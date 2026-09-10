Las audiencias cambian 'La Mesa' de Cristina Pardo por las 'Tentaciones' y 'El Túnel', que libran un reñido duelo ante un Marc Giró débil

Este miércoles 9 de septiembre acogió una noche televisiva muy competitiva, con estrenos y regresos importantes. Y la victoria en audiencias fue para la segunda entrega de 'La Isla de las Tentaciones' en Telecinco, que, tras firmar su peor estreno histórico el lunes, empezó su ya habitual remontada.

El reality de parejas creció del 10,8% de su primer capítulo a un 13,1%, que se tradujo en más de 800 mil telespectadores de media a pesar de su tardío horario de emisión. Fue líder de su franja y se impuso a todos sus competidores.

#LaIslaDeLasTentaciones2 SUBE en su 2º programa al firmar un 13.1% de cuota, 816.000 y 2.161.000 espectadores únicos



🐍 LÍDER!



🐍 +56% de plusvalías con el canal#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/aeq83NIiw0 — Dos30' (@Dos30TV) September 10, 2026

Esto significa que 'La Mesa' de Cristina Pardo perdió el dominio de la noche del miércoles en su segunda semana en antena. Tras debutar líder en su programa anterior (13,1%), el espacio de Antena 3 descendió a un 11,1%, es decir, se dejó dos puntos porcentuales.

Por su parte, el estreno de 'El Túnel', el nuevo concurso de prime time en La 1 de TVE que supone la vuelta de Jesús Vázquez a la pantalla, aterrizó con un prometedor registro: anotó un 12,2% de share y congregó a 949.000 seguidores de media.

GRAN ESTRENO de #ElTúnel en la noche de @la1_tve alcanzando un 12.2% de share y una media de 949.000 espectadores



🦼 Destaca en adultos jóvenes de 25 a 44 años (17.8%)



🦼 Más de 2.4 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/B000pmgB6p — Dos30' (@Dos30TV) September 10, 2026

Esta nueva apuesta de entretenimiento de la cadena pública, una de sus principales para el inicio de curso, se quedó muy cerca de liderar, pero en estricta coincidencia con 'La Isla de las Tentaciones' se situó tres décimas por debajo, con un 12,2% frente a un 12,5%. De modo que la oferta de Telecinco mandó tanto en franja como en competencia directa.

Entretanto, quien salió bastante mal parada en una noche de alto rendimiento fue La Sexta. El regreso de Marc Giró con una nueva temporada de 'Cara al Show' pinchó con un frío 4,8% de cuota y apenas 357.000 televidentes.

VUELVE #CaraAlShow con Marc Giró registrando un 4.8% de share y congregando una media de 357.000 espectadores en @laSextaTV



🛗 Aporta el 10.4% del dato del canal en el día



🛗 Más de 1.5 millones de espectadores conectaron en algún momento#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/CYRctmHw7w — Dos30' (@Dos30TV) September 10, 2026

El espacio de entrevistas sufrió la dura rivalidad que hubo en general y, en particular, la que existió desde Cuatro, su adversario directo, donde la entrega especial de 'Horizonte', extendida hasta la medianoche, se hizo con el control. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter firmó un gran 11,6% en el tramo de prime time (23:06-00:00 horas).

En cuanto a la batalla del access, condicionada nuevamente por la segunda jornada de Champions, existió mucha igualdad entre 'El Hormiguero' (12,6% y 1.399.000) y 'La Revuelta' (11,8% y 1.340.000). Por su parte, 'Horizonte' fue la tercera opción, escalando a un sobresaliente 10,2%, con 1.166.000 espectadores.

La pugna en dicha franja la completaron 'First Dates', que ascendió notablemente hasta un 9,5% y superando la barrera del millón de seguidores en Telecinco; y 'El Intermedio' de El Gran Wyoming, que jugó en otra liga y marcó cifras sensiblemente inferiores (5,6% y 637.000).