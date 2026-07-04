Los 10 estrenos para ver este fin de semana del 3 al 5 de julio en Netflix, Prime Video, Movistar Plus, Disney+ o SkyShowtime

Ya estamos en julio. Ya empezamos a sentir el calor en nuestras carnes, pero también llega el momento de vivir esos amores de verano que tanto nos gustan, jornadas de trabajo reducidas, aire acondicionado hasta el límite de nuestras posibilidades... Y también ponernos al día con estrenos gracias a las plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Movistar Plus o Disney Plus. Este fin de semana llegan unos cuantos estrenos que han tenido un muy buen paso por las salas de cine. Por ejemplo, 'Proyecto Salvación', protagonizada por Ryan Gosling y que recaudó cerca de 700 millones en taquilla. También encontramos 'Noche de bodas 2', una cinta de terror mamarracha con Samara Weaving sufriendo lo indecible.

También podemos encontrarnos con más comedias y aventuras, como por ejemplo 'Enola Holmes 3', el cierre de la trilogía de la hermana adolescente de Sherlock Holmes, protagonizada por Millie Bobby Brown. O 'La ciudad perdida', que aunque ya estuvo en Netflix, ahora llega a SkyShowtime, con Sandra Bullock perdiéndose en la jungla. Incluso podremos ver 'Wicked' fuera de dicha plataforma, ya que la tenemos por fin disponible también en Movistar Plus...

Proyecto Salvación

Sinopsis: El profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling) se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción… pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

La última película de Ryan Gosling ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes éxitos de lo que llevamos de 2026. Dirigida por la dupla Lord y Miller (nos trajeron, entre otras, 'Spider-Man: Un nuevo universo' o 'La Lego Película'), se trata de una cinta de ciencia-ficción que acaba por convertirse en una buddy-movie al nivel de clásicos ochenteros como 'Enemigo mío', el filme de culto de Dennis Quaid. Aquí tenemos a Ryan Gosling tratando de salvar a la Humanidad haciéndose amigo de una roca, literalmente. Pero esa roca tiene más carisma que muchos actores, desde luego. Durante la promoción se insistió mucho en que no se utilizó nada de CGI (o muy poco) durante el rodaje, y casi todo eran efectos prácticos. ¿La verdad? Eso es lo que le da una capa extra de alma a 'Proyecto Salvación'. "Es muy divertida pero también muy triste, te hace reír y llorar. Se convierte en una especie de vivencia compartida, un recuerdo estupendo que vivir en comunidad", comentó Gosling en una entrevista reciente para Fotogramas.

Plataforma: Prime Video

Anniversary

Sinopsis: Una familia muy unida se ve envuelta en la agitación de un controvertido movimiento en auge conocido como «El Cambio».

Diane Lane, Kyle Chandler, Dylan O'Brien, Zooey Deutch, McKenna Grace... Un muy buen reparto que se une para hablarnos sobre algo que cada vez nos preocupa más (porque vemos más real según pasa el tiempo): el auge del totalitarismo en Estados Unidos. Dirigida por el polaco Jan Komasa con guión de Lori Rosene-Gambino, es una nueva especie de cine de terror demasiado apegado a la realidad. En Europa ya estamos viviendo desde hace años el resurgir de la extrema derecha en varios países de la Unión Europea. Estados Unidos siempre parece haberse mantenido al margen, pero con esta película, podemos reflexionar seriamente sobre algo que quizá no sea del todo así, y cuando queramos darnos cuenta de verdad, puede que ya sea demasiado tarde.

"Todo empezó con mi idea de intentar hacer una película sobre un grupo de personas al que observamos a lo largo de los años, sin ningún contexto, simplemente saltando de un año a otro sin saber qué ocurre entre uno y otro" explicó su director en una entrevista para FilmFreeway. "La idea surgió a partir de mi experiencia con el teatro. Siempre me ha fascinado que, en una obra, el público salga de la sala durante el intermedio y, cuando regresa para el siguiente acto, todo transcurra en la misma habitación, con el mismo grupo de personas —o casi el mismo—, pero haya pasado un año, y nadie hable de lo que ocurrió durante ese tiempo".

Plataforma: Prime Video

Enola Holmes 3

Sinopsis: La detective Enola Holmes viaja a Malta, donde sus aspiraciones se entremezclan con su caso más complejo y peligroso hasta la fecha.

