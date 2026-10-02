Netflix confirma un nuevo reality con famosos muy conocidos en una isla y ficha a Plex como su presentador

El creador de contenido Plex afronta una nueva etapa profesional como presentador de 'Plex: Última partida', su propio reality de aventuras que llegará próximamente a Netflix. La plataforma ha anunciado que el youtuber se pondrá al frente de un nuevo formato centrado en un concurso de competición y estrategia, en el que reunirá a varios famosos en una isla con un jugoso premio como reclamo.

La compañía de streaming ha apostado de lleno por el joven creador de contenido, que acumula cerca de 15 millones de seguidores en Youtube, plataforma con la que saltó a la fama y más de 3 millones de seguidores en Instagram. Así, tras el anuncio oficial, la plataforma ha adelantado que la producción del formato ya ha comenzado, aclarando cuál será la dinámica de este nuevo título en su oferta.

Netflix anuncia 'Plex: Última partida', un nuevo concurso de aventuras con jugadores famosos

Plex ejercerá como 'game master' o maestro de ceremonias de esta gran competición basada en la aventura, y contará con reconocidos 'jugadores'. Él será quién marque las reglas del juego y decida el destino de cada uno de los famosos que completan el plantel de concursantes, que estará mayormente formado por celebridades de redes sociales y el mundo de la televisión.

Su juego. Su isla. Sus reglas.



Plex es el game master de su propio reality de competición en el que un grupo de concursantes muy conocidos lucharán por un premio épico.



'Plex: Última partida'. Próximamente en Netflix. pic.twitter.com/28sJIgC07y — Netflix España (@NetflixES) October 2, 2026

Sin desvelar más detalles, Netflix tan solo ha adelantado que los concursantes lucharán por "un premio épico", dejando también en el aire cuando llegará finalmente a la plataforma. "Su juego. Su isla, Sus reglas", es el eslogan inicial con el que la compañía ha anunciado este nuevo concurso en el que los seguidores de Plex podrán sumergirse de lleno en su mundo.

Su grabación tendrá lugar en varias islas de República Dominicana con la producción a cargo de Fremantle. Este título supone además una nueva colaboración entre la plataforma de streaming y la productora de programas de televisión como 'Mask Singer' o 'Got Talent'. En la plataforma, ya habían colaborado previamente en formatos originales como 'Jugando con fuego' o 'Amor con fianza'.