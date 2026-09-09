Alfonso Arús sufre la pérdida de un histórico rostro en 'Aruser@s', que deja laSexta tras 8 años y ficha por RTVE

'Aruseros' arranca una nueva temporada en laSexta anotando una importante baja entre su plantel de colaboradores habitual. Si bien hace poco eran Alfonso Arús y su equipo quienes arrebataban un rostro a TVE con el fichaje de Elena Godessart, en esta ocasión ha sido la corporación pública quién ha conseguido hacerse con uno de los rostros más reconocibles del programa, el hombre del tiempo Marc Redondo.

Tras ocho años vinculado al magacín despertador de laSexta, el meteorólogo ha aceptado una oferta para convertirse en el nuevo rostro de La2Cat, según avanza Yotele y ha verificado El Televisero. Según afirma el citado medio, el hombre del tiempo que hasta ahora formaba equipo con Alfonso Arús se unirá al equipo de 'L'Altaveu', el magacín conducido por Danae Boronat que arrancará su nueva temporada el próximo lunes 14 de septiembre.

'Aruseros' pierde a Marc Redondo, su histórico hombre del tiempo que se marcha a La2Cat

El rostro de 'Aruseros' se unirá así al equipo del magacín especializado en información meteorológica, compartiendo plató con el elenco de colaboradores conformado por Rebeca Carranco, Chelo García-Cortés, Mayka Navarro, Lorena Vázquez, Evelyn Segura, Silvia Taulés y Anna Gurgi. Y es que, según adelanta el citado medio, pese a que el programa confirmó su presencia durante esta nueva temporada en laSexta el pasado mes de agosto, el meteorólogo ha decidido renunciar de manera voluntaria a su puesto.

Marc Redondo en 'Aruseros'

Por el momento, se desconoce quién tomará las riendas de la información del tiempo en el magacín conducido por Alfonso Arús. Cabe destacar que, con este fichaje, Marc Redondo pone fin a una significativa etapa en su trayectoria profesional, pues la mayor parte de ella se ha desarrollado bajo el paraguas de laSexta.

El meteorólogo de 'Aruseros' es doctor en Información y Comunicación por la Universidad de Barcelona, y compagina su trabajo delante de las cámaras con su faceta de profesor. Si bien dio sus primeros pasos en la radio, terminó dando el salto a la pequeña pantalla a través de Canal Meteo, de la antigua plataforma Digital +. No sería hasta 2007 cuando dio su salto a laSexta como presentador del tiempo en los informativos de la cadena, para más tarde probar suerte en 13TV durante 3 años.

En 2018 regresó a la cadena de Atresmedia, primero de la mano de 'laSexta Noticias' y más tarde como colaborador del programa de Alfonso Arús, donde ha permanecido durante 8 años hasta su marcha a la corporación pública. Por el momento ni el espacio de laSexta ni el propio comunicador han comunicado su salida de forma oficial.