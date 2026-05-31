El público dicta esta sentencia a 'Rafa', la serie documental de Rafa Nadal en Netflix con una queja repetida

Netflix le ha cogido el gusto a las series documentales sobre deportistas. Tras lanzar hace un año la de Carlos Alcaraz, el gigante del streaming estrenaba el pasado viernes 'Rafa', la serie documental sobre la figura del mejor tenista español de todos los tiempos, Rafa Nadal.

Producida por Skydance Sports, 'Rafa' ofrece un acceso sin precedentes a uno de los deportistas más admirados de todos los tiempos: ganador de 22 títulos de Grand Slam, 14 veces campeón de Roland Garros y una figura que redefinió el significado de la competitividad en el deporte mundial. El documental explora no solo los momentos que marcaron su trayectoria, sino también el esfuerzo invisible que sostuvo al campeón durante más de dos décadas.

A lo largo de cuatro episodios, 'Rafa' acompaña a Nadal y al equipo que ha permanecido a su lado durante años para revelar el nivel de exigencia, sacrificio y resistencia necesario para mantenerse en la cima. Desde su dominio histórico sobre la tierra batida parisina hasta la rivalidad que definió una generación del tenis junto a Roger Federer y Novak Djokovic, la serie recorre algunos de los momentos más decisivos de su carrera mientras muestra al hombre detrás de la leyenda: el dolor, la presión constante y la determinación de seguir adelante incluso cuando el cuerpo parecía no poder más.

'Rafa' recorre la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal con una ambición cinematográfica, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda. Desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en 2024, la docuserie no solo muestra la evolución de un campeón, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo. Una historia que va más allá del tenis para adentrarse en la vida, la historia y el legado, de un icono irrepetible.

El veredicto de la audiencia a la docuserie de Rafa Nadal de Netflix

Imagen de Rafa Nadal en la docuserie de Netflix

Tras su estreno, 'Rafa' se ha situado en el TOP 3 de lo más visto de Netflix en España por detrás de 'Berlín y la dama del armiño' y de 'Machos Alfa'. Como era de esperar, las redes también se han llenado en su mayoría de reacciones a este trabajo documental que pretende homenajear a uno de los deportistas más queridos y reconocidos.

Así, son muchos los que aplauden esta serie sobre Rafa Nadal. "Constante piel de gallina. Se te caen las lágrimas", destaca un usuario. "Ver el documental de Rafa me ha hecho llorar. No solo por todo lo que ha vivido, sino porque representa una parte muy importante de mi historia", recalca por su parte la tenista Paula Badosa.

"Rafa es uno de los mejores documentales deportivos que he visto. Muestra el sufrimiento, la obsesión y una capacidad de lucha llevada al límite. Y confirma algo evidente: detrás de todo eso hay una leyenda del deporte difícilmente irrepetible", añade otro usuario en "X".

Constante piel de gallina.



Lo que ha conseguido el documental Rafa de @NetflixES es presentarnos una historia que todos conocemos pero como nunca la hemos visto. La historia de la persona que hay detrás del mejor deportista español de todos los tiempos.



Se te caen las lágrimas. pic.twitter.com/PRBTIvJrc6 — Iker Sagasti (@sagastiker) May 29, 2026

Ver el documental de Rafa me ha hecho llorar. No solo por todo lo que ha vivido, sino porque representa una parte muy importante de mi historia.



Rafa significa mis inicios, el motivo por el que empecé a jugar al tenis y la persona que me hizo creer que los sueños podían hacerse… pic.twitter.com/gIy2cj5PKx — Paula Badosa (@paulabadosa) May 29, 2026

Para los que todavía no lo habéis puesto, lo mejor que puede de irse del documental #Rafa es que está a la altura de la leyenda de Nadal



Gallina en piel permanente — Alberto Cordoba (@albercordoba) May 30, 2026

“Rafa” es uno de los mejores documentales deportivos que he visto. Muestra el sufrimiento, la obsesión y una capacidad de lucha llevada al límite. Y confirma algo evidente: detrás de todo eso hay una leyenda del deporte difícilmente irrepetible. pic.twitter.com/DZHUmfg1aA — Soñando con Munchkins (@MunchkinsCon) May 30, 2026

