'La Promesa', avance del capítulo 903 del jueves 10 de septiembre: Dos regresos y la boda de María Fernández en la serie de RTVE

En el capítulo 903 de 'La Promesa' del jueves 10 de septiembre, las cocineras regresan al palacio, pero sin ponerse el delantal: solo trabajarán si despiden a Julio. Alonso exige a Máximo que prescinda de su ayuda de cámara, ¿aceptará el duque de Buenaventura? Martina confiesa a Ángela que ya no está enamorada de Jacobo. Adriano confronta al joven: Martina solo está con él por su chantaje.

Leocadia confiesa que está dolida porque no le han considerado como madrina. Pero no ceja en sus planes con Máximo: matrimonio a cambio de ser el padrino de su hija. Es el día de la boda y María ya está radiante vestida de novia. Sin embargo, en el último momento, pide hablar con Carlo antes del enlace. ¿Qué ocurre?

Ciro y Lorenzo ensayan el plan para colar la licencia entre las facturas: el capitán aparecerá para despistar. ¡Pero no llega él, sino Julieta! Manuel está a punto de firmar, pero se detiene dejando a Ciro al borde del colapso.

Resumen del capítulo 902 de 'La Promesa' emitido este miércoles 9

Leocadia increpa a Curro por haber elegido a Pía, pero él se mantiene firme y recuerda que su propia madre también era doncella. Manuel apoya a su hermano. Y Adarre, que ya había rechazado la propuesta, no logra disuadir a Curro. Alonso la convoca de noche y le pide que hable con él para que desista, ¡sería un escándalo! Ella promete hacerlo.

María Fernández trabaja sin parar. Samuel logra que admita que sus nervios no son de alegría sino de duda sobre si hace lo correcto casándose. Adriano regresa del oftalmólogo: ¡está curado! Lorenzo le cuenta que Martina y Jacobo estuvieron muy cariñosos en el picnic, lo que le hace sufrir. No puede evitar reprochar a la muchacha su comportamiento.

Ciro y Lorenzo reparten el dinero de los manuales del motor y planean engañar a Manuel para que firme la licencia. En el refugio, Curro y Ángela invitan a las cocineras a la boda de María y a la suya propia, aunque su objetivo último es convencerlas para que vuelvan a La Promesa. Curro regresa con gesto inexpresivo, ¿no las ha convencido de volver?