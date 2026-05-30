Qué 10 estrenos ver el último fin de semana del mes en Netflix, Prime Video, Movistar Plus o SkyShowtime del 29 al 31 de mayo

Llega el último fin de semana de mayo, y no solo nos trae el calor, porque nos avisan de temperaturas bastante altas para esta época del año, sino también algunos de los estrenos de los que llevamos avisando todo el mes. Así que tanto en Netflix como en Prime Video, Movistar Plus, SkyShowtime, Apple TV y Filmin tenemos unos cuantos títulos muy interesantes para ver estos días.

Algunas de estas películas ya se estrenaron en otras plataformas hace tiempo como 'Mickey 17' o 'Robot Salvaje'. Pero las rescatamos ahora porque justo llegan a Netflix o Movistar Plus respectivamente, lo que les va a otorgar un público muchísimo más amplio que el que tenían en HBO MAX o SkyShowtime.

En Netflix nos llegan varios de los estrenos más interesantes del mes. Por ejemplo, tenemos el documental de Rafael Nadal, que se desnuda por completo, contando todas sus intimidades, todos sus problemas y sus dificultades a lo largo de su dilatada carrera. O la llegada de una de esas películas que hemos visto tantas veces en la televisión en abierto, pero que por fin tenemos en streaming: 'Escapada salvaje', thriller protagonizado por Milla Jovovich y Steve Zahn. También destacamos la primera película dirigida por John Travolta, 'Ven a volar conmigo', que presentó en este pasado Festival de Cannes (donde ganador el premio a Mejor Director los Javis ex-aequo con el polaco Pawel Pawlikowski). O la iraquí 'La tarta del presidente', que estuvo a punto de colarse entre las películas nominadas a Mejor Película Internacional en los Oscar.

Roofman: Un ladrón en el tejado

Sinopsis: La historia real de Jeffrey Manchester, un criminal que asaltó 45 McDonald's entrando por un agujero que hacía en el techo en medio de la noche. Tras ser arrestado, escapó de prisión y vivió escondido en una tienda de Toys R Us durante aproximadamente seis meses.

Derek Cianfrance es el director y guionista encargado de la última locura de Channing Tatum: la historia real de uno de los ladrones más pintorescos de la historia reciente de Estados Unidos. Este hombre, Jeffrey Manchester, tenía la estrategia muy estudiada: entraba de madrugada por el tejado del restaurante, se escondía en uno de los baños y esperaba a que llegase el primer turno, a los que apuntaba con un rifle calibre 22 y les pedía que abrieran la caja fuerte. Le pillaron, se escapó y se refugió en un Toys R Us. Actualmente el propio Manchester se encuentra encarcelado en la Prisión Central de Raleigh, Carolina del Norte, donde cumple condena por secuestro y otros delitos. Se intentó fugar dos veces más sin éxito en 2009 y 2017, y su fecha de salida de prisión está marcada en el calendario en 2036.

"Hay horas y horas filmadas conmigo haciendo todo tipo de tonterías en la tienda de Toys 'R Us. Como si hubiese vuelto a ser un niño. Es que me resisto a crecer. No sabría cómo explicar lo que fue eso. Es como si hubiese entrado en la máquina del tiempo", explicó Channing Tatum en una entrevista para La Vanguardia. "Si alguien ha visitado alguna vez una tienda de Toys 'R Us en Estados Unidos entendería mi sentimiento. Debo confesar que me emocioné un poco cuando entré en el plató por primera vez. Todo era exacto a como eran esas tiendas, incluso el olor que había en el ambiente, por el chicle. Incluso el techo era igual que en esas tiendas".

Plataforma: Prime Video

Rafa

Sinopsis: Detrás de los títulos, los récords y las victorias, hay una historia que nunca se había contado así. La serie ofrece imágenes de archivo inéditas y un acceso exclusivo al campeón, a su familia y a su círculo más cercano durante su último año en el circuito ATP en 2024. A lo largo de cuatro episodios, la serie construye un retrato íntimo y profundamente humano de una de las mayores leyendas del deporte.

'Rafa' recorre la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal con una ambición cinematográfica, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda. Desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en 2024, la docuserie no solo muestra la evolución de un campeón, sino también el desgaste físico y emocional que ha marcado su camino, enfrentándose una y otra vez a su rival más constante: su propio cuerpo. Una historia que va más allá del tenis para adentrarse en la vida, la historia y el legado, de un icono irrepetible.

