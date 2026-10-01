HBO Max encarga a Los Javis su próxima ficción tras el éxito de 'La bola negra', con la participación de Carles Porta

En pleno fenómeno por el estreno de 'La bola negra' en los cines, Los Javis siguen sumando nuevos proyectos con su productora Suma Content. A 'Crimen de España' y 'Las vecinas', las nuevas series de Atresplayer, se suma ahora la producción de una nueva ficción original para HBO Max.

Así, la plataforma ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de su nueva serie original que contará con los galardonados guionistas Fran Araújo y Eduard Sola como creadores de la misma. La producción correrá a cargo de Suma Content y contará con la participación de Carles Porta y Luminol Media.

Se trata de una nueva serie dramática original que está libremente inspirada en la historia de Tor, una remota comunidad de montaña donde ocurrieron una serie de trágicos acontecimientos que permanecen sin resolver hasta nuestros días. Un suceso sobre el que versó la serie documental 'Tor' para La Sexta así como un capítulo de 'Crims' en TV3.

Combinando misterio, suspense y drama humano, el proyecto de HBO Max producido por Los Javis revisitará los hechos y leyendas que rodean un caso que continúa fascinando a España. La serie está escrita por los ganadores del premio Goya Fran Araújo ('Un año, una noche', 'Anatomía de un instante', recién nominada al premio Emmy Internacional) y Eduard Sola ('Casa en llamas', 'Querer').

Los guionistas de 'Anatomía de un instante' y 'Querer', creadores de la nueva serie de HBO Max

Fran Araujo y Eduard Sola, creadores de la serie basada en los sucesos de Tor para HBO Max

"Tor es mucho más que un crimen. Mucho más que 2.300 hectáreas de bosque. Tor es un universo en sí mismo, extraordinariamente rico en personajes y paisajes. Un lugar de paso entre dos países, moldeado por acontecimientos históricos que han dejado huella tanto en el territorio como en las pocas personas que lo habitan. Un lugar impregnado de una magia ancestral", explican Araújo y Sola. "Como guionistas, es un privilegio partir de un mundo tan fértil para contar historias y, más aún, hacerlo junto a Javier Calvo y Javier Ambrossi, dos de las mentes creativas más estimulantes de este país. Afrontamos este reto profundamente agradecidos a HBO Max por su confianza y con muchas ganas de adentrarnos en una montaña que sabemos que atrapa a todo aquel que se aventura en ella", añaden.

Por su parte, Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadores del premio a Mejor Dirección en el Festival de Cannes 2026 por 'La bola negra', se muestran entusiasmados ante este nuevo proyecto como productores. "Nos hace muchísima ilusión abrir este nuevo capítulo en Suma Content y sentimos que esta serie puede convertirse en una de las producciones más emblemáticas de la compañía por su ambición y envergadura. Trabajar con Fran Araújo y Eduard Sola, dos de los grandes creadores y guionistas de nuestro país, es un privilegio", aseveran.

El misterio que rodea la montaña de Tor siempre nos ha fascinado y creemos que tenemos entre manos una historia con un enorme potencial poético y de entretenimiento. Queremos crear algo que no hayamos visto antes: una serie en la que la naturaleza, los paisajes y los espacios sean protagonistas por derecho propio, sin perder nunca la voz de sus personajes a lo largo de varias décadas, dentro de una narrativa adictiva. Estamos profundamente agradecidos a HBO Max por confiar en este proyecto", concluyen los creadores de 'La bola negra'.

"Este proyecto reúne a algunas de las voces creativas más apasionantes que trabajan actualmente en España. Fran Araújo y Eduard Sola poseen una capacidad excepcional para construir historias ricas y centradas en los personajes, mientras que Javier Calvo y Javier Ambrossi continúan ampliando los límites de la ficción con su visión singular y su ambición creativa. Inspirada en el extraordinario universo de Tor, esta serie reúne todos los elementos de un gran drama de HBO, y nos sentimos orgullosos de apoyar a estos creadores para hacerla realidad", confiesa por su parte Guillermo Farré, responsable de Producción Original Local de HBO Max en España.