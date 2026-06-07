Carles Porta, ante el estreno de '33 días' en atresplayer: "Se puede hacer ficción de cualquier caso real si cambias los nombres"

Si hay alguien en España que ha contribuido a hacer del género del true crime uno de los favoritos de la audiencia es Carles Porta. El periodista, gran experto en la crónica negra, es el creador del exitoso 'Crims' de TV3 y en los últimos tiempos no ha parado de sumar proyectos en Atresmedia, Movistar Plus o Disney+.

Tras estrenar recientemente 'Abandonados' en Disney+ y '¡Mátalo ya!' en Movistar Plus, este domingo, Carles Porta da un paso más allá en su carrera al estrenarse en el terreno de la ficción con '33 días'. Una trepidante ficción inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida. Ambos se convierten en el objetivo principal de los Mossos d’Esquadra en esta intensa búsqueda que se prolonga 33 días y que en esta nueva serie de atresplayer será narrada a lo largo de seis episodios.

José Manuel Poga y Julián Villagrán se ponen en la piel de Prieto y Calatrava, esos dos presos que tendrán en vilo a los Mossos durante una trepidante fuga en la que ambos intentan resistir mientras poco a poco se ven acorralados por la Policía Autonómica Catalana. Dos hombres duros y peligrosos que sueñan con ser libres mientras tienen a todo el mundo en vilo, a la vez que forjan una relación y una amistad muy especial que les marcará para siempre. Por su parte, Nausica Bonnín y Pau Durà interpretan a los agentes Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Completan el reparto Blanca Parés, Xavi Sáez, Alba Pujol, Joan Solé, Guillem Balart y Guillem Albasanz, entre otros.

En El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con Carles Porta sobre cómo ha sido su estreno en la ficción y si tiene intención de seguir combinando el true crime por las series.

33 días supone tu primera serie de ficción. ¿Cómo surgió la idea de hacer ficción? ¿Era algo que llevabas teniendo en mente hacer o fue Atresmedia quién te convenció?

Siempre habíamos tenido ganas de hacer ficción tanto yo como mi equipo. Pero en este caso fue José Antonio Antón, el director general de Atresmedia, el que se enamoró de nosotros y de la historia de Brito y Picatoste y nos puso un contrato encima de la mesa enseguida y nos impulsó hacer una historia de ficción por primera vez.

Julián Villagrán, Carles Porta y José Manuel Poga, protagonistas y creador de '33 días'

¿Por qué elegisteis el caso que narra ’33 días’ para tu debut en ficción y qué es lo que tiene para poder enganchar al espectador?

La historia de Brito y Picatoste tiene todos los elementos que sueñas tener cuando te planteas hacer una ficción que es grandes personajes, grandes giros de guion y con una trama que te ayuda muchísimo a construir la evolución de la serie y por eso nos atrevimos a lanzarnos a la piscina.

Yo creo que es una historia de amor en forma de thriller, pero un amor muy singular porque no está entendido como el amor sexual al que habitualmente nos tiene acostumbrados la vida y las películas. Es un amor extraño entre dos hombres, un amor en el que uno lo pone todo y el otro no pone nada. O en el que uno parte del fracaso para agarrarse al presentismo y a la vida intensa del otro y el otro desde su presentismo se da cuenta de que su vida está vacía porque no tiene emociones, no tiene sentimientos y los ve en su pareja de fuga. Esa historia que en la realidad nos enseñó que había pasado, en la ficción nos sirve para ver por qué ha pasado y ahí es donde la ficción toma fuerza y cuerpo en entender la interioridad de esos personajes que te hacen ver que hay detrás de alguien que dispara, que mata, que viola y eso se puede hacer en ficción porque en la realidad es más difícil.

¿Cómo ha sido de diferente para ti abordar un proyecto de ficción con el género del true crime al que estás acostumbrado? ¿Y cuánto de verdad y cuánto de ficción hay en '33 días'?

Para mí ha sido relativamente fácil hacer esta ficción porque he tenido un equipo increíble tanto desde los guionistas con Javier Olivares a la cabeza hasta los montadores finales. Y eso hace que todo el mundo que ha intervenido con Anaïs Pareto como directora te hace la vida muy fácil porque son los que realmente tienen talento y hacen el gran trabajo.

La otra parte es el darle la credibilidad importante a esta historia y ahí es donde ha habido un reto muy importante que es que la gente que está acostumbrada a ver los productos de Carles Porta ahora también quiere ver algo que se parece a eso y quiere credibilidad. Y la realidad te la da, la ficción hay que construirla y ese es el reto. Que esa ficción que se ve sea creíble y perceptible como si fuese todo real y yo creo que lo hemos conseguido.

Al hablarse de un caso basado en hechos reales y en el que hubo víctimas. ¿Se ha contado en algún momento con ellas para que dieran su visto bueno?

Hemos hablado con todo el mundo que hemos podido y las víctimas nos han pedido no sufrir más. Por eso se verá que los capítulos en los que hay víctimas su presencia está muy minimizada. Creemos que no generamos más dolor. Es evidente que sacar la historia a la luz va a hacer que se recuerde y eso no va a gustar, pero su papel dentro es muy pequeño y muy poco doloroso porque nos ceñimos a los hechos. Luego para construir a los personajes y todo lo que pasó nos hemos basado en el sumario, en los testimonios, hemos hablado con personas que les conocieron, sus propias cartas y sus propios testimonios. Y hemos partido de la realidad para construir la ficción.

Por eso hemos cambiado los nombres de todo el mundo primero por honestidad porque ellos no contaron muchas de las intimidades que salen en la serie por lo tanto no podemos decir que es la historia de Brito y Picatoste, sino que es la historia de Prieto y Calatrava que son dos personajes creados a partir de lo que inspiraron Brito y Picatoste. Y por honestidad al espectador y por honestidad también hacia ellos y hacia los investigadores hemos cambiado los nombres porque hay parte de ficción en todo ello.

Carles Porta, creador de '33 días' / Fuente: Daniel Portes

Cuando se hace ficción sobre casos reales siempre esté el miedo de la romantización de los personajes. ¿Tu crees que se puede llevar a la ficción cualquier caso real? ¿O que limites tiene que haber?

La romantización y la idealización de los personajes y el convertir en héroes a asesinos yo creo que es una cosa que depende más del receptor que del emisor. Pero aún así yo soy partidario de ser honesto con la historia y para mí la honestidad pasa por por ejemplo como te he dicho el hablar con el entorno de las víctimas. Por eso las víctimas aquí salen poco en el caso y quedan reducidas al mero hecho. Y en ningún caso idealizamos o hacemos crecer a los asesinos, los retratamos tal como creemos que fueron.

Evidentemente ficcionamos algunas cosas pero desde la información veraz y lo que hacemos es construir o interpretar los agujeros que no se completaron en la investigación real. En la investigación real se hablaba de qué pasó y cómo pasó pero no se hablaba de por qué pasó y esa es la interpretación que nosotros nos atrevemos a hacer en la ficción y por eso para hacerla hemos cambiado los nombres. Y ahí es donde yo creo que puedes hacer ficción de cualquier caso real, si tu cambias los nombres las historias siguen siendo potentes pero no te metes en la intimidad de las personas que los protagonizaron o lo sufrieron.

Ahora que te has metido en el mundo de la ficción, ¿hay proyectos para seguir trabajando en ese sentido o prefieres seguir centrado en el true crime?

Le he cogido el gusanillo sobre todo de facturación y claro que quiero probar más porque el mercado nos pide más ficción y ya estamos trabajando en varias ficciones más que van a venir en los próximos meses. Y por suerte asociados en coproducción con grandes productores que nos van a permitir la tranquilidad de la experiencia del que ya ha hecho cosas en ficción.

Imagen de Carles Porta, creador de '33 días' / Fuente: Daniel Portes

Habéis estrenado también recientemente ‘Abandonados’ en Disney + que parece que está teniendo éxito en la plataforma. ¿Cómo ha sido trabajar en un proyecto como este que narra una historia de hace 40 años y en la que la labor de investigación habrá sido laboriosa?

Pues ha sido una pasada porque hemos estado muchos años junto a los hermanos, hemos creado un vínculo y una empatía muy grande y ahora él poder explicar su historia al mundo y ver el retorno que está teniendo porque estamos teniendo una avalancha de mensajes y de respuestas positivas que es increíble y es algo que nos tiene abrumados. Es muy satisfactorio cuando trabajas una historia y la gente la recibe con tanto cariño y tanto entusiasmo. Y sobre todo ver la felicidad de los protagonistas que se sienten acompañados en ese viaje.

Es cierto que en los últimos años se ha multiplicado el interés por el género del true crime. Sin embargo es difícil ver un proyecto de largo recorrido en la televisión generalista. ¿Has tenido alguna oferta bien de Antena 3 o de TVE o Mediaset para llevar 'Crims' al ámbito nacional? ¿Por qué crees que no se explora en ese género en la televisión generalista quizás por su carestía?

Yo creo que si apuestan por ello y de hecho hacen muchos programas que parecen true crime aunque no lo son estrictamente y si hemos tenido propuestas de todas las cadenas nacionales lo que pasa es que no podemos estar en todas y hemos escogido a los que llegaron primero y sobre todo son garantía de calidad. Estamos en TV3 porque es una televisión pública de muchísima calidad y estamos en Movistar Plus porque también es una garantía de calidad y seriedad y eso a nosotros y a nuestros protagonistas nos da muchísima tranquilidad.

Vamos a estar también en plataformas como en Disney y estaremos también en Netflix muy pronto y es probable que estemos en otras. Pero no podemos estar en todas partes y todo el tiempo, tenemos que dosificar para que la gente no se canse de nosotros, y que nosotros podamos mantener el nivel de calidad, de rigor y de respeto y de elegancia que creo que tenemos y que nos hace tan transversales y nos permite tener las audiencias que tenemos.