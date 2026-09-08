Revés para 'Pasapalabra' en plena pugna con 'Rueda la Letra': Javier Alonso se retira y le releva un histórico concursante

'Pasapalabra' ha arrancado este martes con Roberto Leal anunciando una baja inesperada para el concurso. Y es que Javier Alonso ha decidido abandonar el programa de Atresmedia por motivos personales tras 138 programas y haber acumulado en su bote personal 99.600 euros después de haber empatado con David en el programa anterior.

De esta forma, Javier Alonso dice adiós de forma abrupta al concurso de Antena 3 sin haber podido llevarse el ansiado bote y sin haber logrado completar por primera vez en la historia 'AlaZ', la nueva prueba del concurso que tomó el relevo de 'El Rosco' el pasado mes de junio tras la sentencia del Tribunal Supremo que obligó a su cese, al considerar que los derechos pertenecían a la productora holandesa MC&F y no a ITV Studios.

"Hoy no tenemos silla azul porque hubo empate en el último programa, pero es cierto que para arrancar tengo que dar dos noticias. Una buena y una mala. La mala es que nuestro querido Javier nos ha tenido que dejar por motivos personales, no va a poder continuar con nosotros. Así que le mandamos un fortísimo beso, un aplauso grande. He de decir que después de 138 programas haciéndonos muy felices se va con 99.600 euros", ha empezado diciendo Roberto Leal.

"Pero por otro lado tengo una noticia buena y es que vuelve a 'Pasapalabra' uno de los grandes concursantes de esta grandísima familia como es Moisés Laguardia", ha añadido el presentador dando de nuevo la bienvenida al sustituto de Javier Alonso en la silla del programa.

La despedida de David Trigo a Javier Alonso en 'Pasapalabra'

Tras conocer la noticia, David Trigo se ha pronunciado sobre su compañero. "Javier todo este tiempo ha sido el número 1 como concursante, ha dejado el listón muy alto y puede marcharse feliz y satisfecho con lo que ha hecho y como persona ha sido un tipazo. Ha sido el mejor compañero de viaje que he podido tener. Recuerdo los primeros días que yo llegué muy nervioso y él me ayudó en todo. Ha sido una persona generosísima conmigo, muy humilde y con un punto de humor maravilloso. Ha sido un placer conocerlo y para mí es un amigo para siempre y le mando un abrazo muy fuerte", ha sentenciado el concursante.

Para tomar el relevo de Javier Alonso, 'Pasapalabra' ha elegido a otro histórico del concurso como es Moisés Laguardia, quien tiene en su haber el ser el quinto concursante más longevo de la historia del formato con 245 programas a sus espaldas, tan solo superado por Manu Pascual, Orestes Barbero, Rosa Rodríguez y Pablo Díaz. Precisamente, Javier Alonso se despide de 'Pasapalabra' tras haber conseguido el hito de entrar en el 'Club de los 100', el selecto grupo de concursantes que superan las 100 entregas al que se ha sumado también su gran rival, David.

Cabe señalar que la marcha de Javier Alonso y la entrada de Moisés Laguardia no tiene nada que ver con la llegada de 'Rueda la letra' a Telecinco, aunque haya coincidido en el tiempo. Así, el concursante madrileño pidió dejar su plaza en 'Pasapalabra' antes del parón por las vacaciones de verano, por lo que el relevo se ha producido tal y como estaba estipulado previamente. Eso sí, con la salida de Javier Alonso se rompe la lucha entre otra de las parejas más emblemáticas del formato que conduce Roberto Leal. Y es que el madrileño ha competido contra David Trigo durante 108 programas.

¿Quién es Moisés Laguardia, el nuevo sustituto de Javier Alonso en 'Pasapalabra'?

Moisés Laguardia en 'Pasapalabra'

Lejos de apostar por un nuevo concursante, 'Pasapalabra' ha decidido rescatar a otro de sus rostros más históricos para competir con David Trigo y el bote de 1.000.000 de euros. Así, Moisés Laguardia regresa al concurso y se enfrentará por primera vez a 'AlaZ'.

Moisés Laguardia es de Alfaro (La Rioja), es licenciado en economía y trabaja como contable. Además tiene un largo pasado en 'Pasapalabra' pues su primera vez fue en el año 2014 cuando el concurso se emitía en Telecinco con Christian Gálvez como presentador. Aunque en su primera aparición solo aguantó nueve programas. Posteriormente, volvió al programa en el año 2018 tras aparecer en diferentes entregas especiales y se mantuvo durante dos meses llevándose 33.600 euros.

Posteriormente, Moisés volvió a contar con una tercera oportunidad en 'Pasapalabra', esta vez ya en Antena 3 en el año 2023. Tras un año en el concurso, tuvo que decir adiós después de que su rival, Óscar Díaz se llevara el bote de 1.816.000 euros. En su caso, el riojano tuvo que decir adiós tras 245 entregas y con un bote de 160.800 euros en su haber. Ahora, la vida le da una cuarta oportunidad al ocupar la plaza que deja Javier Alonso pudiendo así luchar de nuevo por el bote del concurso.