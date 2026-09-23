Atresmedia presenta 'Trazos ocultos', su nueva serie que une a Rodolfo Sancho y Toni Acosta: Reparto completo y avance

Tras estrenar el pasado domingo 'A la deriva' con Paula Echevarría y Daniel Grao; Atresmedia ha presentado este martes otra de sus grandes apuestas de ficción de esta temporada en el marco del Festival de Cine de San Sebastián. Hablamos de 'Trazos ocultos', la ficción protagonizada por Rodolfo Sancho y Toni Acosta y que llegará próximamente a atresplayer antes de su emisión en Antena 3.

La serie es un thriller emocional de seis capítulos de 50 minutos de duración, que continúa la apuesta de Antena 3 por el género iniciado con las exitosas 'Mentiras' y 'Ángela', consolidando un universo narrativo centrado en protagonistas femeninas que evolucionan desde la vulnerabilidad hasta el empoderamiento.

'Trazos ocultos' propone un relato contemporáneo, cercano y profundamente inquietante. 'Trazos ocultos' se aleja del retrato del abuso físico o psicológico para centrarse en la figura del farsante: un hombre de fachada impecable, magnético y seductor, capaz de mentir y manipular para sostener una vida aspiracional construida sobre las apariencias. Un antagonista realista y reconocible para el espectador actual.

La serie aborda además un tema de plena actualidad en la era de las redes sociales: la importancia de las apariencias y la necesidad de simular una vida perfecta, así como las consecuencias emocionales que esto genera en el ámbito íntimo y familiar. No obstante, la historia incorpora también una trama romántica con un referente masculino positivo, que aporta luz y optimismo al relato.

La ficción se ambienta íntegramente en la isla de Tenerife, mostrando sus contrastes y localizaciones poco transitadas en la ficción nacional: desde Santa Cruz de Tenerife hasta Los Cristianos o el pueblo costero de Bocacangrejo.

Rodolfo Sancho y Toni Acosta, al frente del reparto

Rodolfo Sancho y Toni Acosta, al frente del reparto de 'Trazos ocultos'

Toni Acosta y Rodolfo Sancho encabezan el reparto de 'Trazos ocultos' dando vida a Inés Arteaga y Miguel Cabrera, los protagonistas de la historia. Junto a ellos, el elenco se completa con actores como Lucía Martín Abello, Pablo Álvarez, Mara Reina, Pepe Lorente, Lluís Homar, Yaiza Guimaré, Vicente Ayala, Julia Möller, Mari Carmen Sánchez, Simon Kirschner y Mariam Hernández.

Creada por Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate, también encargadas de la adaptación de la exitosa 'Ángela', 'Trazos ocultos' refuerza la continuidad creativa de thrillers emocionales de Antena 3. Es una producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. La dirección corre a cargo de Javier Pulido, con Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate al frente del guion.

Así es 'Trazos ocultos'

Inés (Toni Acosta) es una restauradora que vive en Santa Cruz de Tenerife junto a Miguel (Rodolfo Sancho), su marido, un carismático piloto con el que tiene una hija adolescente. Todo en su vida parece perfecto hasta que un día, por motivos laborales, viaja a la otra punta de la isla y ve a su marido en una zona de fiesta frecuentada por turistas. Pero ¿qué hace allí? ¿No estaba de viaje? Esa misma noche, Miguel le asegura por teléfono que está en Túnez y, al día siguiente, regresa con fotos del supuesto viaje.

Impactada, Inés tratará de averiguar qué hay detrás de esa mentira. Una de las muchas que irá destapando. ¿Quién es realmente su marido? ¿Con quién lleva quince años casada? Inés tendrá que descubrirlo antes de que Miguel se convierta en un peligro para ella y también para su hija.