Incredulidad ante lo visto en 'Rueda la Letra' y 'Pasapalabra' en el mismo día: la posibilidad de que ocurriera era remota

El pasado lunes 7 de septiembre, Telecinco estrenó 'Rueda la letra', su nueva apuesta para las tardes en sustitución de 'De lunes a viernes'. Sin embargo, el concurso presentado por Carlos Sobera pinchó en su estreno, cosechando un flojo 9,1% de share, mientras que 'Pasapalabra', aunque en diferente horario, sigue imbatible en Antena 3, pese a no tener ya El Rosco.

El objetivo de 'Rueda la letra' es albergar el mítico formato de El Rosco, que ahora lleva por título 'La Rueda'. El concurso se emite de lunes a viernes a las 19:15 horas en Telecinco, es decir, casi una hora antes de que comience 'Pasapalabra' en Antena 3. El programa está dividido en dos partes: la primera tiene como objetivo acumular la mayor cantidad de segundos posibles para la segunda parte del espacio, centrada en 'La Rueda'.

Esta prueba final se desarrolla en un espacio separado del plató principal. Uno de los concursantes esta representado por el color azul y otro por el morado. El bote inicial es de 200.000 euros, a los que se sumarán 6.000 euros si la rueda no se consigue resolver. Quien gane el programa se embolsará 1.200 euros, continuando concursado. Quien lo pierda tendrá que jugar al día siguiente una nueva prueba llamada 'La Oportunidad' en la que se decidirá si sigue en el concurso o si, por el contrario, será un nuevo concursante el que se enfrente al ganador del día anterior. Algo muy similar a 'La Silla Azul' de 'Pasapalabra'.

También las pruebas de 'Rueda la letra' son parecidas en narrativa a las de 'Pasapalabra'. La primera se llama '¡He dicho!'. En ella, los tres participantes de cada mesa tienen una lista de 10 famosos y tienen que asociar cuál de ellos ha dicho una frase histórica. Son 90 segundos y ganan un segundo por cada acierto. Si logran acertar todos, conseguirán arañar cinco segundos para la prueba final.

El segundo juego es similar a la famosa 'Pista Musical' de 'Pasapalabra', aunque aquí la han puesto por título 'Cantando espero'. En ella los concursantes tienen que adivinar el título de una canción que se reproducirá durante 15 segundos. Durante los primeros cinco segundos, el participante que comience podrá adivinar el tema en exclusiva. A partir del sexto segundo, se encenderá el pulsador del rival, quien también podrá participar.

La tercera prueba se llama 'Con dos palabras'. En ella se mostrará un listado de 12 palabras y cada participante tiene que apostar cuántas palabras van a adivinar sus compañeros, teniendo en cuenta las pistas que les darán, en las que podrán utilizar tan solo dos palabras. La cuarta y última prueba lleva por título 'Palabras ocultas' y se juega por equipos y por turnos. Habrá un panel que es una sopa de sílabas y tendrán que adivinar la palabra mediante una definición. Cada acierto se les recompensará con un segundo.

La sorprendente coincidencia ocurrida entre 'Rueda la Letra' y 'Pasapalabra'

El concursante que llegue a la prueba final, 'La Rueda', con más segundos acumulados tendrá más posibilidades de ganar. Al igual que ocurría con 'El Rosco' de 'Pasapalabra'. Eso sí, la gran diferencia con 'El Rosco' es que, en 'La Rueda' el concursante con más segundos tendrá la posibilidad de elegir una de las dos ruedas disponibles aunque, como es lógico, sin conocer su contenido. Para pasar de turno, en lugar de decir "pasapalabra" tienen que pronunciar "paso".

Lo curioso se ha producido este martes, 8 de septiembre, cuando tanto en 'La Rueda' como, una hora después, en 'AlaZ', la nueva prueba final de 'Pasapalabra' tras quedarse sin 'El Rosco', Carlos Sobera y Roberto Leal, respectivamente, han formulado la misma pregunta a los concursantes.

Con la letra 'O' tenían que responder a la siguiente cuestión: "Numero ordinal y partitivo que corresponde a ochenta", ha formulado Carlos Sobera. Lilit en 'La Rueda' ha errado, pues ha contestado "octagésimo". La misma respuesta que ha dado David en 'AlaZ' cuando Roberto Leal le he preguntado: "Que ocupa el lugar número ochenta". La respuesta correcta era "octogésimo", por lo que ninguno de los dos acertaba.

"Mismo día. Misma pregunta. Mismo fallo. Diferentes concursos", se destacaba con asombro en redes ante una sorprendente coincidencia que no deja de viralizarse y que se produjo justo en el día en el que trascendió que Atresmedia e ITV Studios planean demandar a Mediaset al considerar que existen grandes parecidos entre 'Rueda la Letra' y 'Pasapalabra'.