Millie Bobby Brown encontró una salida a su personaje de Once en 'Stranger Things' gracias a esta comedia detectivesca llamada 'Enola Holmes', que no es otra que la hermana adolescente del célebre Sherlock Holmes (aquí interpretado por Henry Cavill). Las dos primeras se han convertido en dos de las películas más vistas de la historia de la plataforma, así que era lógico que, mientras hubiera demanda, llegaran más aventuras de Enola. Vuelve a estar en el guión Jack Thorne, uno de los creadores de la genial 'Adolescence'. Y, aunque la segunda parte fue ampliamente criticada, tuvo mucho éxito así que esperamos que los errores de la secuela se corrijan en este nuevo título, donde volveremos a ver a Helena Bonham Carter y Louis Partridge. "La gente me dice: 'Acabo de conocer a Louis Partridge y tuve una conversación muy interesante con él; es un chico muy inteligente'. Y yo pienso: '¿Quién? ¿Louis Partridge es un chico inteligente? ¿Desde cuándo?'. Definitivamente volvemos a comportarnos como cuando éramos más jóvenes", confesó la joven actriz en una entrevista reciente para la BBC.

Plataforma: Netflix

El peor vecino imaginable

Sinopsis: Muestra historias reales de vecinos con un final fatal, desde fraudes horribles hasta represalias violentas irracionales.

La serie es una docuserie de crímenes reales de Netflix producida por Blumhouse Television e ITV America. Y sigue la estela de otras dos entregas, primero centrada en los compañeros de piso y luego en las exparejas. Todo se centra en las casas unidas, en una diferencia de centímetros, una valla más alta de lo debido... Porque claro, por mucho que nos llevemos bien con un vecino, siempre puede pasar algo que eleve los problemas a nivel de peleas y juicios, y eso es lo que nos muestra docuserie de Netflix, donde un vecino puede ser nuestra peor pesadilla.

Plataforma: Netflix

Wicked

Sinopsis: Ambientada en la Tierra de Oz, mucho antes de la llegada de Dorothy Gale desde Kansas. Elphaba es una joven incomprendida por su inusual color verde que aún no ha descubierto su verdadero poder. Glinda es una popular joven marcada por sus privilegios y su ambición que aún no ha descubierto su verdadera pasión. Las dos se conocen como estudiantes de la Universidad Shiz, en la fantástica Tierra de Oz, y forjan una insólita pero profunda amistad.

Es imposible no haber visto alguno de los memes en torno a esta película, siempre protagonizados por Ariana Grande y Cynthia Erivo. Como también es imposible no haber escuchado 'Defying gravity' o 'Popular'. Las redes se llenaron de bailes con las mismas canciones, o escenas de la película. Consiguió recaudar cerca de 800 millones en taquilla, aunque su segunda parte no estuvo a la altura. Un evento canónico sin precedentes. Quizá no se llevó ningún gran premio, pero consiguió trascender a la cultura popular. Y merecidamente, porque la película es como un parque de atracciones para los amantes de los musicales. "Era muy importante borrar la mayor parte posible de mí misma para que solo vieran a Glinda", confesó Ariana en una entrevista para The New York Times.

Plataforma: Movistar Plus

Instinto protector

Sinopsis: La vida pacífica de Nikki, una exheroína de guerra, se ve destrozada cuando su hija es secuestrada. Inmersa en el submundo criminal mientras es perseguida por policías y militares, debe luchar para rescatar a su hija.

Algo hay que reconocerle a Milla Jovovich, y es que se ha convertido en la heroína del cine de serie B por excelencia. Ya han pasado treinta años desde que deslumbrara al mundo con 'El quinto elemento'. Desde entonces, aunque no ha vuelto a brillar tanto como a finales de los 90 y comienzos de los 2000, la actriz sigue trabajando año tras año, y siempre con películas de acción. Ya fue la gran protagonista de la cada vez más loca saga de 'Resident Evil', e incluso se permitió el lujo de enfrentarse nada más y nada menos que a Hellboy. En esta ocasión, se convierte en una madre sufridora que hará lo indecible para proteger a su hija. También encontramos a otra estrella de los 90 (aunque también brilló en los 80): Matthew Modine, al que rescató la serie de 'Stranger Things'.

Plataforma: Prime Video

Los Simpson: Simpsley

Sinopsis: Cuando Marge Bouvier, una estafadora sin un céntimo, es enviada a Italia para convencer al rico incauto Seymour Skinner de que vuelva a casa, se ve tentada por las apariencias de su lujoso estilo de vida. Pero hay un gran inconveniente: Homer Simpsley, el huésped de Skinner, un parásito pegajoso y poco inteligente.

