Atresmedia anuncia al relevo de 'Las hijas de la criada' en la programación y arranca la promoción de 'Entre Tierras 2'

'Las hijas de la criada' ya se encuentra en la recta final de su emisión en abierto en Antena 3 tras ofrecer los cinco primeros capítulos de la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, que cabe recordar que consta de ocho episodios en total. Y por ello, Antena 3 ya ha arrancado la maquinaria para promocionar la que será su relevo: 'Entre tierras 2'.

De esta manera, la intención de Antena 3 pasa por estrenar la segunda temporada de la serie protagonizada por Megan Montaner en la noche de los jueves como sustituta de 'Las hijas de la criada' y enfrentarse así a 'El perro andaluz' en La 1, 'Horizonte' en Cuatro y el reality de Telecinco, que ahora es 'Supervivientes All Stars'.

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💥 Vuelve #EntreTierras: María lucha por mantener el legado de la familia Cervantes mientras la modernización llega al campo. 🌾



⏳ Muy pronto, disfruta de la SEGUNDA TEMPORADA en Antena 3.



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Por ahora no hay fecha cerrada de estreno de 'Entre Tierras 2', aunque teniendo en cuenta que a 'Las hijas de la criada' le quedan aún por emitir tres episodios, lo esperable es que la ficción producida por Boomerang TV regrese a la cadena de Atresmedia a finales de octubre con el objetivo de repetir el éxito de su primera temporada.

Y es que, cabe recordar que la primera temporada de 'Entre tierras' cerró con una media del 12,4% de cuota, tras haber rebasados varios capítulos la barrera del 14%. Asimismo, después la ficción fue todo un éxito en Netflix. Y por ello, Antena 3 ahora busca repetir ese mismo éxito con su segunda temporada, que cabe recordar que llegó a Atresplayer en marzo de 2026 con sus diez episodios.

Rodolfo Sancho y Ginés García Millán, entre los fichajes de la segunda temporada

Así, 'Entre tierras' regresará a Antena 3 tres años después de haber sido la serie más vista de la televisión en 2024. Lo hará con Megan Montaner metiéndose en la piel de nuevo de María Rodríguez y con Clara Garrido siendo de nuevo Claudia Cervantes.

A ellas se suman en esta nueva temporada los actores Rodolfo Sancho, Silvia Abascal, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani y Carlos Sholz, entre otros.

Sinopsis de 'Entre tierras 2'

Han pasado casi dos décadas desde que María perdió a Manuel y se quedó sola al cuidado de Nicolás y de Manuela, la hija recién nacida que su marido no conoció. En estos años ha logrado sacar adelante la tierra de los Cervantes gracias a su coraje y al de Claudia, la jornalera rebelde e hija bastarda de D. Ramón.

María afrontará nuevas pérdidas y tendrá que seguir luchando para conservar las tierras, pero sobre todo para que sus hijos mantengan el arraigo y sigan unidos a la familia y a su patrimonio.

Los tiempos cambian, los campesinos migran y la falta de jornaleros propicia la llegada de braceros de otras zonas más pobres, pero también de empresarios ambiciosos dispuestos a explotarla, sin apego y sin vínculos, invirtiendo en maquinaria más que en personal. Por primera vez en mucho tiempo María se fija en alguien, pero el recuerdo de Manuel hará mella en sus dudas; hará lo imposible por evitar lo inevitable.