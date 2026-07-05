'Sueños de libertad' atraviesa un gran vuelco en sus tramas con la decisión de Hugo Brossard de mantener la producción de la fábrica en Toledo tras la muerte de su padre dando así un giro al futuro de los De La Reina.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Mabel le agradece a sus padres la complicidad con la que trataron a Salva en la comida y le muestra a su padre su felicidad por su cambio de actitud. Mientras, Begoña sigue con preocupación por el estado de Julia tras los rumores sobre su relación con Eduardo.

Tasio acude al dispensario y le confiesa a Miguel sus problemas para conciliar el sueño y el doctor le aconseja que acuda a un psiquiatra. Tras encontrarse con Paula, Tasio le deja claro que es mejor que no les vean juntos. Precisamente, la operaria también visita al doctor tras empezar a notar problemas respiratorios.

Pablo Salazar anuncia a Gabriel que Hugo Brossard ha decidido seguir confiando en él como director financiero y que no habrá ningún despido. Para celebrar la noticia de que la fábrica seguirá abierta, Digna propone hacer una fiesta con los trabajadores y Pablo ofrece realizarla en la cantina.

Claudia le pide a Marta que contrate a una nueva dependienta para la tienda porque no dan a basto. Por otro lado, Claudia se confiesa con Valentina sobre sus sentimientos hacia Miguel y decide pedirle otra cita al doctor.

Begoña comparte con Damián lo sucedido con Julia ante los rumores de su relación con Eduardo. Por su parte, el chófer habla con su jefe para presentar su dimisión pero él lo rechaza para evitar más habladurías. Finalmente, una visita inesperada amenaza la recién conseguida estabilidad de los Salazar cuando Mabel reaparece y le cuenta a pablo que está embarazada.

Beatriz, Begoña y Julia en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia hablaba con Paula tras saber por Tasio que le contó todo sobre su pasado y no dudaba en ponerle límites a la operaria. Y es que aunque le daba compasión su situación, no podía olvidarse de lo que pasó entre ella y el marido de su amiga Carmen. Por ello, le dejaba claro que jamás serán amigas.

Mabel decidía acudir finalmente a la comida familiar de los Salazar pese a su enfrentamiento con su padre por lo que piensa de Salva. Y lo hacía junto al cantinero. Lo que nadie esperaba es que finalmente Pablo iba a aprovechar la velada para limar asperezas con el novio de su hija.

En mitad de todos los rumores sobre su relación con Begoña, Eduardo recibía la peor de las noticias por boca de Damián: su hermano Federico ha fallecido. Mientras Félix Cifuentes se despedía de Gabriel y de Cloe tras ser cesado por Hugo Brossard como abogado de la compañía.

Mabel no dudaba en hablar con Claudia para expresarle los sentimientos que tiene su hermano hacia ella. Sin embargo, la dependienta no tiene muy claro lo que siente hacia el doctor.

Y las habladurías sobre Begoña y Eduardo no cesan y terminaban pasando factura a Julia. La joven acababa peleándose con un compañero de clase para salir en defensa de su madre.