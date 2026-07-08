Marc Giró despide temporada de 'Cara al Show': "Debo parar y reflexionar sobre si tengo que continuar al frente de este programa"

Marc Giró ha arrancado la última entrega de la temporada de 'Cara al show' con un incendiario monólogo cargado de dardos a Alberto Núñez Feijóo y la derecha española. Así, el presentador ha hecho uso de su habitual humor ácido para despedir su primer curso en laSexta por todo lo alto con un programa marcado por las entrevistas a Roberto Leal, Quim Gutiérrez y Joan Pradells que ha terminado con un pronunciamiento directo sobre su futuro en Atresmedia.

"Pedro Sánchez ha anunciado que tiene la intención de agotar la legislatura y volver a presentarse para presidir el Gobierno de España en 2027... Pedro, Pedro, Pedro, eres insaciable", ha comenzado bromeando el conductor de 'Cara al show' antes de dirigirse de lleno a la derecha española con tono sarcástico para analizar su "desesperación" por volver a ganar las elecciones.

Marc Giró firma su último monólogo de la temporada en 'Cara al show' con un mensaje dirigido a Alberto Núñez Feijóo

"Bueno, los conservadores... Y digo conservadores por decirlo fino a estas horas, están haciendo todo lo que pueden para derrocarlo y además con muchísimo tesón. Pero no está sirviendo absolutamente para nada, porque el tío aguanta", ha subrayado Marc Giró entre risas del público. "Además, hacen el ridículo todos estos, porque algunos antisanchistas se pavonean diciendo que son fachas pero luego no tienen los suficientes cojones para montar un buen golpe de estado a la manera franquista", ha insistido.

#CaraAlShow @sanchezcastejon, eres insaciable 🫠



Y sí, conservadores (por decirlo fino), en el "idioma de las girls" Marc Giró os está llamando NENAZAS pic.twitter.com/lHEVlznL8l — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) July 7, 2026

"¡Aquello sí que eran fachas! No ahora que sois todas unas nenazas que a lo máximo que aspiráis es a cerrar cuatro chiringuitos de feministas y mariquitas", añadía con sorna el rostro de laSexta antes de ofrecer su más sincero consejo. "Yo te digo una cosa, como soy buenísima persona y además soy de izquierdas, por lo que cualquier sufrimiento humano me atañe... Voy a explicarle a la derecha de este país qué podría hacer para ganar las elecciones e instalarse, descartada siempre la tan apetecible opción del golpe de estado, el Moncloa", ha resuelto.

Así, no ha dudado en dirigirse directamente al líder de la oposición con un listado directo de requisitos para gobernar. "Lo voy a hacer con una carta abierta al jefe de la oposición Alberto Núñez Feijóo", ha anunciado Marc Giró ante la cámara. "Si quieres llegar a ser presidente de este nuestro país lo primero que tienes que te recomiendo es que reces a todos las santas y santos... Cerdán, a tu alcance para que Begoña Gómez no sea culpable ni mucho menos vaya a prisión tras ser acusada de no sabemos exactamente qué", ha bromeado.

"Porque si eso pasara, vais a asistir a la creación de una mártir y saldrán votantes de izquierda de debajo de las piedras, hordas de votantes de izquierdas por todas partes", ha insistido el conductor de 'Cara al show' entre dardos y risas del público. "El votante de izquierdas, a diferencia del derechas, es muy tiquismiquis. Se cree un ser de luz y tiende a la mística, por eso es que le encanta Rosalía y ha llorado viendo al Papa. ¡Cómo le gusta al votante de izquierda una diva con túnica!", añadía el comunicador.

"Otra cosa que deberías hacer es aprender a hablar... Aprender a hablar catalán. Lo sé, sé que en tu partido vais justos en memoria histórica. Pero la historia reciente de España nos enseña que para volver a gobernar este país hay que engañar a los catalanes", le ha sugerido Marc Giró al líder del Partido Popular. "O sea, prometiéndoles el oro y el moro. Digo moro porque hablando contigo me siento muy cómodo y me puedo pasar por el forro de los cojones el lenguaje políticamente correcto", ha aseverado con sorna.

"A los catalanes hay que engañarles hablándoles en perfecto catalán, sino no van a tragar. Y luego te apunto una medida populista, que esto siempre funciona, uno de vuestros clásicos además: promete que bajarán los impuestos", insistía Marc Giró, alargando la lista de requisitos dirigida a Feijóo. "Pero se los tienes que bajar a la clase trabajadora ¿Te suena? Sí hombre, los asalariados, los autónomos, los falsos autónomos, los funcionarios, los pensionistas... Hay que bajarles los impuestos para que su dinero sirva para algo, como por ejemplo pagar el alquiler", ha advertido el presentador.