La docuserie cuenta con la participación de algunas de las figuras más relevantes del tenis mundial, como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, así como con el testimonio de su equipo, familia y entorno cercano, ofreciendo una mirada completa y sin precedentes sobre la figura de Nadal, su huella en el deporte y su impacto más allá de la competición. "Llegó un día en que dije, bueno, cuando dices que hay un límite entre lo que es correcto o incorrecto, pues ahora soy yo quien decide cuándo tomar antiinflamatorios, cuándo no tomarlos, cuántos tomo o cuántos no tomo. Y prácticamente ni se enteraban", confiesa en el documental.

"Desde mi punto de vista, o era eso o no jugaba al tenis. Así que cuando digo que hay un límite entre lo que es correcto e incorrecto, es porque al final sé que es perjudicial para mi cuerpo. De hecho, como dije, tengo dos perforaciones en los intestinos por haber tomado tantos antiinflamatorios. Pero si no hubiera sido así, mi carrera habría sido completamente diferente".

Plataforma: Netflix

Núremberg

Sinopsis: Basada en hechos reales, la trama explora el duelo psicológico entre ambos personajes, destacando las tensiones morales y humanas que surgen en un escenario marcado por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.

Con las actuaciones magistrales de Russell Crowe como Hermann Göring, el sucesor de Hitler, y Rami Malek en el papel del psiquiatra Douglas Kelley, esta película lleva al espectador al corazón de los históricos juicios de Núremberg. Uno de los momentos que más definió nuestra historia reciente. Y Russell Crowe sonaba con fuerza para ser nominado a los grandes premios pero, en algún momento de la carrera, se olvidaron de él, que entrega una de sus mejores actuaciones. "La gente dice que el filme es oportuno, pero si se hubiese hecho hace diez años, seguiría siéndolo. Y dentro de diez años, también lo sería. Esa es precisamente la cuestión [...]. Cuando interpretas a un 'villano', lo peor que puedes hacer es tocar una sola nota. Con Göring, la música es de acordes grandes, desordenados, ambas manos sobre el teclado", comentó el actor australiano en una entrevista con The Rake.

"La gente oye 'Núremberg' y cree saberlo todo, pero la película les sorprende por lo mucho que desconocían. Me pasó con el libro: lo leí, perseguí al personaje y a la historia e hice llamadas para lograr el papel. Una persona en Gran Bretaña me dijo que era un “perro que no suelta el hueso”: cuando quiero algo, voy a por ello", admitió Rami Malek en una entrevista para Esquire.

Plataforma: Movistar Plus

La tarta del presidente

Sinopsis: Mientras la gente lucha a diario por sobrevivir bajo las sanciones en el Iraq de Sadam, Lamia, una niña de nueve años, debe usar su ingenio para reunir los ingredientes de la tarta obligatoria para celebrar el cumpleaños del presidente Sadam Husein o atenerse a las consecuencias: la cárcel o la muerte.

La película dirigida y escrita por Hasan Hadi consiguió hacerse con la Cámara de Oro a la mejor ópera prima en el Festival de Cannes 2025. Y es que partiendo de lo que nos puede parecer una premisa muy absurda, el director consigue retratar a la sociedad irakí de los años 90, y la crueldad con la que dominaba todos los aspectos del país Saddam Hussein. Lamia nos lleva por esa época en la que tanto costaba conseguir comida y otros bienes de primera necesidad. La película huye de hacer hincapié en la política para centrarse en la problemática del día a día para la gente de a pie, y para ello usa un reparto de intérpretes sin experiencia, buscando dar un mayor naturalismo a la historia. Y ojo, que cuenta con la producción ejecutiva de Chris Columbus, director de 'Solo en casa' o las dos primeras entregas de 'Harry Potter'.

"Cuando yo tenía la edad de Baneen y Sajad, por supuesto, sabía quién era Sadam, pero lo que realmente me aterrorizaba era mi profesor. El miedo real viene de la persona que tienes enfrente, quien te conoce y puede denunciarte por esto o aquello. Un miedo que cualquier niño en Irak también entenderá hoy día", contó su director a Mondo Sonoro.

Plataforma: Movistar Plus / Filmin

Robot salvaje

Sinopsis: El épico viaje de un robot -la unidad 7134 de Roz,'Roz' para abreviar- que naufraga en una isla deshabitada y debe aprender a adaptarse al duro entorno, entablando gradualmente relaciones con los animales de la isla y convirtiéndose en madre adoptiva de un pequeño ganso huérfano.

