía neerlandesa que los reclamaba desde hace años, y no a ITV, la factoría británica con la que el grupo propietario de Antena 3 y La Sexta mantiene el contrato de explotación.

La resolución se ejecutará en las próximas semanas, previsiblemente en la penúltima del mes de junio, en base a los 20 días hábiles de "plazo de espera" que el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece tras la notificación formal de la sentencia a la parte condenada. Es el periodo de tiempo que poseen Atresmedia e ITV para cumplir voluntariamente dicho pronunciamiento. De lo contrario, se incurriría en un quebrantamiento de condena.

Suponiendo que esa sentencia del Supremo (publicada el 21 de mayo) se comunicó oficialmente entre el viernes 22 y el lunes 25, Antena 3 podría mantener 'Pasapalabra' con 'El Rosco' sin problemas hasta el próximo 19 de junio aproximadamente. Por tanto, como ya analizamos, esto daría una clara ventaja a la cadena para poder implementar una reformulación del concurso e idear o adquirir (los planes se preservan en secreto) una nueva prueba final a la altura que reemplace al legendario reto del abecedario circular.

Y es que Atresmedia no tiene posibilidad alguna de retener o recuperar 'El Rosco'. En una jugada maestra, el grupo Mediaset movió ficha y se apoderó del mismo gracias a un acuerdo alcanzado con MC&F, la productora reconocida ahora como titular por la Justicia. De hecho, esta semana, la compañía liderada por Alessandro Salem confirmaba ya la puesta en marcha de un nuevo programa que integrará 'El Rosco' "como elemento final y principal". Se lanzará próximamente en las tardes de Telecinco.

Con este intrincado y endiablado escenario, que implica la continuidad de 'Pasapalabra' sin 'El Rosco' y 'El Rosco' sin 'Pasapalabra' en dos cadenas diferentes (y enfrentadas), surgen muchas preguntas. La principal: quién gana y quién pierde en esta batalla que no ha hecho más que empezar. No hay dudas en que esta insólita disyuntiva, que no tiene precedentes en el medio fuera de nuestras fronteras, va a remover los cimientos de la televisión. Veremos si en mayor o menor medida, pero, sea cual sea ese grado, el terremoto se producirá inexorablemente.

Conviene resaltar que 'Pasapalabra', que continuará en Antena 3, es una marca muy asentada en nuestro país y que 'El Rosco' no lo es todo, por supuesto. "'Pasapalabra' es mucho más que 'El Rosco'", afirmaba incluso en recientes entrevistas Roberto Leal, su presentador y una de las principales fortalezas del formato. Pero... ¿'Pasapalabra' sin su sección más icónica tiene razón de ser realmente? ¿'El Rosco' fuera del ecosistema de 'Pasapalabra' cuenta con opciones de conservar su enorme éxito?

Lo cierto es que todo lo que se escriba ahora son meras especulaciones. Solo las audiencias responderán a estas cuestiones y determinarán si las valoraciones de Leal, que son también las de la cadena en su conjunto, se ajustan a la realidad o no una vez se sustancie todo. Y a la espera de que se lleve a la práctica lo que los tribunales han dictado, en El Televisero ponemos encima de la mesa -siempre con datos objetivos- el indiscutible poder de 'El Rosco'.

Para ello, hemos analizado minuciosamente las audiencias de 'Pasapalabra' a lo largo de todo el mes de mayo, con cuotas de pantalla que han oscilado entre el 18% y el 20% y con cifras en espectadores que, en general, han superado el umbral del millón y medio; con distancias abismales sobre sus principales competidores.

Gráfico de El Televisero con datos de Fiffty5Blue

Y, en particular, nos hemos fijado en el rendimiento de 'El Rosco', extrayendo el dato, con la mayor exactitud posible, de los minutos en los que se emite y separándolo del resto del programa. El arranque suele variar cada día, de ahí que hayamos sacado un promedio desde las 20:50 hasta las 21:04 horas, que es cuando se concentra habitualmente la prueba estrella del concurso.

¿El resultado? Muy elocuente. En este mes, 'Pasapalabra' sin 'El Rosco' (de 20:03 a 20:50 horas) ha mediado un 17,2% de share y 1.385.000 espectadores. Por su parte, 'El Rosco' en concreto (20:50 a 21:04 horas) ha cosechado un desorbitado 23,3% de cuota y 2.183.000 televidentes. Hablamos de una brecha de más de seis puntos porcentuales y de casi ochocientos mil seguidores. En otras palabras lo podríamos resumir como: cuando 'Pasapalabra' sí es en gran parte 'El Rosco'.

Esta significativa diferencia entre un bloque y otro aumenta la presión por el recambio que Atresmedia e ITV han de encontrar para que la pérdida de 'El Rosco' tenga un impacto lo más minimizado posible. Pero como ya contamos tras revisar exhaustivamente la sentencia del Supremo, no será tarea fácil ni mucho menos. No cabe 'El rombo', ni 'El triángulo', ni 'El cuadrado' como barruntaban muchos en redes.

El fallo era muy preciso en lo relativo y no pasaba de puntillas. "La emisión que contenga un juego basado en ese formato, así como cualquier acto de reproducción, distribución o comunicación pública, supone una infracción de los derechos de propiedad intelectual", recogía. Por tanto, no hablamos solo de la geometría de la prueba, sino de la dinámica en sí, que no podrá ser replicada bajo ningún concepto, pues asistiríamos a un desacato de la sentencia y, por ende, a una nueva vulneración de la Ley de Propiedad Intelectual.

La otra parte de esta 'contienda', Mediaset, con esas métricas que presentamos en la mano (17,2% vs. 23,3%), podría estar en disposición de frotarse las manos. No obstante, hay que mantener toda la cautela. 'El Rosco' llegará (veremos si en verano o ya de cara a septiembre) a una cadena en crisis y, ojo, sin la inercia -esto es muy importante- de estar incluido en un programa que se llame 'Pasapalabra'.

Es por eso que en Telecinco no tienen el trabajo hecho y se enfrentan también a un colosal desafío: el de fraguar un concurso prácticamente desde cero que aúpe a la prueba estelar, con una resultona marca, que no se perciba cutre por parte del espectador, que haga justicia al poderío de 'El Rosco' y que, ante todo, no entre en conflicto legal con la competencia.