La Sexta cancela abruptamente la serie 'Grace' tras solo una semana y cambia su programación del miércoles

Visto y no visto. Eso es lo que ha pasado con la serie 'Grace' que La Sexta estrenó el pasado miércoles en prime time. Y es que solo una semana después de su lanzamiento, la cadena de Atresmedia ha decidido cancelar fulminantemente la ficción británica y retirarla de su programación del miércoles.

Este movimiento llega después de que el estreno de 'Grace' apenas anotara un 3.6% de share y 216.000 espectadores. Unos datos que parece que Atresmedia no está dispuesto a repetir. Y es que el formato se vio superado por todos sus rivales como 'Viajeros Cuatro' en Cuatro, que subió y casi dobló a la ficción al anotar un 6,6% y 404.000 seguidores.

Por ello, tras solo una semana de emisión, la cadena ha optado por suprimir la ficción y ofrecer en su lugar reposiciones de la docuserie 'Asesinas'. La producción de Newtral ('El objetivo', que ya emitió La Sexta en noviembre de 2024 vuelve ahora al prime time de la cadena con una maratón de cuatro episodios desde las 23:00 horas tras la entrega repetida de 'El Intermedio'.

Así, La Sexta vuelve a apostar dos semanas después por el true crime después de haber dedicado la noche de los miércoles a reemitir diferentes productos de estas características como 'Maje', 'El caso Asunta' o 'No se lo digas a nadie', entre otros.

Lo que se desconoce por ahora es que pasará con 'Grace' y si La Sexta optará por mover la serie a otro día u horario en su parrilla o si Atresmedia optará por trasladarla a otro de sus canales como Atreseries o Neox. Y es que cabe decir que la ficción consta de seis temporadas con 20 capítulos en total.

Así queda la programación de La Sexta este miércoles 19 de agosto: