Manu Pascual lanza un alto comunicado sobre 'Pasapalabra' y Roberto Leal tras la polémica y el revuelo: "No es mi enemigo"

Manu Pascual protagonizó el pasado martes un inesperado reencuentro con Roberto Leal cambiando el plató de 'Pasapalabra' por el de 'Cara al show' en laSexta. El ex concursante de 'El Rosco' fue una de las sorpresas que Marc Giró tenía preparadas junto a Moisés Laguardia para la visita del presentador a su espacio. Y tras el revuelo generado en redes al compartir este reencuentro en su perfil de Instagram, el joven ha emitido un alto comunicado con el fin de "superar" las polémicas de su concurso que finalizó hace meses.

"Me paso por aquí en primer lugar para agradecer el apoyo que estoy recibiendo. Los comentarios positivos y las interacciones con seguidores están siendo muy gratificantes. Me alegra saber que disfrutáis del contenido tanto como yo, ese es el objetivo de mi perfil. Gracias, porque ya somos más de 20.000 personas", ha comenzado destacando el madrileño, que abrió su perfil en la plataforma hace poco más de dos meses.

Manu Pascual se planta ante los últimos comentarios en su publicación: "Roberto Leal es mi amigo y 'Pasapalabra' no es mi enemigo"

Así, no ha evitado referirse a la oleada de comentarios que invadieron su publicación junto a Roberto Leal recordando la victoria de Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra', la polémica que suscitó y su eliminación del concurso. "También me veo en la necesidad de aclarar un par de puntos debido al revuelo de mi último post", ha aclarado entonces en sus historias de Instagram haciendo referencia a la imagen que ha compartido junto al presentador en 'Cara al show'.

"Roberto Leal es mi amigo", ha sentenciado el joven y antiguo rival de Rosa Rodríguez. "Pasapalabra' no es mi enemigo", insistía el madrileño negando cualquier tipo de mal recuerdo o rencor al espacio de Antena 3, que atraviesa otro revés después de que Mediaset haya tomado acciones legales con el respaldo de la compañía holandesa MC&F para tumbar su nueva prueba 'AlaZ' por las similitudes con 'El Rosco'.

Comunicado de Manu Pascual en Instagram

Finalmente, Manu Pascual ha querido lanzar un mensaje a los seguidores más apasionados del formato, con una clara petición que no deja lugar a la interpretación, en busca de no generar más revuelo. "La vida avanza, me gustaría que dejásemos atrás las polémicas sobre el programa, ya está superado", ha terminado pidiendo el ex concursante de 'Pasapalabra' en su último comunicado.