La historia del robot Roz se ha convertido en una de las películas de animación mas laureadas de la historia. Fue una de las grandes favoritas para llevarse el Oscar a Mejor Película de Animación, aunque muchos defendieron que debería haberse colado también en la categoría de Mejor Película. Su nivel visual es apabullante, y su historia conmovedora. Desde la banda sonora hasta la construcción de personajes. Y aunque se pueda hacer un poco larga hacia el final del metraje, 'Robot Salvaje' fue uno de los grandes éxitos de 2024. ¡Y qué decir de su gran reparto de voces! Lupita N'yongo, Pedro Pascal, Kit Connor...

"Esa era la gran pregunta, cómo interpretar a una robot sin sentimientos, pero interpretarla con sentimientos. Como actriz, a menudo me contratan para ser apasionada, pero en este caso traté de ser estar alerta y no caer en emociones que el personaje todavía no se ha ganado. Roz pasa de no tener conocimientos emocionales a tener algo de inteligencia emocional, pero no es consciente de su propia emocionalidad. Así que se trataba de permanecer fiel a su literalidad, pero al mismo tiempo tiene un objetivo que, es completar su tarea de ser una madre para el ganso, así que se adapta", comentó Lupita, que da voz al robot protagonista, en una entrevista para Fotogramas.

Plataforma: Movistar Plus

Ven a volar conmigo

Sinopsis: En la edad dorada de la aviación, un joven entusiasta de los aviones, Jeff, y su madre se embarcan en una odisea sin billete de vuelta con destino a Hollywood, un simple vuelo que se transformará en el viaje de sus vidas. Entre comidas de aerolínea, encantadoras azafatas, paradas inesperadas, compañeros de viaje insospechados y un emocionante atisbo de lo que oculta la primera clase, se desarrolla un trayecto mágico que marcará el rumbo futuro del muchacho.

John Travolta vuelve a estar de moda. No solo por sus ya icónicas boinas durante el festival de Cannes (donde recibió la Palma Honorífica a toda su carrera), sino porque dirige y escribe su primera película. Y ojo, basada en su novela. Aunque las críticas han sido voraces, la historia parece ser bastante inofensiva y un canto a ese tipo de películas blandas de los años 90 (en las que Travolta se hizo experto, con ejemplos como 'Michael'). Además, una de las protagonistas es su propia hija, Ella Bleu Travolta, de la que dijo en Jimmy Fallon que era "una auténtica estrella".

Plataforma: AppleTV

Escapada perfecta

Sinopsis: Cliff y Cydney son una joven pareja aventurera que está pasando su luna de miel en una de las más maravillosas y remotas playas de Hawai. Creen haber encontrado el paraíso en sus tierras salvajes y senderos solitarios, hasta que se encuentran con un asustado grupo de excursionistas que hablan sobre el horrible asesinato de unos recién casados en las islas, y comienzan a preguntarse si quizás deberían volverse. Indecisos sobre qué hacer, Cliff y Cydney se unen a otras dos parejas, Nick y Gina y Kale y Cleo, y es cuando las cosas comienzan a ir terroríficamente de mal a peor. Lejos de la civilización o de poder ser rescatados, cada uno de ellos empieza a sentirse amenazado, sin saber ya en quién confiar. El paraíso se convierte en un infierno terrenal donde da comienzo una batalla brutal por la supervivencia.

David Twohy ha tenido una filmografía cuanto menos curiosa. Comenzó con la bizarra '¡Han llegado!', que era bastante interesante, con Charlie Sheen enfrentándose a una invasión alienígena. Una película con un adn noventero increíble. Más tarde llegarían otras propuestas como 'Las crónicas de Riddick' o 'Pitch black', ambas con Vin Diesel. Y luego tenemos 'Escapada perfecta', con Milla Jovovich, Steve Zahn y ojo, con Chris Hemsworth. Suena un poco a película de sesión de tarde, pero tiene giros lo suficientemente interesantes como para mantenerte interesado a lo largo de todo el metraje. Además, se ha colocado en el top3 de las películas más vistas en Netflix España.

Plataforma: Netflix

Mickey 17

Sinopsis: Mickey 17, un miembro de la tripulación prescindible enviado a un planeta helado para colonizarlo, se niega a dejar que su clon de reemplazo, Mickey 18, tome su lugar.

Adaptación del libro original de Edward Ashton, 'Mickey 17' es la nueva película de Bong Joon-ho, el director surcoreano de la ganadora del Oscar 'Parásitos'. En este caso, tiene a Robert Pattinson como protagonista, pero además por partida doble, ya que interpreta a dos clones en esta historia distócica repleta de humor surrealista. La película no tuvo la taquilla esperada, y la crítica tampoco entendió muy bien la historia que quería contar su director. Pero lo cierto es que Pattinson hace una de las interpretaciones más complejas (y divertidas) de toda su carrera.

'Mickey 17' reflexiona sobre la diferencia de clases, por supuesto, pero también sobre la ambición y la codicia humanas... y sobre la experimentación con personas, además de la complejidad morar de la clonación. Es verdad que la película va cambiando de tono a cada rato, y nunca sabes por dónde te va a salir. Una trama sorprendente y diferente que no gustará a todo el mundo, pero que no deja de ser original (y curiosa de ver). "Al ser una película de Bong, él era el responsable y yo ejercía de una especie de payaso que decía: '¿Te gusta esto? Haré un poco de esto y también de lo otro'. Realmente intentaba hacer reír a Bong. Y él solo mostraba certeza y confianza. Es increíble ver a gente tan segura de sus capacidades, ya sean artísticas o en términos de gestión. A día de hoy, sigo sin saber muy bien cómo lo hizo", contó Pattinson a GQ.

Plataforma: Netflix

Misión en Taipei

Sinopsis: John Lawlor (Luke Evans) es un agente de la DEA casado con su trabajo: no hay malhechor que no pueda detener ni nada que no sacrifique para cerrar un caso. Joey Kang (Lun-Mei Gwei) es una de las mejores 'transportadoras' de Taipei (Taiwán), de conducción y pensamiento rápidos, difícil de localizar e imposible de atrapar. Se suponía que ambos no debían enamorarse, pero el destino los unió... antes de que las fuerzas del crimen y la corrupción los separaran. Ahora, 15 años después, el destino pone a Joey y John en rumbo de colisión durante un fin de semana en Taipei. Y ambos descubrirán que lo único más difícil que enamorarse... es volver a enamorarse.

Luke Evans y Gwei Lun-Mei unen fuerzas para darnos un thriller repleto de acción y romance ubicado en Taipei, Taiwán. Su director, George Huang, llevaba sin dirigir una película desde 2001, pero aquí cuenta con el apoyo de Luc Besson como productor ejecutivo. Y es que cuenta con escenas de acción y lucha bastante inspiradas, aunque el resultado sea un poco más cercano a la serie B.

"Mientras pueda, haré mis propias escenas de riesgo. Creo que parte de la diversión de asumir estos papeles es intentar hacer tú mismo todo lo posible. Siempre aprendo algo nuevo. Quiero decir, en todas las escenas de lucha, probablemente el 95% de lo que se ve en la película lo hago yo", confesó Luke Evans en una entrevista para The Action Elite. ·Requiere muchísimo compromiso: tienes que mantenerte en forma, dormir bien, comer bien y memorizar toda la coreografía de las peleas para luego repetirla una y otra y otra vez, porque obviamente en cine no lo haces una sola vez. Lo haces 20 o 30 veces desde distintos ángulos y todo eso".

Plataforma: Prime Video

Honey don't

Sinopsis: Honey O'Donahue, una detective privada de un pequeño pueblo, investiga una serie de extrañas muertes relacionadas con una misteriosa iglesia.

Ethan Cohen colabora de nuevo con su esposa, Tricia Cooke, para darnos la segunda película de esa extraña trilogía de homenaje a la serie que comenzaron con 'Dos chicas a la fuga'. Una película que, por cierto, ya recomendamos por aquí. Vuelven a contar para este thriller de humor negro con Margaret Quaelly, protagonista de 'La sustancia', y completan el reparto nombres como Chris Evans o Aubrey Plaza. La crítica se mantuvo bastante tibia tras su estreno, y no se estrenó en cines fuera de Estados Unidos.

"Mi personaje es muy segura de sí misma y habladora. No es una mujer de pocas palabras. Creo que a veces me he sentido cómoda rebajándome. Ella es todo lo contrario. Es poderosa, inteligente y sexy […]. Ella es un poco como un galán cool. No sé por qué, pero de alguna manera, hice que mi físico fuera como el de Matty Healy (cantante de The 1975). Intenté hacerlo como lo haría él. Tuve que sentir lo que sería ser un chico intentando conquistar a una chica".

Plataforma: SkyShowtime