Comparto. Habia ganas del documental y no ha defraudado. Sin palabras. #vamosrafa #rafa No dejéis de verlo. https://t.co/w4CBQxRL7O — TaTisLeyla (@Soryole) May 30, 2026

A @RafaelNadal ya le admirabas, pero después de ver el documental #RAFA simplemente sientes que nunca le admiraste tanto como lo haces ahora! Lo feliz que era cada vez que aparecías en una pista, y las veces que pude verte jugar, sin conocer el trasfondo detrás de cada victoria pic.twitter.com/gocBS1gm1P — 🦇 jess 💜 (@mrsnadinson) May 30, 2026

Que gran documental, que llorera..

Impresionante la carrera de Rafa construyendo su legado entre medio del sufrimiento y las lesiones..

Mí mas grande admiración hacia el..#Rafa #Leyenda pic.twitter.com/wCs083yxHu — Isa 💞 (@Imc0308) May 30, 2026

Visto el primer episodio del documental de #Rafa en Netflix y ya se me ha metido algo en el ojo 🥹. No va de ganar, va de resistir. Escuchar a su padre decir que “muy poca gente hubiera aguantado tanto” te rompe por dentro. — Mercedes M.C. (@MercheCara) May 29, 2026

Me he visto del tirón la mini-serie de Rafael Nadal en Netflix que estrenaron ayer.



¡Sencillamente brutal! ❤️‍🩹



No hay palabras para describir lo que ha tenido que aguantar física y mentalmente este hombre en toda su carrera.



El mejor deportista de la historia de España. pic.twitter.com/5IjseVk3cJ — Luis Miguel Ortiz (@LuisMiguelValue) May 30, 2026

¡La docuserie de #Rafa Nadal, en Netflix, está como para beberse las lagrimas 10/10! — Mr. Brightside (@Iam_Hannibal) May 30, 2026

Cómodas voy a recuperar emocionalmente después de ver el docu de #Rafa?

Todos los capítulos te ponen la piel de gallina, te hacen llorar y admirarlo más. Eres grande @RafaelNadal. Gracias por tanto y dar esa bola de más ❤️❤️❤️🥹🥹🥹 — Dhina (@DhinaMachado) May 30, 2026

3h 40’ seguidos. Del tirón. Si antes lo admiraba, ahora ya no se qué decir 🥺🫣 #Rafa pic.twitter.com/ewum4efMoc — Jota (@madridycielo) May 29, 2026

The RAFA Documentary on Netflix is absolutely phenomenal. If you don't tear up a bit, then you don't understand nor love sport..

Also, way better than watching the Rolland Garros currently lol#rafa #netflix #RafaNetflix #ATP #Tennis — Monkey D. Luffy (@FountotosGeorge) May 29, 2026

This #Rafa documentary is so good. Everyone should watch it. — Phalin (@PhalinShah) May 30, 2026

No obstante, no todo han sido críticas positivas pues también hay quiénes consideran que la serie documental de Rafa Nadal no está a la altura de su figura. Otros lanzan una queja repetida que es que se queda algo corta con solo cuatro episodios.

#Rafa no cuenta con un documental a la altura. La producción de @NetflixES carece de ritmo y dista de ser frenético como su carrera.

Altas pretenciones para un resultado decepcionante



⭐️•••• pic.twitter.com/H4YuaXMis2 — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) May 30, 2026

Siento que el documental de Rafa fácilmente podía durar 5 capitulos más. Me hubiese gustado que desarrollaran un poco más los últimos años de su carrera #rafa — Stefany (@Rena5H) May 30, 2026

El documental de #RAFA me ha parecido incómodo de ver. Lo he pasado fatal viendo su sufrimiento. Creo que hemos romantizado la tortura física e incluso mental en el deporte de élite. Aun así Rafa dice que todo mereció la pena. — Alazne Solano (@alaznuki) May 30, 2026

I salti continui tra presente e passato possono creare confusione in chi non ne è ha seguito la carriera

Non si poteva inserire tutto quindi si sono concentrati sui primi successi e sul suo ultimo anno di carriera

Bella la scena finale con il nuovo arrivato in famiglia #Rafa — MaryGrace (@MaryGracee82) May 29, 2026