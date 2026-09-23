Cristina Pardo tratará de frenar la caída en audiencias de 'La Mesa' con el fenómeno del momento como protagonista de la noche

Antena 3 emitirá este miércoles, 23 de septiembre, la tercera entrega de 'La Mesa', el programa conducido por Cristina Pardo. Para recuperar la audiencia perdida, que pasó de un 13% de share en su estreno a un 9,8% de cuota de pantalla en su última emisión, la periodista contará con la presencia de uno de los fenómenos virales del momento.

Aunque el invitado principal del programa será Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien explicará por qué han decidido implicarse tanto en la crisis migratoria de Ceuta. Todo después de que en las últimas semanas Juan Roig y Florentino Pérez, así como entidades como la Asociación Valenciana de Empresarios y la propia CEOE hayan visitado la ciudad autónoma para mostrar su apoyo a sus ciudadanos tras la entrada masiva de inmigrantes.

Además, el formato presentado por Cristina Pardo continuará analizando la última hora relacionada con Ceuta. Para ello, en 'La Mesa' se sentarán, además de Garamendi, María José Flores, ceutí y enfermera de Cruz Roja a lo largo de cuatro décadas; Ignacio Cembrero, periodista experto en Marruecos; Jorge Dezcállar, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador de España en Rabat; el analista marroquí Samir Bennis; y el consultor y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez Iván Redondo.

Cristina Pardo intentará recuperar la audiencia perdida con el fenómeno del momento

Aunque el plato fuerte de la entrega de este miércoles llegará con la familia Caño, uno de los fenómenos virales de la actualidad, que suma millones de visualizaciones en las redes sociales. Su fe será el punto de partida para mantener una charla con Tamara Falcó; Carlos Bovillo (vinculado al grupo católico Hakuna); el artista y colaborador habitual de laSexta Ramoncín; y el escritor y exministro de Cultura Máximo Huerta.

Por último, Cristina Pardo recibirá a la exvedette Bárbara Rey para repasar los secretos de 'Interviú', la revista que desnudó a España y marcó, con sus publicaciones, la historia reciente de nuestro país. Junto a Bárbara también estarán la exdirectora de la desaparecida publicación, Teresa Viejo, y uno de sus periodistas, Luis Miguel Montero.

'La Mesa', dirigido por Belén García y producido por Buendía Estudios, mantiene la premisa de aunar actualidad, información y entretenimiento. El programa presentado por Cristina Pardo arrancó sus emisiones liderando su franja con un gran 13% de cuota de pantalla. Sin embargo, cayó al 11% en su segunda entrega y al 9,6% en la tercera. Una tendencia claramente negativa. En total, el formato ha cosechado una media del 11,3% de share.