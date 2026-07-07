'Sueños de Libertad', avance capítulo 599 del miércoles 8 de julio: La decisión de Pablo sobre Marisol y el giro de Gabriel con Begoña

'Sueños de libertad' vive un gran vuelco en sus tramas con la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción de la fábrica en Toledo tras la muerte de su padre con lo que eso supone para el futuro de los De La Reina y de todos los trabajadores.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel cita a Don Agustín para invitarle a la fiesta de la cantina y aprovecha para exigirle que defienda a Begoña de todos los rumores sobre su relación con Eduardo en su próxima homilía y no duda en amenazarle con convencer a los franceses del cierre de la parroquia si no acata su petición. Y finalmente el párroco defiende el honor de Begoña.

Marta teme estar perdiendo a Fina y comparte con su tía Digna las inseguridades que tiene en su relación y le muestra su miedo a estar perdiendo al amor de su vida por su actitud con ella. Justo entonces, Fina le llama para invitarla a su casa y poder aclarar las cosas. Mientras, Begoña acude a la tienda y descubre por sorpresa que Valentina y Andrés han roto su relación.

En la cantina, Nieves previene a Mabel para que no se acueste con Salva por los peligros que eso conlleva siendo tan joven. Paralelamente, Nieves le pide a Pablo mantener en secreto el embarazo de Marisol y que sus hijos no sepan nada por ahora. Mientras, él toma una decisión definitiva sobre Marisol y le deja claro que quiere seguir con su matrimonio y que lo mejor para todos es que la muchacha se marche de Toledo.

Tras ver que los problemas de Paula se acrecientan, Miguel toma medidas urgentes y decide hablar con Tasio para pedirle que cambie de puesto a la joven porque no es seguro para ella y sus problemas de salud. Después de que Claudia le pida una cita, el doctor accede a verse de nuevo con la dependienta.

Después de comprobar cómo Gabriel ha tratado de defender el honor de su esposa, Beatriz siente cielos y monta en cólera contra él. Pero el abogado le deja claro que hará lo que sea por proteger a su familia y harto de sus reproches no duda en recordarle cuál es el lugar que ocupa.

Nieves y Pablo Salazar en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves insistía a Pablo con hacer una escapada a la playa, mientras él no podía parar de pensar en el anuncio que le hizo Mabel. Por su parte, Eduardo compartía con Manuela sus dudas sobre si revelarle a Roque que él es su verdadero padre, ahora que ha muerto su hermano Federico.

Digna les contaba a Damián y Tasio la fiesta que preparan para los trabajadores en la cantina y trataba de convencer al patriarca de que acuda a la celebración, pero él no está por la labor. Precisamente, Salva empezaba a sentir que el encargo de preparar la fiesta le viene grande y Mabel no duda en apoyarlo.

Begoña hablaba con Eduardo para poner distancia con él y romper su amistad para evitar más rumores, y después se plantaba con Gabriel y ambos acordaban seguir con el paripé de su matrimonio de puertas para afuera. Por otro lado, Miguel le daba una mala noticia a Paula al revelarle que sus problemas respiratorios tienen que ver con los productos químicos de la fábrica y que no puede seguir trabajando allí. Pero ella no está por la labor pues no puede renunciar a su trabajo.

Fina le confesaba a Claudia que la relación con Marta no termina de ir bien y que la De La Reina no encaja todos los cambios que ha experimentado en su vida. Y Marta metía la pata con Fina al presentarse a su casa sin consultarlo previamente con ella y optaba por marcharse para evitar problemas.

Pablo le daba una respuesta a Marisol, que le deja claro que va a seguir con el embarazo e insiste con formar una familia junto a él proponiéndole iniciar una nueva vida lejos de Toledo. Pero él le dejaba claro que su única familia son Nieves y sus hijos y se comprometía a que no les falta nada ni a ella ni a su hijo. Después, Pablo decidía sincerarse con su mujer y le revelaba que Marisol está embarazada dejándole destrozada.