Desde que 'Los Simpson' llegaron a Disney Plus, han vivido una nueva vida, un nuevo resurgir que, aunque no siempre ha estado a la altura, nos ha dado lo que tanto nos hizo enamorarnos de la mítica familia amarilla. No solo van a llegar a las 40 temporadas, sino que además se han especializado en episodios diferentes y, valga la redundancia, especiales, que solo son exclusivos del streaming, de la plataforma. En este caso llega una parodia de la serie de 'Ripley'. Pero en vez de contar con Andrew Scott, tenemos a Homer, Marge y Skinner en un triángulo muy peligroso en la una Italia en blanco y negro.

Plataforma: Disney Plus

Noche de bodas 2

Sinopsis: Momentos después de sobrevivir a un ataque de la familia Le Domas, Grace descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego, y esta vez acompañada por su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una oportunidad para sobrevivir, mantener con vida a su hermana y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen para hacerse con el trono, y quien gane lo gobernará todo.

El cine de terror vive una nueva juventud en la actualidad. De un tiempo a esta parte, se ha convertido en el tipo de cine más rentable y mejor valorado que hay. Luce bien en taquilla, genera conversación y se atreve con ideas salvajes y divertidas. Uno de esos ejemplos es, sin lugar a dudas, 'Noche de bodas'. Sus directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett rescataron además la saga 'Scream' para nuevas audiencias. Era difícil hacer una secuela a la altura, pero esta segunda parte es más de todo. Más enrevesada, más sangre, más diversión... Además, no solo vuelve Samara Weaving, sino que también cuenta con Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood... Un auténtico disfrute.

Plataforma: Disney Plus

La ciudad perdida

Sinopsis: La carrera literaria de la brillante y algo huraña escritora de novelas Loretta Sage (Sandra Bullock) ha girado en torno a las novelas románticas de aventuras que, ambientadas en lugares exóticos, protagoniza un atractivo galán cuya imagen aparece reproducida en todas las portadas, y que en la vida real corresponde a Alan (Channing Tatum), un modelo que ha centrado su carrera en personificar al novelesco aventurero. Durante una gira para promocionar su nuevo libro junto a Alan, Loretta es raptada por un excéntrico multimillonario (Daniel Radcliffe), con la intención de que la autora le guíe hasta el tesoro de la antigua ciudad perdida sobre el que gira su último relato. Deseoso de demostrar que puede ser un héroe en la vida real, y no simplemente en las páginas de sus obras de ficción, Alan se lanza al rescate de la novelista.

Cine de aventuras a la antigua usanza. Y encima con Sandra Bullock de protagonista. Es verdad que todo parece ser una especie de remix de lo que ya vimos en varios clásicos de los 80 como, por ejemplo, 'Tras el corazón verde'. Aquí el humor muchas veces lastra el conjunto (aunque la aparición de Brad Pitt sea perfecta). Sobre todo con lo referente al personaje de Channing Tatum. Pero al final del día es una película entretenida que cumple su función y que, lamentablemente, ha caído en el olvido. "Cualquiera que no quiere disfrutar de la vida y se ve en semejante situación va a ser un papel muy divertido de hacer, porque sabes dónde va a empezar, pero no sabes dónde va a terminar. Me puedo ver reflejada en alguien que no quiere salir de casa porque la vida es dura. Seguro, todos nos podemos identificar con eso", comentó la actriz para Europa Press.

Plataforma: SkyShowtime

La trampa del asesino

Sinopsis: James Dial es un agente encubierto de la CIA que se dedicaba a eliminar ciertos objetivos. Ante una investigación del gobierno sobre actividades clandestinas de la CIA, Collins, el jefe de Dial, pretende eliminarlo para no dejar rastros, pero Dial escapa, aunque herido y perseguido por la policía. Se refugia en una casa donde conoce a una muchacha de doce años que quiere ayudarle.

Wesley Snipes es uno de los grandes del cine de acción. De eso no hay lugar a dudas. Pero también es un personaje polémico. Muy polémico. Sobre todo por su fama de ser una persona agresiva, además de haber estado en prisión durante tres años por evasión de impuestos. Aunque ya salió de la cárcel (lo primero que hizo fue prestarse a una nueva entrega de 'Los Mercenarios' con su buen amigo Sylvester Stallone), antes de entrar en prisión, Snipes era un valor seguro en taquilla en los 90 y comienzos de los 2000. Tras su trilogía de 'Blade', su estrella empezó a apagarse, pero siguió trabajando con decentes películas de acción como esta, co-protagonizada por Lena Headey, nuestra queridísima Cersei Lannister.

Plataforma: Netflix