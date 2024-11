La provocación de David Bustamante a Broncano por lo que soltó de Pablo Motos en 'La Revuelta'

El duelo entre 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos sigue siendo lo más comentado en lo que a audiencias se refiere. La batalla por el liderazgo está super ajustada, por eso, las pullitas entre ambos programas son una constante. La última, la lanzó este martes, 12 de noviembre, David Bustamante, quien visitó por primera vez el programa de La 1.

Prueba de lo ajustada que está la disputa es que si la semana arrancó con el liderazgo del programa de Antena 3 frente al de La 1, gracias a Vicente Vallés, este martes era Broncano quien conseguía imponerse a Motos gracias a la visita del cantante cántabro. "Nos han cogido 'El Hormiguero', llevábamos un mes y pico ganando. Dos lunes seguidos han llevado a gente ahí a opinar, ayer fue Vicente Vallés…", comentó el conductor de 'La Resistencia' al comienzo del programa de este martes.

Ante esto, a Jorge Ponce se le ocurrió una solución: "El lunes que viene traemos a Bertín". "Estaría guay, porque nos van a pillar por ahí. Llevan a gente libre", insistió el cómico, quien añadió: "Igual habría que intentar invitarle el lunes para intentar atajar eso. Que nos van a pillar todos los lunes con esto… Algo hay que hacer".

El dardo de David Bustamante a Broncano sobre Pablo Motos

Por tal motivo, el programa de la cadena pública se ha puesto las pilas para llevar a un invitado que consiguiera hacerles recuperar el liderazgo. Y lo han conseguido gracias a David Bustamante, quien hacía su entrada en el plató bailando sin parar. Además, no dudó en invitar al presentador para visitar su pueblo, San Vicente de la Barquera, del que está muy orgulloso.

Sin embargo, el momentazo de la noche se produjo cuando el cantante lanzó un dardo a Broncano acentuando aún más su lucha con Pablo Motos. Después de obsequiar al presentador de 'La Revuelta' con varios regalos, no dudó en enseñarle su reloj, al tiempo que le espetaba: "Este no te lo regalo que me lo regaló Pablo Motos el otro día". Una pulla que recibió una gran ovación del público presente

Además, David Bustamante también sacó a la luz la mala relación entre Broncano y Pitingo. Así lo reconocía propio presentador: "Pitingo me quería pegar un día". Tras esta impactante confesión, el invitado, muy amigo del cantante, no dudó en hacerle una videollamada para aclarar las cosas. Pitingo aseguró que "fue algo cariñoso…".

Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? Al parecer, estaban Pitingo y César Cadaval (Los Morancos). A ambos les molestó que el presentador se hubiera "metido" con ellos con alguna de sus clásicas bromas. Según explicó Broncano: "Yo le escribí después de eso por Instagram diciéndole que no tenía ningún problema con él y no me contestó".