'La Promesa', avance del capítulo del miércoles 9 de septiembre en RTVE: Leocadia increpa a Curro y una esperada noticia

En el capítulo 902 de 'La Promesa' del miércoles 9 de septiembre, Leocadia increpa a Curro por haber elegido a Pía, pero él se mantiene firme y recuerda que su propia madre también era doncella. Manuel apoya a su hermano. Y Adarre, que ya había rechazado la propuesta, no logra disuadir a Curro. Alonso la convoca de noche y le pide que hable con él para que desista, ¡sería un escándalo! Ella promete hacerlo.

María Fernández trabaja sin parar. Samuel logra que admita que sus nervios no son de alegría sino de duda sobre si hace lo correcto casándose. Adriano regresa del oftalmólogo: ¡está curado! Lorenzo le cuenta que Martina y Jacobo estuvieron muy cariñosos en el picnic, lo que le hace sufrir. No puede evitar reprochar a la muchacha su comportamiento.

Ciro y Lorenzo reparten el dinero de los manuales del motor y planean engañar a Manuel para que firme la licencia. En el refugio, Curro y Ángela invitan a las cocineras a la boda de María y a la suya propia, aunque su objetivo último es convencerlas para que vuelvan a La Promesa. Curro regresa con gesto inexpresivo, ¿no las ha convencido de volver?

Resumen del capítulo 901 de 'La Promesa' emitido este martes 8

Leocadia le propone matrimonio a Máximo sin amor: quiere ser duquesa. A cambio, convencerá a Ángela de ir del brazo de su padre al altar. Tomasa sigue presionando a Petra con la idea de que le están haciendo de menos como ama de llaves.

María trabaja sin parar para olvidarse de la boda, hasta que Pía la encuentra llorando frente a Janita. La prometida deja entrever que se casa para proteger a su hija. Manuel y Curro visitan el refugio para traer de vuelta a las cocineras. Simona y Candela los reciben con alegría, pero se niegan a regresar mientras Julio siga en el palacio. Alonso se sienta con Cristóbal para conocer los detalles del maltrato que sufrieron.

Ciro anuncia a Lorenzo que ya tiene el dinero del manual, se lo repartirán esta noche. Y solo es un aperitivo de lo que está por venir: la estafa de las licencias les hará ricos. Ángela pide que sea Alonso quien la lleve al altar; y Curro, ante la consternación de todos, ¡anuncia que su madrina de boda será doña Pía Adarre! Leocadia encaja el golpe con la mandíbula apretada…