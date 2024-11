Carmen Machi se pone seria, mira a la cámara y le lanza este mensaje a Rafa Nadal en 'La Revuelta'

Carmen Machi llegó a 'La Revuelta' este lunes de atípica emisión sobrepasando la medianoche para presentar 'Celeste', su nueva serie de Movistar Plus+. Y entre risas y bromas con David Broncano, a quién había prolongado conocer más de ocho años, la actriz se pronunció sobre un tema que le preocupa. Así, confesó lo apenada que se encuentra por la retirada de Rafa Nadal la próxima semana e hizo un llamamiento desde el programa de La 1.

"No sé si te gusta el tenis, pero la semana que viene se retira Rafa eh, estoy tenso...", señaló el conductor de 'La Revuelta' mientras Machi confesaba que estaba "muy nerviosa" y que siempre ha sido muy "pro-Nadal". "La gente se puede reír pero yo he tenido mucha angustia con esta retirada", confesó entonces la invitada.

Carmen Machi desvela su profundo malestar por la retirada de Rafa Nadal: "Me ha hecho tan feliz"

Algo seria, Carmen Machi comenzó a explicar entonces la admiración que siente por la estrella del tenis y lo mal que ha llevado la noticia. "Se veía venir pero es como si de repente se acabase una etapa de mi vida, porque me ha hecho tan feliz. Pero él está bien", lamentó la protagonista de 'Celeste' mientras el humorista procedía a corregirla.

"Yo creo que ahora no está bien", espetó el de Jaén, que ha jugado en numerosas ocasiones con Nadal. " Le conozco un poco y creo que está rabioso, yo creo que dejar de jugar al tenis ahora él no quiere", aseguró el humorista mientras Machi clamaba por debajo por las circunstancias que le obligan a retirarse. "El cuerpo no le ha dejado, que putada", sentenció la invitada.

Fue entonces cuando el conductor de 'La Revuelta' reflexionó sobre que, pese a las estrellas en alza que reinan en el panorama actualmente como Carlos Alcaraz, "esa época dará nostalgia". Un análisis con el que Carmen Machi coincidía de lleno. "Sobre todo el generaba esta capacidad de remontar, de reponerse, de tener ese puño, ese brazo… ese todo joder. Es que me da mucha rabia", exclamó la actriz entre aplausos.

"El día que anunció la retirada... me pasó algo"

"Ese día que anunció la retirada… me pasó algo", desveló la invitada, asegurando que la noticia le afectó más de lo que esperaba. Y David Broncano no perdió la oportunidad de proponer a su invitada de este lunes lanzar un mensaje desde el espacio de La 1 al tenista, para ver si conseguían que se sentara como invitado en 'La Revuelta'.

"Rafa, solo quiero decirte que has significado y significas tanto para este país, para mí y este programa, que una de las cosas que más nos gustaría, ya después de tu despedida, es que vinieras al programa y te pudieses despedir aquí. Y si vienes yo vuelvo también", señaló Carmen Machi entre aplausos.