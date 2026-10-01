Los Javis destapan su vínculo con Belén Esteban y reabren un debate de los historiadores sobre Lorca ante 'La Bola Negra'

Los Javis han acudido a 'Cara al show' este miércoles tras el aplaudido estreno de 'La bola negra' en cines, que continúa arrasando en las salas de cine y en la crítica. Javier Ambrossi y Javier Calvo se han encontrado con Marc Giró para repasar todos los detalles tras el film candidato a la próxima edición de los Oscars que ha acaparado la conversación pública durante la última semana y que da vida a una obra inacabada de Federico García Lorca combinada con una obra de teatro.

"Tuvimos un periplo con Madonna porque fuimos hasta a su casa y todo pero pensábamos que se había olvidado de nosotros", ha confesado Javier Ambrossi nada más arrancar la entrevista sobre sus posibles proyectos con otras estrellas. "Hemos vuelto a retomar contacto", ha asegurado su compañero antes de que desvelasen la otra llamada que han recibido recientemente. "Belén Esteban llamó ayer, quería algo pero no se puede contar", se ha limitado a señalar con cierto secretismo. "A mí si me llama Belén Esteban mientras estoy hablando con Madonna le digo: 'Perdona, Madonna, que me está llamando Belén Esteban' y cuelgo", ha reaccionado Marc Giró.

Los Javis reflexionan sobre el éxito de 'La bola negra': "Vas al cine a sentir cosas, a salir diferente"

Y si bien Los Javis se han declarado abiertamente "belenistas" sin comentar cómo van a cruzar sus caminos con la de Paracuellos, el dúo de directores ha lanzado su síntesis personal de 'La bola negra'. "Es una peli muy entretenida de amor, de guerra, misterio, que mezcla muchísimos géneros y mezcla la vida de tres hombres que van entrelazándose con un misterio en común. Va sobre la herencia, la familia y sobre lo importante que es ver que el otro existe", ha explicado Ambrossi.

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Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre la minimización de la orientación sexual de Federico García Lorcahttps://t.co/on3SzvUhRk pic.twitter.com/1H59Fdh7bu — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) September 30, 2026

"Es muy emocionante, vas al cine a sentir cosas, a salir diferente, habiendo vivido una experiencia y un viaje emocional en el cine", ha añadido Javier Calvo mientras el conductor de 'Cara al show' aportaba su lectura personal. "Es verdad que te capta la atención, me parece ambiciosa en el mejor de los sentidos, te mete dentro, lloras, ríes... Y me parece una película extraordinaria y muy importante en el momento actual, muy necesaria", ha sentenciado Marc Giró.

Así, Javier Calvo no ha dudado tampoco en reabrir el debate sobre sí históricamente se ha tratado de ocultar la sexualidad de Lorca. "Hubo gente que dijo que era una barbaridad, que a Lorca nunca se le había negado su orientación sexual, su identidad afectiva... Pero la prueba más clara de ello es que cuando se publicaron Los sonetos del amor oscuro, de contenido claramente gay, quitaron "oscuro" para eliminar todo lo gay y se publico como sonetos del amor de una forma mucho más aséptica", ha señalado refiriéndose a la publicación de la década de los 80.

"Por lo tanto, sí que se ha intentado qué no se hablase de ello", ha insistido la mitad de Los Javis. "Hay muchos historiadores que explican la cantidad de motivos que sumaron esto, pero sobre todo me doy cuenta de que intentar buscarle una razón parece que le da sentido a su asesinato. Más allá de qué causas llevaron a eso, la razón fue la intolerancia de los asesinos", ha señalado entonces Ambrossi.

"El fascismo siempre tiene excusas para perseguir, atropellar, asesinar...", ha subrayado entonces Marc Giró. "Todavía sigue el debate, es como vamos a hacer un debate de cuáles son las causas para no acabar reconociendo algo que duele mucho, que es que se asesinó al poeta más importante de nuestra literatura", terminaba advirtiendo Javier Ambrossi entre aplausos del público.