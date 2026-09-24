Marc Giró anuncia acciones legales en La Sexta y denuncia las amenazas de muerte que le han enviado a raíz de sus monólogos

La Sexta ha emitido este miércoles, 23 de septiembre la tercera entrega de la segunda temporada de 'Cara al show'. Como viene siendo habitual, Marc Giró ha arrancado con su ya clásico monólogo aunque, en esta ocasión, no ha hecho gala de su ironía sino más bien todo lo contrario.

El comunicador catalán se puso serio para anunciar que ha decidido emprender acciones legales contra un usuario de redes sociales que le había amenazado de muerte. Este fue el punto de partida para hablar de los delitos de odio, por desgracia tan frecuentes en nuestra sociedad. La entrega comenzó con la sección 'Hate Oír', en la que el presentador mostró tres publicaciones donde se le atacaba gravemente tras sus dos últimos monólogos sobre la crisis en Ceuta.

"A raíz de mis dos últimos monólogos sobre la crisis humanitaria en Ceuta hemos recibido mucho odio en las redes", empezó diciendo Marc Giró, antes de enseñar algunos de los mensajes que ha recibido, como el firmado por @BECAES_, quien ponía lo siguiente: "Vamos a disfrutar cuando los hijos de puta sin talento ni puta gracia como Marc Giró vuelvan a vivir en las alcantarillas de las que nunca tuvieron que salir. Hay que estar mal de la cabeza para escribir semejante mierda. ¡No habéis visto nada!".

Tras leer este tuit, el presentador se remangó para contestarle como es debido: "Hay que estar mal de la cabeza para escribir semejante mierda. ¡No habéis visto nada! Me encanta cuando los tuits se contestan solos". A continuación leyó un segundo mensaje de @mejias5662 que decía así: "Aprovecha come almohadas que te queda poco". Mientras bromeaba haciendo como que comía la espuma de una almohada, aseguró: "Me encanta porque rezuma sabiduría presocrática". "Aprovecha que te queda poco. Carpe Diem. Que buen consejo", añadió con ironía.

Marc Giró muestra la demanda que ha interpuesto por un delito de odio en redes

El tercer mensaje "redunda en el dicho que asegura que 'una imagen vale más que mil palabras'". Era de @ivanfabián970 y en él mostraba tres emoticonos: una rata, un payaso y una carita vomitando. Aunque era con el cuarto y último tuit con el que Marc Giró anunció su decisión de tomar acciones legales. "Eres un marica come pollas de Sánchez. El fascismo lo inventó un socialista italiano, Mussolini, con que facha tú y tu puta madre guarra", empezó diciendo este usuario de X cuyo nombre el programa decidía omitir.

Y añadía: "Te suda la polla Ceuta, la invasión de Ceuta que es culpa de tu dueño Sánchez, que está sometido al rey de Marruecos. Dijiste que los fachas se lo pasan pipas, será tu dueño que se lo pasará pipa. No existe la extrema derecha, tu dueño Sánchez sí es la extrema izquierda fascista. Si te veo por ahí, te arranco la mandíbula inferior con una barra de acero inoxidable. Hijo de perra, me cago en tus muertos. Te estás riendo de las víctimas. Te juro que si te veo en persona pillas palos".

"Estás cobrando con dinero público robado de nuestros impuestos para decir que los fachas se lo están pasando pipas. Apuesto que tu dueño Sánchez le da polla también a tu puta madre de mamar. Si los magrebíes tocan a una prima mía de Ceuta, te mataré a ti y a cada uno del Gobierno. Hablo en serio. Vamos a ver quién se lo pasará pipas pedazo de carne sin cerebro, los verdaderos fachas sois vosotros, tengo muchas ganas de partirte la cabeza", concluyó el comentario.

Acto seguido, Marc Giró lanzó una seria advertencia: "Voy a responder. En este caso con esta denuncia por amenazas de muerte del artículo 169 del Código Penal. Amenaza de lesión en el mismo artículo del cuerpo legal, y constituye además un delito de odio del artículo 510 del Código Penal por orientación sexual", sentenció el presentador, mostrando la demanda a cámara. "Y ahora sí, me lo voy a pasar pipar", aseguró el catalán, al tiempo que cogía una bolsa de pipas y empezaba a comer.