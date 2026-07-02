Iker Jiménez y Carmen Porter se despiden de 'Horizonte' y dejan el programa en manos de otros presentadores por sus vacaciones

Son días de despedidas. Y es que con la llegada del mes de julio son muchos los presentadores que dejan sus puestos como titulares para tomarse un descanso por vacaciones. Y eso fue lo que hicieron Iker Jiménez y Carmen Porter al despedirse este miércoles en 'Horizonte' hasta su regreso en septiembre.

Una despedida que llega además coincidiendo con un parón en la emisión de 'Horizonte' este jueves. Y es que con motivo del partido de dieciseisavos entre España y Austria, Cuatro ha optado por no ofrecer el programa de actualidad ni en access ni en prime time. En su lugar, la cadena de Mediaset emitirá este jueves una reposición de 'Viajeros Cuatro' a las 21:35 horas y después en prime time El Blockbuster con la película 'Seduciendo a un extraño'.

No obstante, pese a que Iker Jiménez y Carmen Porter se marchan ya de vacaciones, 'Horizonte' continuará al menos una semana más en emisión con otros presentadores. Así, lo anunciaron los propios presentadores. "Mañana no hay programa porque juega España y a partir de la próxima semana estará nuestro equipo B", comentaban. "Estarán Bea y Paco", explicaba Carmen Porter confirmando así que Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero tomarán su relevo como ya hicieron en Semana Santa.

Era al final del programa cuando los presentadores se despedían de la audiencia hasta la próxima temporada. "La semana que viene estarán informando en esta cadena, a las 21:40 horas, se quedan nuestros compañeros. Gracias a todos por esta buena época que nos habéis dado en este 'Horizonte' diario y las que nos daréis si dios quiere cuando volvamos en septiembre", empezaba diciendo Carmen Porter.

"Este señor y yo nos vamos a descansar unos días, así que se queda nuestro equipo que seguro que lo hace muchísimo mejor que nosotros", añadía. "Hombre tampoco tanto", le replicaba Iker. "Dales ánimo que ya que se quedan una semana más...", defendía su mujer. "Y a ustedes que son los importantes, que siempre nos han apoyado y siempre han estado ahí, gracias de corazón y nos vemos a la vuelta en septiembre en 'Horizonte'", concluía la presentadora.

De esta manera, 'Horizonte' amplía una semana más su emisión en el access diario de Cuatro aprovechando que dos de sus rivales, 'El Hormiguero' de Pablo Motos y 'El Intermedio' de El Gran Wyoming ya se marchan de vacaciones, para tratar de conquistar a la audiencia. Con ello, el programa de Mediaset sigue los pasos de 'La Revuelta', que también se mantendrá la próxima semana en emisión.

Así queda la programación de este jueves 2 de julio en Cuatro: