Rosa Villacastín da el corte del día a Arantxa Sánchez en 'Mañaneros 360' en TVE: "Muchas gafas, pero de ver poco"

Tenso momento el que se ha vivido en el plató de 'Mañaneros 360' este lunes entre Rosa Villacastín y Arantxa Sánchez, una de las colaboradoras más mediáticas del programa. En un momento dado, la presentadora Aida Bao dio paso a Rosa Villacastín para que, a través de videollamada, diera su opinión sobre diversos temas de actualidad.

Uno de los asuntos que abordaron en el matinal de TVE fueron los ataques a Pedro Sánchez por parte del PP por estar de vacaciones en plena crisis migratoria en Ceuta, así como la visita de algunos ministros del Gobierno a la ciudad. Rosa Villacastín volvió a salir en defensa del líder del Ejecutivo: "Creo que el presidente del Gobierno tiene derecho a vacaciones como todo el mundo, y más con lo que ha tenido durante todo el año y las cosas que han pasado en este país durante todo el año".

Además, la periodista envió un mensaje al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, tras sus críticas a Sánchez: "El presidente de Ceuta es usted. También tiene que hacer cosas, porque recuerdo su primera intervención cuando dijo que algo grave iba a pasar y yo puse un tuit en el que decía '¿qué puede pasar?' y '¿a quién le ha dicho lo que puede pasar?'. No olvidemos que este señor es del PP. Entonces, ¿lo había contado? ¿Él sabía lo que iba a ocurrir en Ceuta o no tenía ni idea?".

Muy dura con Vivas, Rosa Villacastín ha recordado que "él tiene un Gobierno. No ha hablado nadie de ese Gobierno de Ceuta. Solo ha hablado él y creo que ha estado reunido con el presidente del Gobierno y con los ministros, pero hoy sale, casualmente, diciendo que los puede denunciar… Hay no sé cuántos policías, no sé cuántos de todo tipo. Es que está el ejército en Ceuta, como es su obligación en una situación como esta. Creo que pocos de los que están hablando del PP conocen lo que es Marruecos…".

Rosa Villacastín pone en su sitio a Arantxa Sánchez tras sus ataques al presidente

Tras esta intervención de Rosa Villacastín, tomó la palabra Arantxa Sánchez. La mediática colaboradora afirmó que no sabía en qué convenio español el presidente del Gobierno tenía contemplado cinco semanas de vacaciones: "Si no es en el de los bomberos, que por su peligrosidad disfrutan de muchas vacaciones…". Además, contestó a la defensa que la periodista hizo del líder de los socialistas: "Si él ha estado en Ceuta, desde luego con los ciudadanos no se le ha visto. A sus ministros sí, que les manda de guardia. Cada día manda uno para que se lleven ellos las leches de los ciudadanos, pero no se ha visto a Pedro Sánchez escuchar a los ciudadanos".

"Y luego dice Rosa que el presidente de Ceuta algo tiene que hacer. Hombre, no es responsabilidad del presidente de Ceuta el control de las fronteras. No se les puede dejar solo con el marrón porque sea el presidente de Ceuta. Yo entiendo que él, además, ha pedido un mando único y hay que apoyarle, porque no ha sido él el culpable de que nos hayan entrado 80.000 personas", ha insistido Arantxa Sánchez.

Este discurso de la colaboradora alteró mucho a Rosa Villacastín, que no dudó en pararla los pies: "Perdona, no tergiverses mis palabras porque no sé quién te está mandando recaditos para que escribas tanto. Pero no tergiverses mis palabras nunca". "Lo escribo de fabricación propia", le espetó Sánchez, a lo que la periodista le soltó un duro zasca: "Tú acabas de llegar y los demás llevamos mucho".

El demoledor dardo de Rosa Villacastín a Arantxa Sánchez

Ambas fueron aumentando el tono, protagonizando un momento de mucha tensión en directo. "Pero, por ello, puedo opinar aunque acabe de llegar, ¿verdad? Entiendo que se me permite opinar", le recriminó la tertuliana. A lo que la veterana periodista contestó, tajante: "No. Puedes opinar, pero ya sabemos lo que opinas. ¿Tú crees que el presidente lleva cinco semanas de vacaciones? ¿Este o cualquier presidente con lo que está pasando en España? Ninguno. Estarían en el teléfono, estarían hablando todo el día y estarían, como ha ido él, a los incendios, cosa que Ayuso no hizo. Fue luego con el pantaloncito corto, muy mona, a un sitio de incendios como todo el mundo sabe".

A continuación, Rosa Villacastín le lanzó un demoledor dardo a la empresaria: "Por favor, hija, habla un poquito enterada, que te veo con muchas gafas, pero de ver poco". Y es que, si algo caracteriza a Arantxa Sánchez son sus enormes gafas a lo azafata del 'Un, dos, tres', lo que, junto a sus notas que toma sin parar bolígrafo en mano, le han convertido en la colaboradora estrella tanto de 'Mañaneros' como de 'Malas Lenguas'.

Antes de que Aída Bao despidiera a Rosa Villacastín, la colaboradora aprovechó su turno de intervención para responderla: "A mí nadie me dicta los argumentos por ningún tipo de pinganillo. Los estoy realizando aquí a la vista de mis compañeros. Y antes de criticar el tamaño de mis gafas, porque opino diferente, decir que no veo nada, es mejor que ataque mis argumentos".