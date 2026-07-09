Movistar Plus anuncia que prepara 'Veredicto', su nueva gran serie española ideada por Carles Porta con 10 fichajes de renombre

Después de anunciar su nueva estrategia con la ficción española y adelantar la intención de estrenar 26 series al año, Movistar Plus ha oficializado este jueves uno de sus nuevos proyectos de ficción. Se trata de 'Veredicto', una ficción basada en una idea de Carles Porta ('33 días', 'Crims') y creada por Eduard Sola ('Querer', 'Casa en flames'), Pol Cortecans ('Los sin nombre', 'Todos mienten') y Daniel González ('Citas Barcelona').

Carlos Marques-Marcet ('Polvo serán', 'La ruta') será el director de este nuevo thriller judicial protagonizado por Nagore Aranburu ('Querer', 'Los domingos'), Ernesto Alterio ('Su majestad', 'Todos los lados de la cama'), Alba Flores ('Punto Nemo', 'La casa de papel'), Omar Ayuso ('Élite', 'Mariliendre'), Secun de la Rosa ('Aída y vuelta'), Alfredo Castro ('Los mil días de Allende'), Marc Soler ('Celeste', 'La academia'), Júlia Mascort ('Yo no moriré de amor'), Cris Blanco ('El olivo') y Mamen Duch ('Ciudad de sombras').

"Las deliberaciones de los jurados populares se han tratado muy poco y son una parte esencial de un proceso judicial. Las deliberaciones son, sin duda, la parte menos conocida de los juicios, de ahí nació la idea: una serie que enseña lo que nunca se ve. '12 hombres sin piedad' fue un referente que ha costado mucho, ya no solo de superar, sino de emular. El reto de 'Veredicto' es que el espectador se sienta un miembro más del jurado", confiesa Carles Porta.

"Nueve personas encerradas en una sala discutiendo sobre un asesinato son un regalo para cualquier guionista. Un regalo y, por supuesto, un reto mayúsculo: Un jurado popular no es solo gente discutiendo, es la representación de la democracia, el poder del pueblo. Retratar las dinámicas de una deliberación va mucho más allá de la resolución de un crimen, es, al fin y al cabo, retratar la humanidad. Para eso cuento con el mejor equipo posible de guion", reconoce por su parte Eduard Sola.

Así es 'Veredicto'

Nueve desconocidos son escogidos de forma aleatoria entre la ciudadanía para formar parte de un jurado popular en el veredicto de un caso que ha impactado a todo un pueblo: un profesor condenado años atrás por posesión de pornografía infantil ha matado al padre de una de sus antiguas alumnas. El acusado admite el homicidio, pero asegura que fue en defensa propia. El jurado no es ajeno a la presión social y los medios están muy pendientes…