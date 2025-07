Gonzalo Miró confirma la "trampa" que le hizo Montoro tras su imputación: "Tiene más cara que espalda"

Si hay algo que caracteriza a Gonzalo Miró es el hecho de no tener filtros a la hora de opinar sobre diversos temas. Y este viernes, 18 de julio, lo ha vuelto a hacer en 'Espejo Público', el programa de Antena 3 en el que colabora. En esta ocasión, se ha abierto en canal sobre un episodio fiscal en el que se vio envuelto hace unos años.

El matinal estaba debatiendo sobre la gestión de Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando el colaborador quiso compartir una experiencia personal. Todo ocurrió con el cambio legislativo que hubo y que afectó a numerosos profesionales de la cultura y la comunicación en nuestro país.

"Yo facturaba a través de una empresa, cosa que antes se permitía, y de repente, de la noche a la mañana, decidieron que no se permitiese", ha empezado explicando Gonzalo Miró. Según ha recordado la periodista Marta Robles el origen de todo fue una decisión del entonces ministro de modificar la interpretación fiscal sobre la forma de tributar de muchos profesionales que operaban mediante sociedades.

Si bien antes era considerada una fórmula legal y muy utilizada, el Ministerio de Hacienda que lideraba entonces Cristóbal Montero pasó a considerarla irregular, con carácter retroactivo. El periodista ha querido dejar claro que "a mí me pareció bien que se hiciese así, lo que me pareció mal fue el carácter retroactivo de la norma". "Él se dedicó a señalar a la gente como si fueran deudores de Hacienda, cosa que no era así", añade el hijo de Pilar Miró.

Gonzalo Miró recuerda los problemas que tuvo con Hacienda

Gonzalo Miró en 'Espejo Público' y Cristóbal Montoro

Este "cambio de criterio" pilló por sorpresa a numerosos profesionales, que tuvieron que hacer frente a multas millonarias y procesos judiciales. "Habrá gente en casa que dirá que eso es porque no lo hacíamos bien, pero la realidad es que se cambió la norma a mitad de partido. No se podía jugar con la mano, y se pasó a poder jugar con la mano. Eso ya me parece tener más cara que espalda", denuncia Gonzalo Miró.

En su caso, pudo afrontar la sanción económica que le impuso la Agencia Tributaria, pero no todos tuvieron la misma suerte que él. "Yo pagué la multa y pude pagarla, pero es verdad que hay gente a la que le han arruinado la vida", lamenta. De esta forma, el colaborador corroboró lo desvelado poco antes por Marta Robles, según la cual, algunos de sus compañeros "han sufrido depresiones, han tenido que venderlo todo e incluso se han suicidado".

En otro momento dado, Gonzalo Miró recordó una visita a Hacienda para resolver uno de los trámites relacionados con ese tema. "Expliqué por qué iba y me contestaron: 'Ah, sí, por lo del cambio de criterio'. Me lo dijeron tal cual. Me quedé a cuadros. Me sorprendió que Hacienda lo tuvieran tan asumido", explica.

Antes de finalizar su alegato, el colaborador volvió a dejar claro que la reforma no le parecía mal. Pero sí la forma en que se ejecutó: "Un cambio de criterio me parece perfecto, pero… ¿con efecto retroactivo? Me estás haciendo trampas, macho", sentenció, visiblemente indignado.