Mariló Montero genera lío con su crítica al "activismo" de RTVE tras defender a la Telemadrid de Antonio Naranjo: "Ahí no se miente"

Mariló Montero continúa con su cruzada contra Televisión Española a pocas semanas de que se cumpla 1 año de su sonado enfrentamiento con David Broncano en 'La Revuelta'. Al igual que durante su polémica visita al humorista durante el inicio de la temporada pasada, la periodista ha vuelto a cargar con dureza contra la corporación pública y sus supuesto sesgo ideológico en una reciente entrevista, defendiendo la libertad que siente cuando trabaja en Telemadrid.

"Sobre los chiringuitos, querría hablar de las televisiones públicas porque lo de Televisión Española ha llegado un extremo que llega hasta la hilaridad", ha comenzado destacando la que resultó ganadora de su edición de 'MasterChef Celebrity' en una reciente entrevista para El Mundo, en la que no ha dudado en enumerar todos los "problemas" que ve en la actual cadena pública.

"Hay demasiados chiringuitos en el asfalto, necesitamos una reforma constitucional porque ese consenso bien intencionado de la Transición ha dejado rendijas que ya son cicatrices", ha continuado explicando Mariló Montero sin cortarse en sus críticas contra la nueva etapa de la corporación capitaneada por José Pablo López.

Mariló Montero arremete contra TVE: "Trabajar en la pública vale la pena cuando la modernizas"

"Hay demasiados chiringuitos en este país, desde instituciones de pueblo ideologizadas hasta algunos nacionales. No hablo de los chiringuitos de Vox, que yo no soy de Vox por mucho que lleve un abanico de encaje y la bandera de España entre los dientes. A mí que nadie me confunda con alguien de Vox", ha insistido la comunicadora.

A su vez, ha querido desvirtuar el compromiso de la corporación con ciertas causas señalándolo como una muestra de imparcialidad o falta de neutralidad a la hora de tratar la información. "Yo creo que el activismo que hay en Televisión Española no lo hay en ninguna otra. Yo estoy en Telemadrid con Antonio Naranjo y la diferencia es que ahí no se miente, que es lo grave", ha asegurado Mariló Montero.

"Trabajar en la pública merece la pena cuando la modernizas, pero no cuando se ha convertido en lo que hoy es TVE", terminaba señalando la presentadora, que ya durante su visita a David Broncano llegó a criticar el plantel de "presentadores de izquierdas" que marcaba la programación de La 1, asegurando que 'La Revuelta' había sido "un encargo de Sánchez" y dando la razón a Ana Rosa Quintana en sus críticas al fichaje del humorista.