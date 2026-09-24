RTVE cambia parte de su programación: 'La Revuelta' se mueve de horario, retira 'Aquí la Tierra' y amplía 'Malas Lenguas' este jueves

La 1 de RTVE verá trastocada parte de su programación este jueves 24 de septiembre por una obligada reorganización de la oferta a causa de la UEFA Nations League. La cadena pública ofrecerá el partido que se disputará entre Países Bajos y Alemania a partir de las 20:45 horas, lo que forzará a realizar reajustes en la parrilla vespertina y a desplazar la oferta de access prime time.

Dentro de las alteraciones que implicará el choque deportivo, lo más destacable será la cancelación en su totalidad de 'Aquí la Tierra'. El formato divulgativo que presenta Jacob Petrus desaparecerá en favor del encuentro y, además, ante el previo que La 1 arrancará a partir de las 20:35 horas. Así, la cobertura incidirá de lleno en su franja de emisión.

Esta cancelación puntual supondrá, a su vez, una ligera extensión del magacín predecesor. 'Malas Lenguas', con Gonzalo Miró y Ana Hinestrosa al frente, durará diez minutos más de lo habitual. En lugar de finalizar a las 20:25, lo hará a las 20:35 horas con motivo, precisamente, de esa readaptación de programación.

La segunda parte del fútbol se desarrollará entre las 21:45 y las 22:40 horas. Por tanto, 'La Revuelta' también se verá afectada. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones con eventos futbolísticos, La 1 de RTVE dará un giro a su estrategia. En lugar de cancelar la emisión, la corporación ha determinado mantener el show de David Broncano justo después del partido entre la selección alemana y la holandesa.

Así, el humorista y su equipo no correrán la misma suerte que 'Aquí la Tierra' y conservarán su presencia en la programación del canal. Eso sí, será con una edición restringida a 40 minutos de duración, ya que a las 23:20 horas tendrá que ceder el relevo a 'El perro andaluz' de Manu Sánchez, que, en su caso, no acusará cambios algunos.

El primer tiempo del partido entre la selección holandesa y la alemana se librará justamente en el tramo horario en el que se ubica la segunda edición del 'Telediario'. Por tanto, la Nation League también damnificará de forma directa al informativo que dirige y presenta Pepa Bueno, que quedará reducido a una versión corta de apenas unos minutos dentro de los quince del descanso, de 21:30 a 21:45 horas.

Así queda la programación nocturna de La 1 de TVE este jueves: