Risto Mejide dicta su sentencia a la entrevista de Pedro Sánchez con Cintora y eleva un inexorable recado a RTVE

Este miércoles, Pedro Sánchez ha concedido su primera entrevista del curso político en televisión en 'Mañaneros 360'. Una visita que ha sido muy controvertida dentro de RTVE por haberse producido en un magacín y con Jesús Cintora y Esther Palomera como presentadores, en lugar de en los informativos de la cadena pública. También Risto Mejide ha sido incapaz de morderse la lengua con su sentencia en 'Todo es mentira'.

Así, después de que el Consejo de Informativos de RTVE haya expresado su malestar porque esta entrevista se haya realizado en 'Mañaneros 360', formato producido por una productora ajena a la cadena pública y no por el equipo de los servicios informativos como ha sido habitual hasta ahora, los focos estaban puestos en los dos presentadores y sus preguntas.

Y Risto Mejide ha sido muy rotundo al dejar bien claro que para él no había sido una entrevista incómoda para el presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez ha concedido esta mañana una entrevista a TVE. Durísima", ha soltado de primeras con ciertas sorna el presentador de 'Todo es mentira'.

"No sé cómo ha sobrevivido a esa entrevista, lo digo en serio ehhh, menos mal", ha apostillado el publicista antes de que Laila Jiménez tomara la palabra para analizar todo lo que Pedro Sánchez ha dicho en su visita a 'Mañaneros 360'. "Ese encuentro ha durado 56 minutos y 51 segundos y le han hecho en ese período de tiempo, 29 preguntas", ha recalcado la copresentadora antes de que uno de los cómicos del programa de Cuatro bromeara con las sesiones de masaje que duran 1 hora y que al final recortan tiempo.

"Nosotros no os preocupéis vamos a ahorraros esos 56 minutos, 51 segundos y 29 preguntas. Es que le han preguntado hasta por... en fin. La entrevista se resume de esta manera", ha seguido diciendo Risto Mejide antes de ofrecer un vídeo montaje que se ha basado únicamente en superponer imágenes de todas las veces que ha hablado el presidente del Gobierno de la "derecha y la ultraderecha".

Pedro Sánchez en su entrevista en TVE con Esther Palomera y Jesús Cintora

Tras él, el presentador ha sido muy claro. "Es el mejor resumen que he visto nunca de una entrevista", ha recalcado Mejide. Posteriormente, Xavier Albiol ha ido más allá al definir la entrevista como "un encuentro entre amigos". "Que agudo has estado Xavi. Cualquiera diría que tenemos guionistas que nos preparan el programa", ha reaccionado el presentador.

Después, Laila Jiménez ha resumido cómo Pedro Sánchez ha usado la palabra "derecha" 11 veces, 13 veces la "ultraderecha", 9 veces "ultraderechista" y una vez "ultraderechización". "Que a cada pregunta, que no eran especialmente duras, pero que siempre acabaran en la ultraderecha… la ultraderecha no lo puede explicar todo", ha terminado zanjando el presentador.