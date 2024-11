Lara Álvarez habla alto y claro de David Broncano y dice lo que piensa de su guerra con Motos

Pasan los meses, pero el gran enfrentamiento de la temporada sigue siendo el que 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' protagonizan cada noche de lunes a jueves. Y aunque David Broncano ha ganado terreno con su mudanza a La 1, Pablo Motos continúa luchando por el liderazgo en su franja. Por lo que preguntar por un favorito entre ambos sigue siendo tema de actualidad, y Lara Álvarez no ha evitado tomar bando en su última entrevista.

En una entrevista con El Confi TV, la antigua presentadora de 'Supervivientes' está de celebración por su próxima etapa profesional en TVE, donde presentará un nuevo concurso que llegará a la programación bajo el nombre de 'La Conexión'. "No se puede comparar con nada que yo haya hecho hasta ahora", asegura la comunicadora.

"Es un salto profesional, un concurso cultural, con un registro más maduro... al final estoy en solitario en un plató enfrentándome a las emociones de los concursantes. Creo que el público se va a enganchar porque juegas desde el primer momento", vaticina la presentadora de TVE.

Lara Álvarez elige entre Pablo Motos y David Broncano: "Es evidente que la audiencia ha bajado"

Su llegada a La 1 significa que compartirá casa televisiva con David Broncano, y no sería extraño que pasase por 'La Revuelta' justo antes de debutar con su nuevo formato en la cadena. Y cuando le preguntaron por el duelo de 'La Revuelta' contra 'El Hormiguero', la presentadora no evitó pronunciarse. "Me parece muy interesante lo que está pasando. Se ha creado una batalla más trascendental de la que tenemos siempre entre cadenas porque se trata de entender por qué el espectador nos ha abandonado", comenzó señalando Lara Álvarez.

"Es evidente que la audiencia ha bajado, el consumo ha cambiado y los contenidos que demanda el público son otros. Y creo que Broncano ha conseguido algo que ha removido a todos y a todo en parrilla, que es recuperar un público joven que se daba por perdido en televisión", aseguró la comunicadora, alabando lo conseguido por el de Jaén durante su poco tiempo en la televisión en abierto.

Sin embargo, ofreció otra visión sobre la aparente polarización que se está vislumbrando en los espectadores desde el inicio de la presente temporada televisiva. "Haciendo la audiencia que hace te das cuenta de que no le está restando a 'El hormiguero', por lo tanto, es un público nuevo. Y ese contenido, esa frescura, esa manera real de hacer tele, es lo que consume la gente joven y nos da una pista muy importante en este momento vital de cambio. Tenemos que hacer cosas nuevas y auténticas", sentenció Lara Álvarez.

"Si estás haciendo lo mismo y generando lo mismo, igual no es la manera"

"Lo que debemos entender es que las necesidades de los espectadores han cambiado. Si estás haciendo lo mismo y estás generando lo mismo, igual no es la manera", terminó apuntando como principal recado al ecosistema de programas que rigen la programación. Una frescura que pretende aportar con 'La conexión', un concurso basado en el formato original neerlandés 'The Connection'.

El futuro espacio que tendrá a Lara Álvarez como maestra de ceremonias en La 1 será un concurso de conocimientos que se diferenciará del resto con importantes novedades. El propósito de cada emisión girará en torno a buscar una conexión entre las respuestas surgidas a lo largo de cada programa. Con cinco concursantes en cada entrega, se enfrentarán a cinco rondas de las cuáles cuatro estarán dedicadas a cultura popular y una ronda final icónica por su elaborada puesta en escena.