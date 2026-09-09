'Valle Salvaje', avance del capítulo 484 del jueves 10 de septiembre: Victoria y Mercedes se deshacen del cadáver de Dámaso

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Luisa le pide a Alejo tiempo y ser prudentes a la hora de anunciar que han retomado su relación pero él le confiesa que no puede esperar y que no está dispuesto a seguir ocultando lo que siente hacia ella. Tras ello, ambos se reúnen con Rafael para pedirle autorización y que apruebe su relación.

Por su parte, tras revelarle a su padre que Alejo la besó y que está completamente enamorada de él, Manuela le asegura a su padre que si le prohíbe no poder vivir su amor la va a matar de tristeza.

Pepa muestra su extrañeza ante Bárbara por la desaparición de Mercedes y Victoria y que ninguna de las dos haya bajado a desayunar. Mientras, Victoria y Mercedes se despiden amargamente de Dámaso… Pero ¿es este realmente el final?

Rafael le advierte a Rosalía de que la va a llevar de la mano al comedor y que se va a sentar junto a los demás. Paralelamente, don Hernando le recuerda a Rosalía que su hija jamás será una Gálvez de Aguirre y ella le deja claro que sabe muy bien cuál es su lugar.

Francisco y Pepa hablan de la relación de Leonor y Martín y cómo el joven se está negando a ser feliz junto a la doncella. Mientras, Amadeo les intenta hacer ver que no deben entrometerse en los líos de sus amigos.

Manuela le anuncia a Bárbara que ha sido elegida para representar a su familia en una gran fiesta a la que han sido invitados por el conde de Montilla. Y después no duda en proponerla que sea ella quién acuda en su lugar.

Luisa y Alejo en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio insistía en conquistar a Manuela pero ella le frenaba al decirle que él ha cambiado o al menos lo que él espera que puede obtener de ella.

Tras hablar con José Luis sobre sus planes para saldar la deuda con Enriqueta y sus primos, Rafael hablaba con Alejo para saber si está de acuerdo en poner el palacio a nombre de su tía.

Paralelamente, Rafael le dejaba claro a su padre que su decisión de entregar el palacio a su tía no tiene nada que ver con su conflicto por Rosalía aunque le decía que si él lo quiere tomar como una afrenta que lo haga.

Por otro lado, Enriqueta avisaba a Braulio de que tienen que ser hospitalarios con Rosalía para poderse ganar la confianza de Rafael y la de la propia mujer pues nunca saben si la van a poder necesitar para sus ideales.

Martín volvía a tener un cómplice con Leonor en presencia de Pepa, Francisco y Matilde, que no podían ocultar su reacción al ver esta posible nueva relación.

Alejo y Luisa se dejaban llevar por la pasión mientras que Manuela, al ser sorprendida por su padre, decidía confesarle que Alejo la besó. ¿Cómo se tomará el marqués este anuncio?

Por último, Victoria y Mercedes, aliadas por primera vez, afrontaban una peligrosa cruzada para deshacerse del cuerpo de Dámaso.