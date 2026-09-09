¿Quiénes son los dos invitados que visitan 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 9 de septiembre en RTVE?

Tras sufrir un contratiempo de última hora con la visita de Borja Iglesias, 'La Revuelta' regresa este miércoles con más sorpresas. Si bien David Broncano anunció que recibirían a la estrella de La Roja en su segundo programa de la temporada, fue Carmen Lomana quien terminó acudiendo a la llamada de última hora cuando el futbolista canceló su aparición a causa de una lesión, conectándose durante unos minutos a través de una videollamada al espacio de La 1.

La primera visita de la socialité, que llegó acompañada de destacados errores técnicos, se tradujo en un 9.7% de share y 1.107.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 13.8% de share y 1.523.000 espectadores gracias a la visita del seleccionador nacional Luis de la Fuente. Por su parte, 'First Dates' se conformó con un 6.5% de cuota de pantalla y 734.000 espectadores en Telecinco.

Michelle Jenner y Tanxugueiras, las invitadas de David Broncano de este miércoles en 'La Revuelta'

¿Pero quién será el invitado de 'La Revuelta' este miércoles 9 de septiembre? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Paula Echevarría, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto en Atresplayer, la serie 'A la deriva'. Por su parte, David Broncano recibirá una vez más a Michelle Jenner.

La actriz regresa al programa este miércoles para presentar 'El Nido', la nueva película que protagoniza y que llegará a las salas de cine este mismo viernes 11 de septiembre. En este nuevo thriller psicológico dirigido por Hugo Stuven, que ha contado con la participación de RTVE, la intérprete da vida a una joven que vive junto a su madre en una cabaña aislada en medio del bosque.

Podemos confirmar a esta hora que @MichelleJWeb sí vendrá al programa de hoy. #LaRevuelta pic.twitter.com/bYtzxa6x3M — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 9, 2026

La vieja amiga de 'La Revuelta' desvelará así todos los detalles de esta nueva producción, en la que comparte pantalla junto a Luisa Gavasa en el papel de su madre y el actor Dylan Radley como su hijo. La historia gira alrededor de la obsesión de la protagonista por proteger a sus seres queridos del mundo exterior, con un importante giro en su día a día que llega cuando un desconocido trata entrar en la cabaña.

El broche musical de la noche lo pondrán Tanxugueiras, que regresan al espacio de David Broncano esta semana para interpretar su nueva música en directo desde el Teatro Albéniz, cerrando la noche de entrevistas con una sesión de música en directo como suele ser habitual en el programa de entrevistas de La 1.