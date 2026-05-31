El público dicta esta sentencia a 'Rafa', la serie documental de Rafa Nadal en Netflix con una queja repetida

Netflix le ha cogido el gusto a las series documentales sobre deportistas. Tras lanzar hace un año la de Carlos Alcaraz, el gigante del streaming estrenaba el pasado viernes 'Rafa', la serie documental sobre la figura del mejor tenista español de todos los tiempos, Rafa Nadal.
Producida por Skydance Sports, 'Rafa' ofrece un acceso sin precedentes a uno de los deportistas más admirados de todos los tiempos: ganador de 22 títulos de Grand Slam, 14 veces campeón de Roland Garros y una figura que redefinió el significado de la competitividad en el deporte mundial. El documental explora no solo los momentos que marcaron su trayectoria, sino también el esfuerzo invisible que sostuvo al campeón durante más de dos décadas.
A lo largo de cuatro episodios, 'Rafa' acompaña a Nadal y al equipo que ha permanecido a su lado durante años para revelar el nivel de exigencia, sacrificio y resistencia necesario para mantenerse en la cima. Desde su dominio histórico sobre la tierra batida parisina hasta la rivalidad que definió una generación del tenis junto a Roger Federer y Novak Djokovic, la serie recorre algunos de los momentos más decisivos de su carrera mientras muestra al hombre detrás de la leyenda: el dolor, la presión constante y la determinación de seguir adelante incluso cuando el cuerpo parecía no poder más.
'Rafa' recorre la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal con una ambición cinematográfica, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda. Desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en 2024, la docuserie no solo muestra la evolución de un campeón, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo. Una historia que va más allá del tenis para adentrarse en la vida, la historia y el legado, de un icono irrepetible.
El veredicto de la audiencia a la docuserie de Rafa Nadal de Netflix
Tras su estreno, 'Rafa' se ha situado en el TOP 3 de lo más visto de Netflix en España por detrás de 'Berlín y la dama del armiño' y de 'Machos Alfa'. Como era de esperar, las redes también se han llenado en su mayoría de reacciones a este trabajo documental que pretende homenajear a uno de los deportistas más queridos y reconocidos.
Así, son muchos los que aplauden esta serie sobre Rafa Nadal. "Constante piel de gallina. Se te caen las lágrimas", destaca un usuario. "Ver el documental de Rafa me ha hecho llorar. No solo por todo lo que ha vivido, sino porque representa una parte muy importante de mi historia", recalca por su parte la tenista Paula Badosa.
"Rafa es uno de los mejores documentales deportivos que he visto. Muestra el sufrimiento, la obsesión y una capacidad de lucha llevada al límite. Y confirma algo evidente: detrás de todo eso hay una leyenda del deporte difícilmente irrepetible", añade otro usuario en "X".
No obstante, no todo han sido críticas positivas pues también hay quiénes consideran que la serie documental de Rafa Nadal no está a la altura de su figura. Otros lanzan una queja repetida que es que se queda algo corta con solo cuatro episodios.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.