David Bustamante, tras ganar ‘Tu cara me suena’: «Las críticas a Chenoa me quitan mérito y soy merecedor del premio»

David Bustamante se alzó el pasado viernes con la victoria en ‘Tu cara me suena 11’ tras superar en la gran final a Raoul Vázquez, Julia Medina, Supremme De Luxe y Conchita. Lo hizo tras meterse en la piel de Antonio Molina en homenaje a su padre y tras encandilar al público tras conseguir el 45% de los votos.

De este modo, David Bustamante se convierte en el quinto ex-concursante de ‘Operación Triunfo’ en ganar ‘Tu cara me suena’ después de Edurne, Jorge González, Agoney y Miriam Rodríguez, que fue la encargada precisamente de entregarle el galardón como ganadora de la pasada edición.

En El Televisero hemos podido charlar con David Bustamante sobre su paso por ‘Tu cara me suena’, su relación con sus compañeros y las críticas que ha recibido Chenoa por ser poco neutral con sus valoraciones. Además hablamos de la ausencia de Àngel Llácer y de su futuro en televisión.

¿Cómo te sientes tras haber sido el ganador de ‘Tu cara me suena 11’? ¿Te ha dado tiempo a asimilarlo?

Pletórico, feliz, disfrutando y agradecido a la vida. La verdad es que estoy muy contento por sentir el apoyo y el cariño del público, agradecido de haber vivido una aventura super positiva de la que he aprendido un montón y de la que me llevo a una familia para siempre.

Se te vio muy emocionado cuando Manel Fuentes dijo tu nombre. ¿En ningún momento llegaste a pensar que podías ser tú? Porque parecía que era que no te lo creías…

Sabía que podía serlo, pero me emocionó el tener prácticamente el 50%de los votos del público. Llevo muchos años en esto y el sentirme tan querido y tan apoyado y tan reforzado por el público que al final es quien manda y quien da sentido a todo fue lo que me emocionó.

¿Cómo fue compartir la final con grandes concursantes como Raoul, Julia, Supremme y Conchita?

La magia de todo esto es que entre nosotros nunca competíamos, nosotros siempre nos ayúdabamos durante los ensayos fuera de cámaras nos preguntábamos, nos pedíamos consejo y todos hemos ido de la mano. Entonces hemos vivido todo con mucha emoción, yo creo que todos somos ganadores porque cada uno ha aportado mucho al programa y ese creo que ha sido parte del éxito, más allá del programa en sí, el grupo tan grande que eramos y que hemos formado.

Los tres finalistas que quedasteis venís de ‘Operación Triunfo’ y tú eres el quinto ganador de ‘Tu cara me suena’ que había participado previamente en el otro talent. ¿Qué tiene ‘Operación Triunfo’ para que todos los que pasais por allí luego triunfeis en otros programas o lugares?

Yo creo que lo que tiene es que Gestmusic sabe hacer muy bien los casting y que para entrar en ‘Operación Triunfo’ hay que ser muy bueno. Es que no cualquiera entra en la academia. Para poder entrar yo en la primera edición hice un casting de miles de personas y fui el elegido. Entonces eso ya es una criba muy importante. Gestmusic tiene mucha experiencia y buscando y creando talentos que vienen para quedarse.

¿Qué balance haces de tu paso por ‘Tu cara me suena’? ¿Qué te ha aportado a nivel personal y profesional este programa?

Personalmente me llevo una familia increíble y de hecho nos hemos ido de casa rural este fin de semana y no hay más verdad que esa. Somos familia y eso es lo más importante.

Y a nivel profesional, es una gran escuela vocal. He descubierto cosas que no sabía que podía hacer con mi voz y seguramente las utilizaré para dar más matices y enriquecer mis próximas producciones y mis próximos discos y canciones. Siempre se aprende.

¿De todas las imitaciones que has hecho cuál te costó más sacar adelante?

Bueno hubo varias. Por ejemplo, voces como la de David Muñoz de Estopa, Sabina están a un nivel y son totalmente diferentes a lo que yo hago y a lo que es natural en mí. Y corría el riesgo incluso de lesionarme porque romper la voz de esa manera para mí es antinatural y me costó pero lo saqué adelante.

¿Y con cuál te quedarías de todas las que has hecho? ¿Cuál ha sido la más especial?

Es difícil quedarse con una. Te diría cuatro que se van a quedar para siempre y que son mis favoritas porque me encanta escucharme que son Nino Bravo, Camilo Sesto, Marc Anthony y Antonio Molina, que es con la que he ganado. Y si lo piensas es lo más cercano a mi.

Se ha hablado mucho en esta edición del papel de Chenoa como jurado al ser tu amiga. Se la ha acusado de ser poco neutral al valorarte. ¿Crees que se ha sido injusto con ella?

Pues claro, porque además al final el público le ha dado la razón. Es tan injusto que incluso en la final se han metido con ella y no votó, fue el público quien votó y decidió que ganara yo. Es polémica, las redes que albergan a mucho coach, a mucho juez y a mucho valiente que dice cosas totalmente injustas hacia Laura y hacia todos. Porque además me quitan mérito a mi. Yo he hecho un gran trabajo, llevo muchos años en esto y he trabajado mucho. ¿Qué podría haber ganado otro? Pues claro. Pero que soy justo merecedor del programa también.

Más allá de la polémica, ¿cómo ha sido tener a Chenoa cerca en esta aventura? ¿Qué significa para ti?

Siempre ha estado cerca. Nosotros vivimos al lado, somos amigos, nos vemos cuando podemos porque cada uno tiene su vida y su carrera, pero es muy bonito porque es alguien a quien quiero y con la mirada nos entendemos todo. Y ella sabe lo difícil que es exponerse y lo valiente que soy cuando me presto a hacer este tipo de cosas. Que la gente no olvide que no tengo ninguna necesidad de hacer esto, lo hago porque amo el escenario, amo crecer y experimentar y vivir aventuras que la vida así es mucho más entretenida.

¿Cómo la has visto como presentadora de ‘Operación Triunfo 2023’?

Buah es una fenómeno, es una curranta y me siento muy identificado con ella. Es una persona que se reinventa continuamente y por eso vive el éxito que tiene y tiene la carrera que quiere. No es nada fácil llegar, puedes tener un poco de suerte pero mantenerte durante 23 años hay que ser bueno y muy trabajador.

A quién se ha echado en falta en esta edición es a Àngel Llácer, ¿Cómo has vivido tú su ausencia? ¿Has podido hablar con él tras la final?

Si, me mandó un mensaje precioso agradeciéndome lo mucho que le había dado al programa y esas palabras se me han quedado marcadas. Lo hemos vivido con angustia al verle tan malito, pero ver que se ha recuperado poco a poco nos tranquilizó. Nos vino a visitar recientemente y fue muy bonito porque es otra persona a la que quiero mucho.

En televisión ya has hecho casi de todo. ¿Qué te queda por hacer o que te gustaría hacer?

Si es que estoy empezando mi carrera (risas). Yo digo a todo que sí. Vida solo hay una y hay que vivirla a tope. Todo lo que sea aprendizaje es bienvenido.