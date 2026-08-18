Sarah Santaolalla dice 'basta' ante Arantxa Sánchez en 'Malas Lenguas' con indirectas hacia Antonio Naranjo y 'En boca de todos'

Un día más, Sarah Santaolalla ha interrumpido sus vacaciones y ha entrado en directo este martes en 'Malas Lenguas' para analizar la actualidad política y social y mojarse sobre la situación en Ceuta. Pero además en su conexión se ha enfrentado con Arantxa Sánchez después de que la tertuliana cuestionara a sus compañeras que no digan nada sobre las violaciones que se están produciendo en la ciudad autónoma.

"Me pregunto que ante las 15 violaciones de niñas tanto ceutís como marroquís, ¿Dónde estáis las feministas del 8-M? Las de quiero llegar sola y borracha a casa y las de estoy hasta las tetas de hacer croquetas porque a lo mejor es que la flotilla no llegan a lugares como Ceuta, Afganistán o Irán y debe haber mala conexión para subir las storys de Instagram", ha empezado señalando Arantxa Sánchez.

"Yo te digo donde estamos. Lo primero Arantxa creo que te sienta muy mal ir a Telemadrid porque vienes con el argumentario de la extrema derecha trasnochada. Y luego las feministas estamos donde hemos estado siempre. El feminismo es democracia y ojalá hubiese más feministas mujeres y hombres, estamos donde estamos siempre denunciando la desigualdad, denunciando las agresiones sexuales. La diferencia de las feministas de estas que se suben ahora para rascar cuatro likes o cuatro tertulias en distintos programas es que en mi nombre a mí me molesta cuando un tipo blanco con ojos azules le toca el culo a una mujer sea española o extranjera que cuando un tipo moreno de ojos negros le toca el culo a una mujer sea española o extranjera", le ha espetado de primeras Sarah Santaolalla.

Lejos de quedarse ahí, la analista política ha denunciado la hipocresía de la derecha y la extrema derecha en este asunto. "A algunos de vosotros y vosotras solo importa el agresor cuando el tipo es extranjero, pero cuando el tipo es un guardia civil que mata a su ex pareja que le ha denunciado y ha pedido una orden de alejamiento coge una pistola y la asesina y deja a dos niños ahí no importa el asesinato, cuando hay cinco agresores de una manada en Pamplona ahí no importa la agresión sexual", ha seguido diciendo Santaolalla.

"Te estás desviando del tema, ya estás con el decálogo de siempre", le ha replicado Arantxa Sánchez. "El problema es que algunos no han estado en el tema. Os creéis que las feministas somos los vengadores y que cogemos la espada y el cuchillo", le ha contestado Sarah. "Digo que donde estáis ahora", ha vuelto a decir Arantxa. "Estamos donde tenemos que estar", ha soltado por su parte Marta Nebot. "Sí, defendiendo el discurso oficialista", le ha contestado Arantxa provocando que la tensión aumentara en el plató.

Sarah Santaolalla alza la voz en 'Malas Lenguas' con dardos a 'En boca de todos' y Antonio Naranjo

Arantxa Sánchez y Sarah Santaolalla se enfrentan en 'Malas Lenguas'

Tras ello, Gonzalo Miró pedía calma y que dejaran terminar a Sarah Santaolalla. "A mí este tema no me hace ni puñetera gracia. Las feministas estamos donde hemos estado siempre, al lado de las mujeres víctimas, de las mujeres acosadas, al lado de las mujeres que no cuestionamos ninguna denuncia, al lado de las mujeres que no hacemos ningún chiste y al lado de las mujeres que denunciamos toda la violencia que sufren sean de españoles o extranjeros", ha insistido la colaboradora.

"Las feministas no compramos campañas racistas que está haciendo la extrema derecha. Esa misma extrema derecha que luego niega la violencia de género, que luego abraza a condenados y agresores sexuales como Luis Rubiales. A mí me hace mucha gracia todos estos programas que ahora van de dónde están las feministas, esos programas que dan voz a Luis Rubiales. Esos programas que sientan a un violador. ¿Las feministas sabes donde estamos? Protegiendo a las mujeres de Ceuta, a las mujeres inmigrantes y denunciando todo tipo de acoso sexual y la basura que sueltan algunos por la boca para tratar de dar lecciones a mujeres que nos hemos dejado el cuerpo, la voz y la vida", ha seguido diciendo Sarah criticando de forma indirecta a 'En boca de todos', que sigue siendo altavoz del ex presidente de la RFEF.

"Menos lecciones de gente, que no sé quién te habrá pasado el argumentario o la frasecita pero las mujeres con tetas arriba o tetas en el medio defendemos a las mujeres vivan donde vivan y tengan el color de piel que tengan", ha añadido. "Yo no tengo ningún decálogo como el tuyo, que siempre sueltas el mismo de la guerra civil al feminismo y de Ceuta no hablamos", le ha replicado Arantxa.

"¿Pero qué dices de guerra civil? Hablamos de Ceuta, ¿hay mujeres con miedo? ahí estamos. Hay mujeres con miedo en Madrid y ahí estamos. Hace una semana asesinó un guardia civil a una mujer con una pistola y no habéis dicho ni mú ni la derecha ni la extrema derecha. Ya está bien de dar lecciones. En este país hay más de 1.300 mujeres asesinadas por violencia de género, una violencia que la derecha niega. Ya está bien de dar lecciones a las mujeres que nos dejamos la piel denunciando y acompañando a mujeres que hemos protegido. Ya está bien, y no solo hablo de ti. Hablo de algún fantasma con máscara de payaso y de algún payaso de interés que se cree que puede dar lecciones. Ya está bien, un respeto al feminismo y a las mujeres", ha sentenciado Sarah Santaolalla con dardos velados a Antonio Naranjo y posiblemente a Iker Jiménez.