"En contrapartida, y aquí viene la medida estrella que te propongo para ganar las elecciones: Hay que subir los impuestos estratosféricamente a todas aquellas personas que no trabajan, porque ni tú ni yo, ni mucho menos tus socios queremos una España de vagos", sugería entonces el conductor del espacio de laSexta. "No queremos un país lleno de holgazanes y de gente que parece que vive del aire, que hace uso del sistema de bienestar que sostenemos entre todos. Efectivamente, hay que subir los impuestos, y mucho, a todos aquellos zánganos que tienen casas, patrimonio, criptomonedas, todas esas mierdas", ha subrayado con sorna.

Pero Marc Giró no se ha quedado ahí en su mofa disfrazada de consejo. "Hay que crujir a todos los rentistas y especuladores, que están tirados a la bartola mientras el dinero trabaja por ellos. ¡Venga Alberto, anímate!", ha insistido de nuevo el presentador. "Por último, Albert, efectivamente yo estoy contigo en eso. Hay que tirar de ingeniería electora, está clarísimo. Hay que alterar el censo electoral, para llegar a gobernar hay que privar del voto, por supuesto", ha comentado con sarcasmo.

"A los descendientes de españoles que tuvieron que inmigrar por razones políticas, suprimir el voto por correo y hay que dejar fuera del censo a los que tengan antecedentes penales, a los menores de 25, a la gente que no tributa, a los que tributen dentro, a todas las mujeres...", añadía degenerando en una lista sin fin que ha terminado con un mensaje cargado de sorna.

"Así sucesivamente hasta que aquí no pueda votar ni quisqui excepto tú, entonces te aseguro que conseguirás ganar las elecciones por mayoría absoluta", ha terminado subrayando Marc Giró entre aplausos antes de recibir a Roberto Leal, el primer invitado de la última entrega de 'Cara al show' en laSexta. Más tarde, ha llegado el turno de Quim Gutiérrez, y finalmente Joan Pradells ha sido el encargado de cerrar la noche.

No ha sido hasta la recta final de la emisión cuando Marc Giró se ha pronunciado sobre su futuro en laSexta con un mensaje de despedida en el que ha hecho balance sobre su llegada a Atresmedia. "Hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirme quisiera compartir una últia reflexión solo con ustedes", ha anunciado el presentador mientras el plató quedaba completamente vacío, despojándose de la banda, los colaboradores y el público.

"Debo parar y reflexionar si debo continuar al frente de este programa"

"Según los expertos en televisión, las dolencias de este programa que hoy acaba han sido que repito muchas veces que soy de izquierdas, que repito demasiado que soy mariquita y que se me nota mucho que soy catalán, un tres en uno", ha comentado con sorna. "Me aconsejan que no lo diga y que no se me note tanto para llegar a un público más generalista, ya que de esta manera expulsaría a todos aquellos espectadores que lo que buscan es, evasión, equidistancia, fantasía...", ha añadido.

Y aquí termina el último #CaraAlShow con Marc Giró.



Expertos, audiencia y haters, ¿mereció la pena todo esto o se nos HA CAÍDO UN MITO? 🤔 pic.twitter.com/ikb6yAqwe6 — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) July 7, 2026

"Pero claro... ¿Quién se creen que soy para ofrecer eso? ¿Paz Padilla? Otra cosa que me tiene... es por qué esto no se lo piden a otros presentadores con discursos de derechas. Igual no se lo piden porque ellos no dicen abiertamente que son de derechas, igual que no tienen que decir que son heterosexuales. Por tanto, no les habrán oído decir nunca ni una cosa, ni la otra. Qué cómodo", ha denunciado.

"Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es... ¿Merece la pena todo esto? Sinceramente no lo sé, necesito parar y reflexionar. Necesito parar y reflexionar si debo continuar al frente de este programa o renunciar a tan alto honor", ha continuado Marc Giró con sorna.

"Debo meditar si vuelvo más generalista y moderado a base de monólogos sobre mi suegra y el gimnasio. De modo que cuando me entrevisten, en el titular en lugar de poner 'soy de izquierdas y antifascista' ponga aquello que dicen algunos cómicos de 'solo busco hacer reír'. Lo pensaré, lo pensaré.... Buenas noches y feliz verano", ha terminado señalando el presentador antes de caer empujado por la mascota del programa.