Javier Alonso marca un hito en 'Pasapalabra' tras lo logrado en su nueva etapa con 'AlaZ': algo solo conquistado por 12 históricos

Javier Alonso vivió este miércoles 15 de julio una emisión muy especial de 'Pasapalabra', pues pudo celebrar junto a Roberto Leal y el público sus 100 programas en el concurso. El rostro habitual de la Silla Azul protagonizó así un emotivo momento al sincerarse sobre cómo el programa le ha ayudado en un momento complicado de su vida, y en una entrevista para la web de Antena 3, el concursante ha repasado sus momentos más destacados en el formato.

"Quería agradecer a todo el equipo del programa en general, desde maquillaje, peluquería, azafatas, producción, cámaras, a todo el mundo y a ti por supuesto, porque sois hacedores de sueños", comenzó señalando el concursante justo después de que Roberto Leal anunciase a la audiencia que el madrileño cumplía este miércoles 100 programas.

Así, el concursante de 'Pasapalabra' terminó sincerándose sobre el importante efecto que el concurso ha tenido en su vida. "Mi vida era un poco gris hasta que vine aquí y desde que estoy aquí soy un faro de luz para mí, así que os estaré siempre agradecido y sois extraordinarios. Os llevaré siempre en el corazón", confesó el televisivo entre aplausos del presentador y el público.

Javier Alonso se emociona al cumplir 100 programas en 'Pasapalabra': "Os llevaré siempre en el corazón"

"Qué bonito Javier, es correspondido. Tengo que decir que es una alegría tenerte aquí, un concursante de este nivel en un duelo con David como está siendo, así que enhorabuena por lo conseguido y por lo que pueda quedar por delante, que esto ninguno lo sabemos", señaló Roberto Leal aplaudiendo el hito del concursante, que se ha convertido en uno de los rostros más conocidos y longevos tras cerrar la etapa de Rosa Rodríguez y Manu Pascual.

De hecho, Javier Alonso se ha convertido en el décimo tercer concursante en sumarse al 'Club de los 100', la lista de participantes que consiguen mantenerse en el formato durante más de cien programas. A la cabeza se sitúa Manuel Pascual con 437 programas seguido de Orestes Barbero, que estuvo en 360 programas en su etapa de Antena 3 y 119 en Telecinco; y Rosa Rodríguez con 307. Completan el top 5 otros dos históricos como Pablo Díaz con 260 programas y Moisés Laguardia con 245 programas.

También aparecen en la lista otros grandes campeones del programa y del bote como Rafa Castaño con 197 programas, Fran González (168), Óscar Díaz (157), Antonio Ruiz (126), Jero Hernández (121 y 120), David Leo García (109) y Jaime Conde (102).

Los secretos de Javier Alonso para seguir en 'Pasapalabra'

Y en una entrevista para la web de Antena 3, el madrileño ha reflexionado sobre lo que supone cruzar esta nueva barrera en su paso por 'Pasapalabra'. "Ha sido inesperado, yo iba partido a partido, no tenía expectativas de nada así que es una alegría haber llegado tan lejos", ha confesado el televisivo, sincerándose también sobre los momentos que han marcado su concurso.

"El momento más triste que he vivido hasta ahora es cuando eliminaron a mi compañero Alejandro, fue un momento bastante duro. El momento más feliz creo que simplemente estar aquí, es una verdadera oportunidad. Entonces cualquier momento que estoy aquí es muy feliz", ha asegurado Javier Alonso, que aún mantiene un estrecho contacto con su antiguo rival. "A día de hoy hablo con él casi a diario, me sigue ayudando con mi preparación, me manda listas de palabras, es un chico 10", ha desvelado.

Sobre su "secreto" para aguantar siempre en la Silla Azul sin fallos, el ahora concursante centenario se ha sincerado."He tenido también un poco de suerte, porque he tenido una preparación en realidad bastante exhaustiva, hay que dedicarle muchas horas y cariño a lo que haces", ha explicado el rostro de Antena 3, también opinando de lleno sobre cómo han encajado la llegada de una nueva prueba final a 'Pasapalabra'.

"Lo hemos vivido como un desafío importante, una cosa nueva a la que te tienes que enfrentar y no estás habituado. Llevas haciendo una mecánica durante bastante tiempo entonces tienes que, en poco tiempo, adaptar la estrategia, el modo de juego... Pero bueno, lo estamos llevando yo creo de la mejor manera", ha asegurado sobre 'AlaZ', la nueva prueba a la que se someten al final de cada emisión tras la retirada de 'El Rosco'.

A su vez, no ha dudado en señalar los "inconvenientes" de este nuevo reto final. "Lo que lo pone más difícil es que la atención está bifurcada. Ahora tienes que estar escuchando a Roberto y a la vez la palabra que te entra en la cabeza tienes que ver que coincida con los espacios que hay en la pantalla donde lo vemos", ha explicado el madrileño.

"La parte mejor es el hecho de poder pedir letra en determinadas ocasiones, en según qué casos te puede ayudar. Por ejemplo si tienes dudas entre dos palabras te puede sacar de una duda",ha terminado señalando el rostro habitual de 'Pasapalabra' sobre la nueva prueba. Así, Javier Alonso se une al club de los centenarios del programa con leyendas como Rafa Castaño, Orestes Barbero, Pablo Díaz, Rosa Rodríguez y Manu Pascual.

"Me gustaría que me recordasen como una buena persona, comprometida con lo que hace, seria cuando tiene que serlo y a ser posible que me consideren un buen concursante", ha finalizado pidiendo Javier Alonso, que tiene un claro objetivo de cara a su nueva etapa en el concurso. "A los próximos 100 les pido seguir como hasta ahora, disfrutando, aguantar todo lo que se pueda con mi compañero, David y a ver si algún día puedo hacerme un 24, que se me está resistiendo, siempre 23", ha señalado entre risas.