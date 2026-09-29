'Cara al Show' con Marc Giró se reactiva con Los Javis como invitados en pleno boom de 'La Bola Negra', con pulla a Ana Rosa

Si bien cada semana Marc Giró hace público su plantel de invitados con el habitual vídeo bailando en el ascensor de 'Cara al show', las estrellas que acuden este miércoles, 30 de septiembre al programa de La Sexta han merecido un vídeo acorde con su estatus internacional. El presentador ha celebrado junto a su equipo la visita de Los Javis como si se tratase de una nominación a los Oscars, lanzando un inesperado dardo a Ana Rosa Quintana.

Reunido junto a su equipo y aparentemente nervioso con todos los presentes mirando al teléfono móvil, el vídeo arranca con el presentador nervioso por conocer cuál será el espacio que entrevistará a los cineastas que están causando furor a escala internacional tras el éxito de 'La bola negra' tanto en la crítica como en taquilla. "El programa de televisión que entrevistará a los representantes de España en la 99 edición de los premios Oscars en el apartado de mejor película internacional es... 'Cara al show", anuncian en el vídeo.

Marc Giró celebra la visita de Los Javis a 'Cara al show' esta semana

Y entre gritos de felicidad y celebración, como cuando un actor o director celebra su nominación a los icónicos premios, Marc Giró se detiene en seco al escuchar un importante apunte: "Un programa no producido por Ana Rosa Quintana", aclara la voz del vídeo lanzando un inesperado dardo a la presentadora de Telecinco. Es entonces cuando el presentador de La Sexta comienza a entrar en pánico.

😨 PERO CÓMO⁉️

¿Todo el júbilo y la algarabía de tener este MIÉRCOLES 30 de septiembre a Javier Calvo y Javier Ambrossi hablándonos de esa maravilla que es La bola negra se va al garete porque no sabemos quién paga todo ESTO?



Si ni Ana Rosa ni Marc Giró pagan los sobres con… https://t.co/KqY98cMRxj pic.twitter.com/xhZIJIegxb — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) September 28, 2026

"¿Pero cómo que este programa no lo ha producido Ana Rosa Quintana? ¿Quién coño lo produce si no? De verdad, ¿Quién está pasando las nóminas?", comienza a preguntar el comunicador cada vez más alterado, haciendo referencia al reciente señalamiento de Jorge Javier Vázquez a Unicorn Content por hacerse con gran parte de la parrilla de Telecinco, ocupando toda la franja matinal y parte de la sobremesa actualmente con formatos producidos por ella.

"¿Pero cómo puede ser esto? Somos el único programa que no produce Ana Rosa Quintana... ¡Qué desastre, qué desastre!", ironiza Marc Giró entre música de tensión, tildando su situación de "fracaso total". "Yo no sé quién está pagando esto", añade una de sus compañeras de fondo, perdiendo también la paciencia hacia el final del vídeo.

Así, el dúo de cineastas acudirá a 'Cara al show' este miércoles 30 de septiembre para reflexionar sobre el éxito internacional del film, basado en la obra incompleta de Federico García Lorca y la obra de teatro 'La piedra oscura'. Se trata de la primera parada en televisión de Los Javis tras el estreno de la película en cines el pasado viernes 25.

La visita de Maruja Torres y el regreso de Nacho Duato, este miércoles en 'Cara al show'

Pero más allá de la visita de Los Javis y de hablar del éxito de 'La bola negra', 'Cara al show' contará este miércoles también con otra invitada de lujo. La periodista Maruja Torres se sentará con Marc Giró para hablar de su nuevo libro 'Cuanta más gente me jode, más buenos recuerdos tengo' y hará un repaso a los temas más candentes de la actualidad y compartirá las aventuras que la acompañan a sus ochenta y tres años.

Por si fuera poco, para completar la noche, el bailarín Nacho Duato regresará como colaborador a 'Cara al show' con su irreverente sección para hablar sobre su relación con Miguel Bosé y analizar las polémicas declaraciones que llevó a cabo sobre Rosalía.